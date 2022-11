Una empleada tenía un arma en la frente, otros corrieron por sus vidas: testigos describen el tiroteo en un Walmart de Virginia

Empleado de Walmart dispara y deja a seis muertos 3:31

(CNN) -- Aunque Jessie Wilczewski solo llevaba trabajando unos días en el Walmart de Chesapeake, Virginia, su turno de martes por la noche comenzó como todos los demás, con una reunión de equipo de rutina en la sala de descanso.

Pero momentos después de que comenzara esa reunión, Wilczewski se encontró cara a cara con el líder de su equipo, quien le apuntó con un arma en la frente después de haberle disparado a sus compañeros de trabajo.

Ella se las arregló para escapar y regresar a casa con su hijo de 15 meses, pero le dijo a CNN que la noche, y el sonido de la sangre golpeando el piso, sigue resonando en su cabeza.

Seis de sus colegas, incluido un adolescente, murieron en la masacre después de que el atacante, a quien los funcionarios de la ciudad de Chesapeake identificaron como Andre Bing, de 31 años, comenzó a disparar indiscriminadamente en la sala donde los empleados se habían reunido para una reunión.

Según un comunicado de Walmart, Bing era un “líder de equipo” para el turno nocturno de la tienda y había estado empleado en la compañía desde 2010. La policía dice que murió de una herida de bala autoinfligida.

“Es horrible porque no para. No deja de reproducirse cuando abandonas la escena, no deja de doler tanto, no se detiene”, dijo Wilczewski a Erica Hill de CNN el miércoles por la noche después de relatar la horrible experiencia.

Cinco de las víctimas asesinadas fueron identificadas por funcionarios de la ciudad como Lorenzo Gamble, Brian Pendleton, Kellie Pyle, Randall Blevins y Tyneka Johnson. La sexta víctima fallecida fue un niño de 16 años cuyo nombre las autoridades no han dado porque era menor de edad, dijo la ciudad. Todos eran empleados de Walmart, dijo un portavoz de la compañía a CNN.

Los empleados acababan de registrarse en su turno cuando estallaron los disparos

Wilczewski le dijo a CNN que notó al atacante poco después de las 10 p.m. Estaba escuchando hablar a otro líder del equipo antes de girar la cabeza hacia la puerta y ver a Bing de pie con un arma apuntando a la multitud, una imagen que dice que al principio no se registró como real.

Pero luego comenzó a sentir que su pecho vibraba y sus oídos zumbaban cuando estallaba una ráfaga de disparos, dijo. Wilczewski saltó debajo de una mesa mientras el atacante se alejaba por un pasillo cercano.

“No quería hacer ruido, no quería que me escuchara y hacerlo enojar y obligarlo a regresar”, dijo Wilczewski a CNN.

A su alrededor, algunos compañeros de trabajo estaban en el piso, mientras que otros estaban acostados en sillas, todos quietos. Dijo que sabía que muchos probablemente no estaban vivos, pero Wilczewski se quedó porque no quería dejarlos solos.

“El sonido de las gotas (al chocar contra el suelo)”, dijo, “se repite, y repite, y repite, y repite”.

Cuando regresó, Wilczewski dijo que el atacante le dijo que saliera de debajo de la mesa. Ella obedeció, sacó su bolso primero para indicar que no tenía un arma y levantó los brazos.

“Me deslicé debajo de la mesa y estaba temblando”, dijo. “Tenía el arma en mi frente”.

Y luego, él le dijo que se fuera a su casa, apartando el arma y apuntando al techo.

“Me levanté muy lento y traté de no mirar a todos en el suelo… y tuve que tocar la puerta que estaba cubierta (de sangre) y salí por las puertas dobles hacia donde se pueden ver los pasillos de Walmart y... Solo recuerdo agarrar mi bolso y pensar: 'Si me va a disparar por la espalda, tendrá que esforzarse mucho porque estoy huyendo', y corrí”, dijo. “Corrí y no me detuve hasta que llegué a mi auto y luego tuve un colapso”.

El empleado Jalon Jones, de 24 años, también salió corriendo de la tienda para ponerse a salvo, después de recibir un disparo en la espalda. La madre de Jones, Kimberly Shupe, habló con WTKR, afiliada de CNN, el miércoles afuera del hospital donde su hijo estaba en la UCI.

Shupe dijo que su hijo le contó que lo que comenzó como un día normal en el trabajo cambió rápidamente cuando vio el arma del líder del equipo y una bala rozó la oreja de Jones.

“Fue entonces cuando se dio cuenta de que le estaban disparando”, dijo Shupe. Jones llegó al frente de la tienda, y cuando llegó allí, le dispararon nuevamente, dijo.

“Fue entonces cuando recibió ayuda de otro compañero de trabajo que lo llevó afuera a su vehículo hasta que aparecieron los médicos”, dijo Shupe.

"Tuve que llegar a casa por mi hijo"

Briana Tyler también era una nueva contratada en la tienda. Había llegado al trabajo poco después de las 10 p. m. cuando vio a Bing parado en la puerta.

“Todos estaban esperando, ya sabes, averiguar a dónde iban a pasar la noche y luego, de repente, solo escuchas 'pa pa pa pa pa pa pa'”, dijo Tyler a CNN.

Después de que comenzó a disparar, Bing no habló ni apuntó con el arma a nadie en particular, recordó Tyler.

“Simplemente tenía una mirada en blanco en su rostro y literalmente solo miró alrededor de la habitación y solo disparó y había personas cayendo al suelo”, dijo Tyler.

Fue una visión horrible que ha estado grabada en su mente desde entonces.

“Las dos visiones que no puedo quitarme de la cabeza son la visión de él disparando el arma y saliendo el humo”, dijo Tyler. “Estoy viendo el humo salir del cañón del arma y mi amiga sangrando por el cuello”.

El hombre armado siguió disparando por toda la tienda, dijo Tyler, mientras todos a su alrededor gritaban. Ella tampoco podía creer lo que estaba pasando, hasta que vio a amigos heridos en el suelo y salió corriendo.

“Mientras corría, era solo correr, no tropezar, no caer, solo correr”, dijo. “Y sabía que tenía que llegar a casa por mi hijo y tan pronto como salí, llamé a mi mamá”.

Donya Prioleau, quien le dijo a CNN que había escuchado a Bing decir “muchas cosas inquietantes” en el pasado, también estaba en la sala de descanso cuando entró el hombre armado.

Bing entró y le disparó a tres de sus amigos “antes de que yo saliera corriendo. La mitad de nosotros no creíamos que fuera real hasta que algunos de nosotros vimos toda la sangre en el piso”, dijo.

Dos víctimas asesinadas y el atacante fueron encontrados en la sala de descanso, mientras que otro fue encontrado en el frente de la tienda, dijo la ciudad de Chesapeake. Otros tres murieron en el hospital, dijeron las autoridades.

Al menos seis personas más fueron transportadas a hospitales locales para recibir tratamiento, una de las cuales permaneció en estado crítico el miércoles, dijeron funcionarios de la ciudad. Las autoridades también estaban trabajando para determinar si hubo lesiones adicionales que fueron autoinformadas.

Una mujer se hizo la muerta para sobrevivir

El empleado Kevin Harper se perdió por poco un encuentro con el atacante.

“Acabo de dejar fuera la sala de descanso”, dice Harper en un video publicado en Facebook.

“(El atacante) simplemente entró allí, comenzó a tapar a la gente allí. Empezó a disparar, hermano. … Tan pronto como salí de la sala de descanso, entró allí, hombre. Por la gracia de Dios”, dice Harper, reconociendo su fortuna de no resultar herido o algo peor.

Harper pensó que no era nada al principio, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal y huyó, dice en el video, que parece haber sido filmado en el estacionamiento de la tienda.

“Entonces, comencé a escucharlo acercándose así que… Lo corrí. Vi a todos correr. Yo también lo corrí”, dijo. “Me levanté de allí”.

Mientras graba, se escucha a una mujer en el fondo diciéndole que se hizo la muerta durante el ataque. Otros se unen a la discusión, compartiendo información sobre los asesinados.

“Él mató a la chica allí y todo”, dice Harper. “Entró allí y comenzó a disparar y M****. … Lo siento por las víctimas”.

La ciudad dijo que el atacante estaba armado con una pistola y varias municiones. La policía trabajaba el miércoles para averiguar más sobre los antecedentes del sospechoso e identificar un posible motivo.

Wilczewski dijo que piensa de qué otra forma podría haber ayudado, cómo podría haber cambiado el resultado del martes por la noche y se pregunta por qué el atacante la dejó ir.

“Me molesta mucho, mucho. No sé por qué hizo lo que hizo”, dijo a CNN. “Porque podría haber jurado que estaba perdido”.

También compartió un mensaje para las familias de las dos víctimas, aunque no las nombró.

“Quiero que sepan que podría haber salido corriendo por esa puerta con todos los demás que salieron corriendo por esa puerta, pero me quedé. Me quedé para que no estuvieran solas en sus últimos momentos”, dijo. “Me quedé, solo para que no estuvieran solas”.

-- Caroll Alvarado, Curt Devine, Amanda Jackson, David Williams y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron a este informe.