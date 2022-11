Trump recibió a un negacionista del Holocausto en Mar-a-Lago en visita con Kanye West, una semana después de anunciar su aspiración para 2024

Pence y DeSantis suenan como virtuales rivales de Trump 2:23

(CNN) -- El expresidente Donald Trump recibió al nacionalista blanco y negacionista del Holocausto Nick Fuentes y al rapero Kanye West en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, esta semana, lo que demuestra su continua disposición a asociarse con figuras que tienen opiniones antisemitas bastante públicas mientras se embarca en otra carrera por llegar a la Casa Blanca.



West, que cambió legalmente su nombre a Ye, publicó un video este jueves en Twitter en el que afirmaba que Trump "está realmente impresionado con Fuentes", quien ha expresado repetidamente comentarios antisemitas y racistas según la crónica de la Liga Antidifamación.

Fuentes, dijo West en el video de Twitter, "es en realidad un leal" a Trump, a diferencia de otros que, según él, abandonaron al expresidente tras las elecciones de 2020.

En una conversación de mensajes de texto que tuiteó West este jueves, él y Fuentes dijeron que ambos se reunieron con el expresidente. Una fuente confirmó a CNN la cena de Trump con Fuentes y West, quien a su vez protagonizó una vio polémica por repetir teorías de conspiración antisemitas y hacer otras afirmaciones ofensivas durante una aparición en un podcast en octubre.

Trump reconoció la cena en una publicación en Truth Social este viernes: "La semana que pasó, Kanye West me llamó para cenar en Mar-a-Lago. Poco después, se presentó inesperadamente con tres de sus amigos, de los que no sabía nada. Cenamos el martes por la noche con muchos miembros presentes en el patio trasero. La cena fue rápida y sin incidentes. Luego se fueron al aeropuerto".

Los recientes comentarios antisemitas de West hicieron que las empresas con las que estaba afiliado, incluyendo Adidas y Balenciaga, suspendieran relaciones con él. Kanye ha hecho numerosas declaraciones incendiarias a lo largo de los años, incluyendo afirmaciones de que la esclavitud era una "elección" y que "el racismo es un concepto anticuado".

La Liga Antidifamación identifica a Fuentes como supremacista blanco y se le ha prohibido el acceso a la mayoría de las principales plataformas de redes sociales por su retórica nacionalista blanca. Fuentes estuvo presente en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y ha promovido las afirmaciones sin fundamento de Trump sobre el fraude electoral de 2020. La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga los acontecimientos del 6 de enero emitió una citación a Fuentes en enero.

West tuiteó a última hora de la noche del martes que había hecho esperar a Trump durante su primera visita a Mar-a-Lago debido a la lluvia y al tráfico. Y Right Wing Watch, un proyecto del grupo de izquierda People for the American Way, publicó el martes imágenes de West y Fuentes caminando juntos por el aeropuerto de Miami. Esas imágenes se incluyeron en el video que West publicó en Twitter.

-- Kristen Holmes contribuyó con este reportaje.