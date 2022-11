Los exdetenidos en el Jersón liberado alegan la brutalidad y las torturas rusas durante la ocupación

Jersón, marcado por la ocupación rusa: relatos de torturas y abusos 3:30

Jersón, Ucrania (CNN) -- Los inquietos ojos azul pálido de Oleksander hablan tan alto como sus palabras. Está nervioso, y con razón, al volver a la cárcel de la recién liberada ciudad de Jersón, donde dice que los guardias rusos le pegan a diario.

Pasamos por los bloques de celdas y las oxidadas jaulas de ejercicio al aire libre, atravesamos las salas de guardia, los torniquetes y las pesadas puertas de hierro, y recorremos las vallas rematadas con montones de alambre de espino de esta prisión de la era soviética hasta llegar a uno de los epicentros de la brutal ocupación rusa de Ucrania.

Es aquí, en un pasillo oscuro y lleno de escombros, donde Oleksander y otro exdetenido que no quiso ser entrevistado dicen que los guardias rusos ejecutaban a los presos ucranianos por sus cánticos o tatuajes proucranianos. CNN identifica a Oleksander solo por su nombre de pila por razones de seguridad.

Cuando Oleksander empuja la sólida puerta de hierro rojo de la celda, al final del pasillo, cae madera ardiendo del techo, sale humo y caen brasas. El techo de esta parte del bloque de celdas está en llamas y los maderos ardientes se derrumban.

Ahí es donde las tropas rusas llevaban a la gente para torturarla, nos dice Oleksander. Después de que los rusos se retiraran de Jersón "le prendieron fuego para destruir las pruebas de sus crímenes", dice. Es imposible entrar a comprobarlo, debido a las llamas.

La retirada rusa fue rápida: unos 30.000 soldados, según el Ministerio de Defensa ruso, ejecutaron su retirada en los tres días siguientes al anuncio de Rusia de que se iban. Llevaban varias semanas preparándose para el movimiento y lo achacaron a las deficientes líneas de suministro a través del río Dnipro, que Ucrania había estado atacando intencionadamente con lanzacohetes HIMARS de fabricación estadounidense desde finales de julio.

De vuelta a la luz del día fuera del bloque de celdas, Oleksander dice que fue detenido en su apartamento por la policía rusa, acusado de ser un criminal. Dice que le rompieron deliberadamente la pierna al arrodillarse sobre ella mientras le retenían.

Nos cuenta que no era la primera vez que estaba en la cárcel de Jersón, ya que había estado allí por un delito. Pero a diferencia de los guardias ucranianos, dice, los rusos fueron innecesariamente brutales. "Maltrataban a todo el mundo, nos tenían hambrientos, nos utilizaban como mano de obra gratuita para reparar sus vehículos militares, nos golpeaban como querían", dice Oleksander.

Rusia ha negado anteriormente las acusaciones de crímenes de guerra y ha afirmado que sus fuerzas no atacan a los civiles, a pesar de las numerosas pruebas reunidas por expertos internacionales en derechos humanos, investigadores penales y medios de comunicación internacionales en múltiples lugares.

Miedo a los colaboradores en Jersón

La experiencia de Kosta fue diferente: su supuesto abuso fue más psicológico que físico, aunque dice que también experimentó mucho de eso.

Los rusos sospechaban que formaba parte de una red clandestina de saboteadores que tenía como objetivo a sus funcionarios e instalaciones, dice Kosta, a quien CNN solo identifica por su nombre de pila por razones de seguridad.

Los misteriosos coches bomba y otras explosiones se habían convertido en una persistente preocupación para la administración local instalada en Rusia, cuyo jefe, Kirill Stremousov, murió en un repentino e inexplicable accidente de coche durante los últimos días de la ocupación rusa.

Poco después de que los activistas clandestinos hicieran explotar un vehículo de la policía rusa cerca del apartamento de Jersón de Kosta, éste dice que 11 rusos fuertemente armados se presentaron en su puerta y entraron por la fuerza.

Más cerca de los 30 que de los 20, Kosta no nos permite mostrar su rostro ante la cámara. Dice que los rusos lo tienen en una base de datos y que conocían los detalles de sus teléfonos móviles cuando se presentaron en su apartamento.

Estaban tan bien preparados que sabían a qué colegio había ido, dice Kosta, y le acusaron de haber sido anteriormente miembro de "Sector Derecho", una organización nacionalista de extrema derecha con alas políticas y militares. Él niega pertenecer a la organización.

Cuando nos reunimos en la plaza central de Jersón, en medio de la cacofonía de las celebraciones de la liberación, Kosta está menos alegre que los demás a su alrededor. Dice que le está costando un poco adaptarse a las nuevas libertades y que teme que los colaboradores rusos, que aún andan sueltos, puedan atacarle.

Muchos ucranianos que vinieron a hablar con nosotros durante los primeros días de la liberación nos contaron su sorpresa por la cantidad de gente que conocían que había colaborado con los rusos cuando tomaron el control de la ciudad a principios de marzo.

Un animado exingeniero naval de 71 años que se acercó a hablar con nosotros apenas unas horas después de que los rusos se hubieran ido, se mostró especialmente animado al respecto. "Mucha gente que ha nacido aquí, que se ha educado aquí, que trabaja aquí, dio la bienvenida a los orcos (un insulto antirruso), me quedé asombrado, lo odié", dijo el hombre, que no dio su nombre.

Los motivos de esta colaboración varían. Las conversaciones con los habitantes de la ciudad sugieren que una minoría era prorrusa y pensaba que los rusos estarían allí para quedarse, por lo que la colaboración era el camino hacia una vida más fácil; otros fueron obligados por los rusos a colaborar.

A diferencia de Kosta, el antiguo ingeniero estaba menos preocupado por la reaparición de los que colaboraron con los rusos y más por que rindieran cuentas. "Quiero decir que se queme a estas personas que colaboraron con las fuerzas extranjeras en el infierno", dijo.

Fue realmente aterrador

En cualquier otra circunstancia, Kosta parece el tipo de persona que puede manejarse por sí mismo —enjuto y, a juzgar por su apretón de manos, fuerte—, pero dice que los rusos le hicieron pasar por un trago psicológico.

Comenzó, dice, cuando todavía estaba dentro del apartamento cuando los rusos lo detuvieron por primera vez. "Un tipo se me acercó con una pistola, con una pistola en la cabeza y empezó a hacerme preguntas. ¿Sabe lo que va a pasar con su mujer? ¿Si no nos dices la verdad? Dije que sí, que se lo diría a todo el mundo, que empezara a hacer preguntas. Dicen que no, que nos lo dirás sin preguntas".

Eso fue solo el principio, dice Kosta. Cuando lo llevaron a una comisaría y lo metieron en una celda, la tortura mental empeoró. "No hay nada que pueda prepararte para ello", dice.

Volvieron a ponerle una pistola en la cabeza, dice, y le dijeron que hablara —de nuevo, sin preguntas, para aumentar la presión sobre él para que hablara— y apretaron el gatillo. Las emociones se graban más profundamente en el rostro de Kosta mientras explica el tormento. "No estoy seguro de que toda la vida pasara ante mis ojos, pero fue realmente aterrador", dice.

Kosta no afirma formar parte de esa resistencia organizada en parte por el servicio de inteligencia ucraniano, o SBU, pero mucha gente en Jersón ayudó en lo que pudo. El propietario de un hotel dijo a CNN que escondió a soldados ucranianos heridos en su sótano durante varios meses hasta que pudieron ponerse a salvo.

El control de los rusos sobre Jersón dependía de la erradicación del sentimiento proucraniano. Kosta sabía que si no podía convencer a los rusos de que era inocente, lo llevarían al territorio controlado por los rusos para someterlo a más interrogatorios.

Después del simulacro de ejecución, dice, probaron con falsas electrocuciones. "Me pusieron la electricidad en los testículos... pero no encendieron la corriente".

Dijo que se había preparado para quebrarse si la tortura se volvía muy física. "Entiendo que [con] la tortura real nadie puede soportarla", dice. De hecho, en las celdas situadas debajo de la suya, dice que podía oír a la gente gritar y llorar por sus madres mientras les golpeaban para que confesaran.

A pesar de todo, no se derrumbó y, sin pruebas sólidas, dice, los rusos le dejaron ir, pero todavía se encuentra mirando por encima del hombro.

Kosta puede sentir algo de alivio en las próximas semanas; un comandante de reconocimiento ucraniano que CNN conoció hace meses durante la ofensiva contra Jersón llegó a la ciudad este lunes con una misión declarada: eliminar a los residentes que habían trabajado con los rusos.

La forma en que los militares ucranianos traten a esos sospechosos será una verdadera medida de hasta qué punto quieren separarse de la brutalidad al estilo ruso que sufrió Jersón durante la mayor parte de 2022.