El mensaje de Cristiano Ronaldo tras quedar fuera de la convocatoria del Manchester United

Cristiano Ronaldo, excluido de partido por el Manchester United 1:02

(CNN) -- Cristiano Ronaldo, del Manchester United, publicó un comunicado en Instagram horas después de que el club anunciara que el delantero portugués no jugaría contra el Chelsea el fin de semana.

"Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo peor de nosotros", escribió Ronaldo en Instagram.

“Ceder a la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, añadió.

El equipo anunció este jueves en un comunicado la decisión de no contar con el delantero portugués para el próximo juego. Sin embargo, la declaración del club no mencionó el desaire de Ronaldo al marcharse del partido contra el Tottenham este miércoles, antes de que el encuentro terminara. El futbolista se quedó el banco de suplentes durante ese juego.

Previamente, el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, dijo que esperaría hasta este jueves para "lidiar" con la salida anticipada de Ronaldo.

Ronaldo, que ha tenido pocos minutos de juego con Ten Hag y que intentó forzar su salida del United antes del inicio de la temporada, fue un suplente no utilizado en el partido de este miércoles.

En lugar de quedarse hasta el pitido final, el delantero portugués se marchó por el túnel cuando faltaban varios minutos para el final del partido en Old Trafford, poco después de que Ten Hag diera entrada a Christian Eriksen y Anthony Elanga.

Ronaldo pareció no estar contento cuando fue sustituido a los 72 minutos del empate del United contra el Newcastle (0-0) este domingo, una decisión que Ten Hag dijo haber tomado para mantener frescos a sus delanteros antes de una apretada racha de partidos.

En sus ocho apariciones en lo que va de temporada —seis de ellas desde el banquillo de los suplentes—, Cristiano Ronaldo solo marcó un gol.

En declaraciones a la BBC, el exdelantero inglés Gary Lineker dijo que era "inaceptable" y "muy pobre" que el jugador de 37 años abandonara el partido antes de tiempo.