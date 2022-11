¿Quién es Jay Leno? El presentador estrella de la televisión estadounidense y un amante de los autos

El presentador de televisión Jay Leno habla en el escenario durante la Gala de Los Ángeles 2015 de SeriousFun Children's Network (Imeh Akpanudosen/Getty Images para SeriousFun Children's Network)

(CNN Español) -- Jay Leno es un famoso presentador de televisión estadounidense que estuvo al frente del exitoso programa "The Tonight Show", de la cadena NBC, durante 22 años (con una breve interrupción) en los que entrevistó a grandes celebridades y políticos como Hugh Grant o el expresidente Barack Obama, por nombrar dos recordadas entrevistas.

El domingo 13 de noviembre, Leno estaba en su garaje de Los Ángeles donde guarda su millonaria colección de automóviles cuando uno de los autos explotó en llamas y le causó serias quemaduras en el rostro, según reportóTMZ.

“Tuve algunas quemaduras graves por un incendio de gasolina. Estoy bien. Solo necesito una o dos semanas para recuperarme”, dijo Leno a Variety.

CNN contactó a sus representantes para solicitar comentarios sobre su estado de salud y al evento en el que estaba programado para actuar la noche del domingo en Las Vegas.

Jay Leno, la gran estrella de los late night de la televisión estadounidense

James Douglas Muir Leno (New Rochelle, Nueva York, 28 de abril de 1950), mejor conocido como Jay Leno, alcanzó la fama en la década de los 90 cuando llegó a la televisión estadounidense para sustituir al legendario Johnny Carson, que dejaba "The Tonight Show" tras 30 años de presentarlo.

Leno le dio a "The Tonight Show" (1992–2009, 2010–14) una imagen "moderna y casual, con actos musicales más atrevidos y nuevos segmentos de comedia" que le valieron cuatro premios Emmy al programa y numerosos elogios a su presentador, incluida una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Leno tuvo grandes entrevistas con grandes personalidades del mundo del entretenimiento. Una de las más recordadas y que le dio a Leno niveles récord de audiencia fue la que tuvo en 1995 con Hugh Grant. Era la primera vez que el actor británico se disculpaba públicamente después de haber sido arrestado por conducta lasciva. "¿Qué diablos estabas pensando?", preguntó Leno. Grant le respondió: “Creo que sabes en la vida lo que es bueno y lo que es malo. Hice algo malo, y ahí lo tienes”.

Leno tenía en David Letterman una dura competencia y dejó por primera vez el programa en 2009 tras 19 años al frente y después de su exitosa entrevista al primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama.

Leno le pasó la batuta brevemente a Conan O'Brien, quien era el presentador de "Late Night" y se fue al horario de máxima audiencia con su propio programa, "The Jay Leno Show", en el otoño de 2009. Pero cuando eso trajo índices de audiencia deprimentes, NBC decidió volver a poner a Leno a cargo de "Tonight" a principios de 2010.

Cuatro años después, Leno salió del show, la segunda vez y la definitiva. Era algo que se venía esperando desde hace tiempo y fue Jimmy Fallon quien tomó la batuta y presenta, desde entonces, "The Tonight Show" en Nueva York, de vuelta en su sede original.

“Solo tengo una petición para Jimmy. Todos hemos luchado, pateado y arañado para llevar esta cadena al quinto lugar, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que mantenerla allí”, dijo Leno el día que anunció su salida. “Jimmy no dejes que pase al sexto. Contamos contigo". Con esas palabras se despidió Leno.

Clásicos o deportivos, los autos son la gran pasión de Jay Leno

Tras su salida de "The Tonight Show", Leno decidió concentrarse en una de sus grandes pasiones, los automóviles, y combinarla con lo que mejor sabe hacer: "Jay Leno's Garage" es una serie de televisión en la que el el presentador y comediante comparte su más grande obsesión con grandes personalidades.

La fascinación de Leno por los autos comenzó a los 14 años cuando jugaba con una camioneta Ford de 1934. Desde entonces, ha recopilado y restaurado cientos de cada época en la historia de la industria y es una enciclopedia ambulante sobre cada uno de ellos.

En su enorme garaje en Burbank, California, donde guarda su millonaria colección se pueden encontrar todo tipo de autos: clásicos o deportivos.

En una entrevista con CNN dentro de su garaje, Leno confesó que no tiene un favorito pues, si lo tuviera, no tendría tantos. Pero admitió que su McLaren F1 sería el primero que salvaría de un incendio. Lo compró por US$ 800.000 y en 2016 valía unos US$ 12 millones.

Leno no se considera un coleccionista, simplemente un entusiasta de los autos que nunca vende ninguna de sus posesiones.

