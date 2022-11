8 frases de Luis Enrique que pasaron a la historia: "Si no les gusta mi estilo, me importa un bledo"

Luis Enrique da la lista de España para el Mundial sin Sergio Ramos ni Aspas 1:43

(CNN Español) -- "¡Madre mía, los palos que me van a dar!", exclamó Luis Enrique en la conferencia de prensa en la que presentó a los convocados de España para el Mundial el 18 de noviembre, luego de haber afirmado con su habitual tono irónico que era "el mejor entrenador que puede haber en la faz de la Tierra". Buscado o involuntario, lo cierto es que el español es una cantera de frases —a menudo polémicas— para el recuerdo.

Aquí, hacemos un repaso de 8 frases memorables del asturiano, tanto en su rol de DT de la selección como del Barcelona.

"Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra"

Un periodista le preguntó al DT de la roja si había dudado sobre su idoneidad para el cargo luego de la presentación de los convocados a Qatar, y Luis Enrique se despachó con una respuesta irónica que, como él mismo predijo, se convirtió en el titular. "Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda", dijo, e hizo el muy lógico razonamiento de que no puede tener dudas porque él debe transmitir las ideas para los jugadores. "No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo lo creo", remató.

No fue la única perla de la conferencia. "Vamos a dar guerra. De miedo no vamos a morir", fue otra de las frases que pasaron a los títulos. Y también estuvo se respuesta a las preguntas por las ausencias de algunos jugadores, entre las que se destaca la de Sergio Ramos. "Esto no es una ONG", sentenció Luis Enrique.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar. publicidad 👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita. 🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos. 🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

"Si solo ganaran los equipos que tienen a los mejores jugadores, esto sería más aburrido que bailar con tu propia hermana"

El fútbol da sorpresas, como la vida, dijo el asturiano en una conferencia de 2016, cuando era director técnico del Barcelona (estuvo con el equipo blaugrana de 2014 a 2017). Y allí, otra de sus frases que pasarían al recuerdo: "Si solo ganaran los equipos que tienen a los mejores jugadores, esto sería más aburrido que bailar con tu hermana".

"La ambición desmedida, exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto"

Luis Enrique dijo esta frase cuando regresó a dirigir la selección española en 2019, en el marco de la polémica que rodeó su relación con Robert Moreno, quien lo reemplazó durante unos meses que estuvo por fuera del seleccionado.

"Si no les gusta mi estilo, me importa un bledo"

Los enfrentamientos del director técnico de España —que competirá en la fase de grupos de Qatar con Costa Rica, Alemania y Japón— con la prensa son de sobra conocidos. En 2016, también durante una de sus temporadas con el equipo catalán, respondió a una periodista que lo cuestionó sobre su actitud diciendo que él no había faltado el respeto a los profesionales de los medios. "Si no te gusta mi estilo, si no les gusta mi estilo, me importa un bledo. Un bledo por decirlo de manera educada".

"A mí me va el ritmo, me va la adversidad"

Esa misma conferencia de 2016 dejó otra de las frases del gijonés más conocidas: "A mí me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas, porque en vez de irme y de disfrutar mucho más de las victorias, a mí me va el baile".

"No os leo porque creo que sé mucho más de fútbol de la mayoría de los que opinen"

Su relación tirante con la prensa volvió a los titulares en 2021, cuando respondió así a las críticas a la lista de convocados a un partido de semifinales de la Nations League contra Italia: "Yo no tengo noticias de nada porque no leo ni miro ni veo ni os escucho". "No os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinen y porque tengo mucha más información que vosotros", remató.

"A veces tienes que tener mano blanda, a veces tienes que dar un abrazo y a veces debes dar una colleja"

En su presentación como director técnico de la selección en 2018, Luis Enrique ahondó la visión que tiene sobre cómo debe ser el relacionamiento con los jugadores. "A veces tienes que tener mano blanda, a veces tienes que dar un abrazo y a veces debes dar una colleja. Un entrenador debe tratar a cada jugador de manera diferente. Yo trato a mis tres hijos de distinta manera y son hijos del mismo padre y la misma madre. ¡Imagínense la selección! Trataré de la mejor manera a cada uno para que dé lo mejor de sí", dijo entonces el entrenador, según la reseña del diario El País.

"Yo soy pro VAR a tope. Con uve, eh, pro VAR con uve"

El director técnico está muy, muy a favor del VAR. "Me parece que es un arma perfecta, espectacular, para ayudar al colectivo arbitral (...). Creo que va a ser un arma que a los jugadores también les va a ayudar. Habrá menos trampas, menos jugadores que se tiran en el área, habrá menos agresiones", reflexionó en esa misma conferencia.