¿Cómo podré ver el Mundial de Qatar 2022 en México por televisión e internet? Precios y paquetes

Este es el grupo de México en el Mundial de Qatar 2022 1:55

(CNN Español) -- El Mundial de Qatar 2022 se acerca cada vez más. El lunes 20 de noviembre, el mundo del fútbol podrá presenciar el comienzo de la tan esperada Copa del Mundo en tierras árabes.

El torneo de fútbol más importante del planeta dará inicio con el partido entre la selección anfitriona Qatar y Ecuador, el cual se disputará a las 7 p.m. hora local (11 a.m. ET, 10 a.m. hora México, 1 p.m. hora Argentina).

Los aficionados de este deporte no querrán perderse el partido inaugural ni ningún otro, así que ¿dónde podrán seguirlos por televisión?

En el caso de México, habrá opciones para verlo por televisión abierta, TV de paga y también plataformas digitales; sin embargo, unas opciones son más completas que otras. Te damos los detalles.

Las opciones para seguir el Mundial de Qatar en México por TV e internet

Televisión abierta

Si bien su cobertura no incluye todos los partidos, la transmisión de los mundiales por televisión abierta en México siempre incluye algunos de los partidos más importantes, como el inaugural, la final y los encuentros de la Selección mexicana.

Por tanto, esos partidos los podrás seguir en TV abierta por Televisa y TV Azteca (canales 1, 2, 5, 7 y 9). Dichas televisoras, además, suelen transmitir algunos otros encuentros de fase de grupos y de las fases de eliminación directa, pero habrá que esperar para saber cuál será la oferta este año.

Televisión de paga

En México, el servicio de televisión de paga que tradicionalmente ha tenido los derechos de los mundiales es SKY.

CNN contactó a SKY México para saber cuál sería su oferta para el Mundial de Qatar, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Por otro lado, el área de atención a clientes de SKY México comentó que sí contarán con la transmisión de todos los partidos de Qatar 2022 en el paquete PLATINUM de su servicio, el cual tiene un costo desde 529 pesos al mes y 99 pesos por la instalación.

Internet

Las plataformas digitales de streaming de la empresa TelevisaUnivision, VIX y VIX+, tendrán partidos de la Copa del Mundo de Qatar, por lo que ahora se abre más a la posibilidad de ver la justa mundialista por internet.

CNN contactó a TelevisaUnivision para saber cuántos partidos del Mundial se transmitirán por esas plataformas, y espera respuesta.

A finales de junio de este año, en el anuncio del lanzamiento de VIX+, la compañía dijo en un comunicado que contarían con cobertura del Mundial, pero no dieron más detalles al respecto.

"En México, ViX y ViX+ serán el destino digital de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar", indicó TelevisaUnivision en ese momento.

Se espera que VIX+, al ser la apuesta de streaming de paga de la empresa, tendrá algunos partidos en exclusiva. Cabe recordar que este servicio tiene un costo de 119 pesos al mes.