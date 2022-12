La muerte de Shanquella Robinson se investiga como un feminicidio. Esto es lo que significa

Lo que sabemos de la muerte de Shanquella Robinson en México 1:59

(CNN) -- El homicidio de Shanquella Robinson se investiga como un feminicidio, un término desconocido para muchos en Estados Unidos, ya que este crimen por motivos de género no se ha definido en la legislación del país a pesar de ser un problema mundial.



Robinson, una estudiante de 25 años de la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, murió en octubre mientras se alojaba en una propiedad de lujo alquilada en el estado de Baja California Sur, México.

Los fiscales de México buscan extraditar a una de las amigas de Robinson como sospechosa del caso.

Daniel de la Rosa, el fiscal general de Baja California Sur, dijo a los medios de comunicación locales la semana pasada que se había emitido una orden de detención por el delito de feminicidio, o el asesinato de una mujer a causa de su género, en relación con el caso de Robinson.

Nadie ha sido acusado en el caso, y las autoridades no han revelado los nombres de los amigos de Robinson.

A diferencia de México y otros países en Latinoamérica, Estados Unidos no tiene una ley que reconozca el feminicidio como un delito diferente al homicidio, lo que, según varios expertos, no significa que los asesinatos dirigidos a mujeres no se produzcan en Estados Unidos a un ritmo alarmante.

"Los feminicidios ocurren todo el tiempo en EE.UU., y muchos casos famosos de homicidio que todos tenemos en nuestra conciencia son en realidad feminicidios, pero no les ponemos esa etiqueta", dijo Dabney P. Evans, directora del Centro de Emergencias Humanitarias de la Universidad de Emory, que estudia la violencia contra las mujeres.

Mientras continúa la investigación sobre la muerte de Robinson, esto es lo que hay que saber sobre lo que se considera feminicidio en México, por qué la violencia de género es un gran problema a nivel mundial y por qué los académicos dicen que legislar sobre el feminicidio en Estados Unidos podría ayudar a las mujeres.

Se ha convertido en una crisis en México

El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género (VG) y se define como el "asesinato intencional de mujeres por el hecho de ser mujeres".

Los feminicidios se dividen en dos categorías: feminicidio íntimo y no íntimo. El primero se refiere al asesinato de mujeres por parte de sus parejas actuales o exparejas, mientras que el segundo es el asesinato de mujeres por parte de personas con las que no tenían ninguna relación íntima.

En la mayoría de los países, el feminicidio no se diferencia del homicidio en el derecho penal, pero México se encuentra entre al menos 16 países que han incluido el feminicidio como un delito específico.

Según la legislación federal de México, las personas pueden enfrentarse hasta a 60 años de prisión si son condenadas. La diferencia entre homicidio, o asesinato ilegal, y feminicidio, varía de un estado a otro en México.

Puede haber antecedentes de violencia —sexual o no— y amenazas, o "si la víctima estaba en la comunidad, por ejemplo, y si fue asesinada y su cuerpo estaba a la vista del público", dijo Beatriz García Nice, que dirige la iniciativa sobre violencia de género del Wilson Center.

Un video que circula por Internet en las últimas semanas parece mostrar un altercado físico dentro de una habitación entre Robinson y otra persona. Su padre, Bernard Robinson, declaró a CNN que en ese video se ve a su hija siendo arrojada al suelo y golpeada en la cabeza.

No está claro cuándo se grabó el video, ni si muestra el momento en que Robinson sufrió la lesión que llevó a su muerte.

Aunque existe una legislación contra el feminicidio en México, "el principal problema es la ejecución", dijo García. El número de casos de violencia de género está infravalorado en las estadísticas nacionales y la ley está "infraejecutada" en el sistema judicial, dijo.

García afirma que casi el 95% de los casos de feminicidio en México quedan impunes. "Si cometes un delito de feminicidio, realmente no hay muchas posibilidades de que te condenen por ello. Y esa es una de las razones por las que vemos que los índices siguen siendo muy, muy altos".

Alejandra Márquez, profesora asistente de Español con un enfoque en el género y la sexualidad en América Latina y el Caribe en la Universidad Estatal de Michigan, dijo que la crisis de los "feminicidios" en México comenzó hace varias décadas y ganó la atención nacional por primera vez en la década de 1990 cuando cientos de mujeres fueron asesinadas en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez.

"Antes existía la idea, especialmente en el centro de México, de que 'las mujeres son asesinadas allí en la frontera', pero como se ha expandido por todo el país, se ha convertido en un fenómeno que ya no puede ser ignorado", dijo Márquez a CNN.

"Cuando estás en México, es parte de la conversación diaria", añadió.

Hay que hacer más en Estados Unidos, dicen los expertos

Los homicidios desproporcionados de mujeres negras, la crisis de los indígenas desaparecidos o asesinados y los tiroteos mortales de mujeres en los spas del área de Atlanta en 2021, son algunos ejemplos de casos que podrían clasificarse como feminicidios, según los expertos.

"Como sociedad, tenemos que reconocer que estas no son muertes puntuales. De hecho, están relacionadas con patrones de violencia masculina, y tenemos que pensar más detenidamente en la prevención de ese tipo de violencia", dijo Evans, el académico de la Universidad de Emory.

Un análisis de los datos de homicidios realizado por el Violence Policy Center muestra que 2.059 mujeres fueron asesinadas por hombres en 2020 en Estados Unidos y que el 89% de ellas conocía a sus agresores.

Para Evans, contar con una legislación sobre el feminicidio en EE.UU. no resolvería los problemas de masculinidad tóxica, patriarcado y misoginia que conducen a la violencia de género, pero la terminología podría "permitirnos hablar de este fenómeno" y prevenirlo.

Existen leyes que abordan la violencia de género en EE.UU. y mecanismos de seguimiento de la violencia doméstica, pero no son perfectos.

La ley federal de delitos de odio cubre los delitos violentos o contra la propiedad motivados, al menos parcialmente, por prejuicios contra la raza, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, la etnia, el género o la identidad de género. A nivel estatal, la definición de delito de odio varía y varios estados no cubren los prejuicios basados en el género.

A principios de este año, los legisladores federales reautorizaron la Ley de Violencia contra la Mujer. Esta ley tiene por objeto proteger y apoyar a las sobrevivientes de violencia doméstica, agresiones sexuales y acoso, todos ellos precursores documentados de los casos de feminicidio.

Durante una ceremonia realizada en marzo para celebrar la aprobación de la ley, el presidente Joe Biden dijo que es necesario hacer más para abordar el problema.

"Nadie, independientemente de su género u orientación sexual, debería sufrir abusos. Y punto. Y si lo hacen, deben tener los servicios y el apoyo que necesitan para superarlo. Y no vamos a descansar".

La violencia de género es un problema mundial

Se estima que 81.100 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas intencionadamente el año pasado, y que cerca del 56% de ellas fueron asesinadas por sus parejas o familiares, según un informe de la ONU publicado la semana pasada.

Es difícil describir el alcance total de la violencia de género, según el informe, porque aproximadamente 4 de cada 10 asesinatos denunciados por las autoridades "no tienen información contextual que permita identificarlos y contabilizarlos como asesinatos relacionados con el género".

"Estas tasas son alarmantemente altas, como podemos ver; sin embargo, eso es la punta del iceberg", dijo Kalliopi Mingeirou, jefa de la Sección para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres, una de las entidades que recopiló el informe.

Mingeirou dijo que cuando un feminicidio no se clasifica legalmente como lo que es, la policía no puede investigar adecuadamente. Otros retos para detener y prevenir los feminicidios son la falta de recursos y de formación de las autoridades que deben aplicar las leyes.

"Lo que las mujeres y las niñas merecen en todo el mundo es tener un mundo que respete sus opciones, que respete sus derechos", dijo Mingeirou. "Necesitamos tener igualdad de derechos. Tenemos el derecho primordial de estar libres de violencia, porque si estamos libres de violencia y acoso, podemos lograr, y podemos prosperar en este mundo".