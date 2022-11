Rafael Nadal dice que "una parte de su vida se fue" cuando Roger Federer se retiró

El ataque de risa entre Federer y Nadal 1:00

(CNN) -- Rafael Nadal admitió que "una parte de su vida se fue" con Roger Federer cuando su gran rival se retiró del tenis, y ambos jugadores dejaron una conmoción emocional en la cancha después de que el suizo jugara su último partido competitivo en septiembre en la Copa Laver.

Los dos, que entre ellos han ganado 42 títulos individuales de Grand Slam, unieron fuerzas en un partido de dobles para el canto del cisne de Federer en la Copa Laver en Londres.

Tras la final de ese partido, las imágenes de ambos jugadores llorando mientras se sentaban uno al lado del otro durante la ceremonia posterior se volvieron virales.

“Alguien a quien he admirado, con quien he rivalizado y también he compartido muchas cosas hermosas dentro y fuera de la cancha se iba”, dijo Nadal a los periodistas antes de un partido de exhibición en Argentina.

“En ese sentido, todos esos momentos, esas sensaciones que tienes antes de jugar una final de un Grand Slam, de un torneo importante, todo lo que estaba en el aire antes de esos partidos. Fue diferente a otros partidos.

“Sabes que no vas a vivir eso otra vez y una parte de mi vida se fue con él [cuando se retiró]. También fue la emoción de despedirme de alguien que ha sido tan importante para nuestro deporte”.

La pareja se enfrentó 40 veces en las últimas dos décadas en una de las rivalidades más duraderas del deporte, con el español liderando el cabeza a cabeza 24-16.

Después de sufrir una serie de lesiones y dolencias en los últimos años, el propio futuro de Nadal en el deporte también permanece en el aire a pesar de que ganó los dos primeros Grand Slam de la temporada.

Continuó su triunfo en el Abierto de Australia al capturar un 14º título del Abierto de Francia, un récord que extendió en junio, a pesar de que requirió múltiples inyecciones para adormecer el dolor en su pie izquierdo.

Una lesión abdominal obligó al español de 36 años a retirarse de Wimbledon antes de su enfrentamiento en semifinales con Nick Kyrgios.

Si bien no dio más detalles sobre sus propios planes de retiro, Nadal dijo: “Mi momento llegará cuando tenga que llegar. Estoy bastante preparado para mi próxima vida fuera del tenis".

“No creo que vaya a ser un problema para mí más allá de lo que será una adaptación a los cambios. Mi vida tiene cosas tanto o más importantes que el tenis”, aseguró.