ANÁLISIS | ¿Se hizo un autogol la selección de Estados Unidos antes de su partido contra Irán en Qatar?

(CNN) -- Cuando los jugadores de Estados Unidos e Irán salgan a la cancha para un partido clave del Mundial este martes, ambos jugadores estarán corriendo sobre un lecho de ardientes brasas geopolíticas.

El partido, que EE.UU. debe ganar para avanzar en la fase de grupos del torneo, se desarrollará en medio de una extraordinaria polémica que se destaca incluso por la misma Copa del Mundo de este año, que ya corría el peligro de ser recordada más por la parte política que como un evento deportivo espectacular.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos cambió este fin de semana la bandera de Irán en su página de redes sociales para resaltar las luchas de las mujeres manifestantes dentro de la República Islámica. Pero es posible que, sin darse cuenta, haya creado una gran distracción para su propio equipo antes de su juego más importante en años.

La medida llevó a la agencia de medios alineada con el estado iraní Tasnim a tuitear que “El equipo #USA debería ser expulsado de la #WorldCup2022”. Luego, este lunes, el entrenador de EE.UU. Gregg Berhalter y el capitán Tyler Adams fueron interrogados por periodistas iraníes sobre las prohibiciones de viaje de EE.UU., las maniobras navales en el Golfo Pérsico y su pronunciación del nombre del país en inglés que ellos decían como "Ai-ran". También se le preguntó a Adams, quien es un jugador de fútbol negro, cómo se siente al representar a un país donde hay tanta discriminación racial.

Berhalter dijo que él y sus jugadores no sabían nada sobre la publicación de la Federación de Fútbol antes de tiempo, pero también trataron de calmar la disputa. “No teníamos idea de lo que ponía la Federación de Fútbol. El personal, los jugadores, no teníamos idea”, dijo Berhalter. “Todo lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y el personal. Pero no es algo de lo que fuéramos parte”.

Adams se disculpó amablemente por pronunciar mal "Irán" e insistió en que Estados Unidos había visto un progreso notable en las relaciones raciales. Pero tanto el capitán como su entrenador parecían preferir responder preguntas sobre sus cuatro defensas que sobre la guerra de poder de cuatro décadas entre Estados Unidos y una nación que lo llama "El Gran Satán".

El gesto de la Federación también puede haber brindado a los medios y autoridades iraníes la oportunidad de distraer la atención de las protestas dentro de su país, que los futbolistas iraníes aparentemente intentaron resaltar con gran riesgo personal, y algunos se negaron a cantar el himno nacional en su primer partido en el torneo; además, el defensor iraní Ehsan Hajsafi dijo a la prensa que el equipo apoya el movimiento de protesta de Irán.

Sam Kiley de CNN informó que los familiares de los jugadores de la selección de fútbol de Irán fueron amenazados con ir a la cárcel y cosas peores si no se “comportan” antes del partido de EE.UU. Una fuente también le dijo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica envió a docenas de agentes para monitorear al equipo, agregando una presión inimaginable a la que ya se enfrenta en una Copa del Mundo.

Las emociones que rodean este partido de EE.UU. vs Irán son solo el ejemplo más reciente de los vientos políticos que envuelven el evento principal del fútbol, provocados por primera vez por la elección de Qatar por parte de la FIFA como anfitrión, lo que desencadenó un feroz debate sobre los derechos humanos, los derechos LGBTQ+, los de las mujeres y de los trabajadores.

No es nada nuevo que las tensiones globales se manifiesten en un evento deportivo; el mejor ejemplo de este tipo en Estados Unidos es la muy mitificada victoria del "Milagro sobre hielo" del equipo de hockey sobre hielo de EE. UU. sobre la poderosa Unión Soviética en lo más profundo del frío de la Guerra Fría los Juegos Olímpicos de 1980.

Pero agregar deliberadamente a la politización de un juego ya muy sensible entre EE.UU. e Irán podría convertirse en un gol político en propia puerta.