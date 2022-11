¿Quienes son los máximos goleadores de la selección de México en la historia?

Chicharito Hernández: Me encantaría ir al Mundial de Qatar 2:01

(CNN Español) -- México llegará al Mundial de Qatar 2022 con un gran ausente y quien, hasta ahora, es el máximo goleador del Tri: Javier "Chicharito" Hernández no fue convocado por Gerardo "Tata" Martino para el campeonato mundial y desde 2019 no juega con la selección mexicana.

"Me encantaría ir. Si no quisiera estar en la selección mexicana yo ya me hubiera retirado y lo hubiera dicho abiertamente", confesó Hernández en una entrevista con Elizabeth Pérez de CNN en Español en agosto pasado, a raíz de la polémica que rodea su ausencia en la convocatoria.

Quiénes sí se espera que jueguen al lado del equipo mexicano en Qatar son Raúl Jiménez y Andrés Guardado, dos de los futbolistas que integran el top 10 de máximos goleadores por debajo de Chicharito.

Chicharito ha anotado 52 goles en su historia con la selección mexicana, en 109 partidos para ser específicos. El delantero de Los Ángeles Galaxy está por encima de grandes figuras del fútbol mexicano como Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco, ambos ya retirados de las canchas.

Jiménez, actual delantero del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, suma 29 goles en 96 partidos jugados con la selección mexicana. Mientras que Guardado, centrocampista del equipo español Real Betis Balompié, lleva 28 goles en 177 partidos.

Estos son los jugadores que completan el top 10 de los máximos goleadores de la historia de la selección mexicana, según datos del sitio especializado Transfermarkt.

Los 10 máximos goleadores de México

Javier "Chicharito" Hernández - 52 goles con la selección Jared Borgetti (retirado) - 46 Cuauhtémoc Blanco (retirado) - 39 Luis Hernández (retirado) - 35 Carlos Hermosillo (retirado) - 30 Luis Roberto "Zague" Alves (retirado) - 30 Raúl Jiménez - 29 Luis García (retirado) - 28 Andrés Guardado - 28 Oribe Peralta - 25

