Disney World aumenta los precios de las entradas por segunda vez en el año

¿Cómo es ahora ir a Disney? 3:09

(CNN) -- Si planeas ir a Walt Disney World en 2023, aún puedes comprar los boletos del próximo año a las tarifas actuales hasta el 8 de diciembre. Es entonces cuando los precios de la mayoría de los boletos aumentarán, incluidos los boletos de un día y los pases de varios días, así como ls renovaciones de pases anuales.

El resort insignia de la compañía en Orlando, Florida, ya aumentó los precios de las entradas en febrero de este año, por lo que es la segunda vez en un año calendario que la entrada al "lugar más mágico del mundo" se ha vuelto más cara.

Un vocero de Disney dijo que esto se debe a la continua demanda fuerte y la inversión significativa en los parques temáticos de la compañía en los últimos años.

El precio actual de un boleto de un día para un parque oscila entre los US $109 y US $159, según la demanda. Pero a partir del 8 de diciembre, ese rango ahora también dependerá del parque que elijas visitar. Tres de los cuatro parques temáticos serán más caros para visitar, y Magic Kingdom y Disney's Hollywood Studios experimentaron un aumento de más del 12%.

A partir del 8 de diciembre, los boletos de un día para un parque serán:

publicidad

Animal Kingdom: US$ 109 — US$ 159 (mismo rango que hoy)

Hollywood Studios: US$ 124 US$ 179

Parque temático EPCOT: US$ 114 y US $179

Magic Kingdom: US$ 124 y US$189

Aquellos que compren tales boletos de un solo día, sin un depósito para el parque, ya no tendrán que hacer una reserva de parque para ese día. Las reservas del parque aún son necesarias para todos los demás tipos de boletos.

La variación en los precios de los boletos de Disney

Disney señaló que el límite superior del boleto de un día para un parque, US$ 189, se aplica solo a Magic Kingdom durante nueve días alrededor de la semana de Navidad a Año Nuevo, cuando las multitudes son más grandes. Magic Kingdom es el parque temático más visitado del mundo y el más popular de los cuatro parques de Walt Disney World.

Actualmente, las reservas de parques para Magic Kingdom ya no están disponibles para la víspera de Navidad, el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo en 2022.

Don Munsil, presidente y copropietario de Mouse Savers Inc., un sitio web que rastrea descuentos y precios en los parques de Disney , dijo que Disney's Hollywood Studios es el siguiente parque más popular, en gran parte debido a Star Wars Galaxy's Edge.

Dijo que este cambio de precio por parque tiene que ver con la gestión de la demanda.

"Su cuello de botella suele ser el Magic Kingdom. Mucha gente quiere venir Magic Kingdom. Y a Disney realmente le gustaría que la gente se dispersara y probara los otros parques. Y han tratado de mantener los precios iguales a los de un una especie de señal de que todos son igual de buenos. Pero no creo que nadie haya comprado esa idea", dijo.

Munsil afirmó que, tal vez, los precios más bajos de un solo día en otros parques atraerán a la gente hacia ellos.

Los precios también aumentarán para los boletos de varios días, pero un vocero de Disney no ofreció detalles de precios específicos.

"Seguimos enfocándonos en brindarles a los visitantes la mejor y más memorable experiencia de Disney, y lo estamos haciendo al hacer crecer nuestros parques temáticos con increíbles atracciones y ofertas nuevas", dijo el vocero de Disney.

"También estamos facilitando la planificación con nuevos boletos de 1 día que incluyen automáticamente la reserva del parque temático de un visitante y continúan brindando una amplia gama de opciones para visitar durante todo el año, incluido nuestro boleto de precio más bajo de US$ 109 que no ha cambiado en más de cuatro años".

El boleto de US$109 se aplica solo a Animal Kingdom y estará disponible 20 días al año, durante una temporada con poca gente. Estos boletos están disponibles principalmente entre semana a fines de agosto y septiembre.

Aquellos que quieran saltar de un parque a otro en el mismo día también verán que el precio del "park hopper" varía según la fecha. A partir del 8 de diciembre, habrá algunas fechas en las que los visitantes del parque permanecerán en US$ 65, pero otras fechas tendrán tarifas más altas.

Disney apuesta al reconocimiento facial en Magic Kingdom 1:15

Los precios de los pases anuales en Disney aumentan

Los precios de la mayoría de las renovaciones de pases anuales de Walt Disney World también están subiendo. A partir del 8 de diciembre, tres de los cuatro pases anuales de Walt Disney World, que actualmente solo están disponibles para renovación, tendrán un aumento de precio de hasta US$ 100.

El precio del Disney Pixie Dust Pass seguirá siendo el mismo: US$ 399. Actualmente son posibles nuevas ventas para el Pixie Dust Pass.

Se pausan las nuevas ventas de Incredi-Pass, Sorcerer Pass y Pirate Pass. Pero los precios van a subir de la siguiente manera: Incredi-Pass subirá US$ 100 a US$ 1.399; Sorcerer aumentará US$ 70 a US$ 969; y el Pirate Pass subirá US$ 50 a US$ 749. Los precios de renovación de estos pases se ofrecen con descuento.

Tom Bricker, cofundador de DisneyTouristBlog.com, dijo que los fanáticos de Disney World están "cada vez más desilusionados con los precios en constante aumento junto con las medidas de reducción de costos y las innumerables formas en que la compañía ha hecho que visitar sus parques sea más tedioso.

"Sin embargo, la demanda acumulada sigue siendo fuerte y los parques están abarrotados, por ahora. Los inversionistas y analistas ya han cuestionado cómo Disney se ajustará a una recesión o recesión económica. En ese caso, queda por ver si Disney será capaz de hacer pivot y mantener cifras sólidas, o si los precios más altos y las frustraciones variadas alienan a los fanáticos de toda la vida y causan un daño irreparable a la marca".

Regresa Cirque du Soleil a Walt Disney World 1:05

Cambios en las reservas de restaurantes

El resort también ha actualizó su política de reservas de restaurantes, con vigencia inmediata. Las reservas ahora se pueden cancelar hasta dos horas antes de la hora de la reserva sin cargo por cancelación, con la excepción de tres ubicaciones: Hoop-Dee-Doo Musical Revue, Victoria and Albert's y Monsieur Paul mantendrá la política de cancelaciones sin penalización hasta con 24 horas de anticipación.

Disneyland en Anaheim, California, tiene planes de cambios similares para las reservas de restaurantes.

"Disneyland Resort planea actualizar su política de reservas de restaurantes para permitir cancelaciones el mismo día a finales de este mes", dijeron los funcionarios de Disneyland, que también permitieron cancelaciones con hasta dos horas de anticipación.

Pero a diferencia de Walt Disney World en Florida, California resort aún requerirá reservas de parque para todos los poseedores de boletos, y mantendrá una tarifa fija de US$ 65 para ir de un parque a otro.

Disneyland ya experimentó aumentos de precios en octubre para la admisión durante la temporada alta y servicios como el servicio de aparcacoches del hotel.

En ese momento, ambos resorts aumentaron los precios del servicio sin colas Genie+ y de productos como sables de luz y droides personalizados, entre otras cosas. Disney World también aumentó los precios de cientos de alimentos.

Disney ha invertido más de US$ 31.000 millones en nuevas experiencias para los huéspedes en la última década.

En un informe de ganancias a principios de este mes, Disney reportó US$ 7.400 millones en ingresos de parques en todo el mundo, un aumento del 36% con respecto al año pasado. Según el informe, mayores multitudes y mayores gastos por invitado impulsaron esos ingresos. Afirmó que el crecimiento en el gasto de los huéspedes se debió en parte a la introducción del servicio de pago sin colas Genie+.