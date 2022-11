Suspenden a Cristiano Ronaldo dos partidos y multado por la Asociación de Fútbol Inglesa por romper el teléfono de un aficionado en abril

Ronaldo sin club: Manchester rescindió su contrato 0:59

(CNN) -- La superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo fue suspendida dos partidos, multada con el pago de 50.000 libras esterlinas (unos US$ 60.090,25) y advertida sobre su conducta en el futuro por parte de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA, en inglés) este miércoles.

Ronaldo fue suspendido por una Comisión Reguladora independiente por empujar un teléfono celular de la mano de un espectador luego del pitido final de la derrota por 1-0 del Manchester United ante el Everton en abril, según la FA.

La policía de Merseyside emitió una advertencia al hombre de 37 años como resultado del incidente.

El martes, Ronaldo y el Manchester United anunciaron que las dos partes acordaron mutuamente rescindir su contrato.

La sanción de la FA sólo deberá cumplirse si el jugador portugués firma con otro club de la Premier League.

publicidad

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford", dijo el club en un comunicado divulgado en redes sociales este martes.

El Manchester United había anunciado la semana pasada que habían "iniciado los pasos apropiados" en respuesta a la reciente entrevista del delantero estrella. Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a Piers Morgan de TalkTV en la que dijo que se sentía traicionado por el club, manifestó su falta de respeto por el técnico Erik ten Hag y puso en duda si volvería al equipo.

En la entrevista para TalkTV, Piers Morgan le preguntó a Ronaldo si la jerarquía del United estaba tratando de sacarlo del club.

Cristiano Ronaldo no puede contener la carcajada con su dibujo 0:37

“Sí, no solo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado”, dijo.

“Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”.

Ronaldo se reincorporó al Manchester United procedente de la Juventus para una segunda etapa en Old Trafford en agosto de 2021 con un contrato de dos años, regresando al club donde ganó ocho trofeos importantes entre 2003 y 2009.

Es el máximo goleador internacional de todos los tiempos de Portugal, ganador del premio Balón de Oro al mejor futbolista del año cinco veces (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), y la Bota de Oro europea cuatro veces (2007-08, 2010-11, 2013-14 y 2014-15).