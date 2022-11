Japón - Costa Rica en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

España sumerge a Costa Rica con una goleada 1:26

(CNN Español) -- La segunda fecha del Grupo E del Mundial llega para darle la oportunidad a Costa Rica de reinvidacarse tras una histórica goleada que sufrida ante España en la primera fecha.

El rival de los 'Ticos' no es nada fácil: Japón llega a este partido con una victoria frente a Alemania; otra de las de las sorpresas de la primera ronda en el Mundial de Qatar.

Este será el primer partido entre estas dos selecciones en Copas del Mundo, aunque anteriormente ya se habían enfrentado en partidos amistosos. De cuatro encuentros, Japón ha ganado y en uno quedaron empatados. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en septiembre de 2018, cuando Japón goleó a Costa Rica 3-0, según la FIFA.

A qué hora empieza el partido Japón - Costa Rica del Mundial de Qatar 2022

Estados Unidos: 5 a.m. (horario del este) - 2 a.m. (horario del pacífico)

México: 4 a.m.

Colombia: 5 a.m.

Argentina: 7 a.m.

España: 11 a.m.

Costa Rica: 4 a.m.

Cómo ver por televisión e internet el partido

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports para televisión, y Hulu + Live TV, fubo TV, Tubi, YouTube TV, Sling TV y DirecTV Stream para ver la señal de Fox Sports o Telemundo por internet

publicidad

México: Televisa, TV Azteca, Sky Sports y VIX

Colombia: Caracol, Canal RCN y DirecTV Sports

Argentina: TV Pública y TyC Sports

España: Gol Mundial (disponible online y en Movistar)

Costa Rica: Tele Tica, TD+ y TDMax

Así está el Grupo E