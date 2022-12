Fuerzas de seguridad iraníes mataron a un manifestante que celebraba la derrota en el Mundial, según un grupo de derechos

Festejan en Irán la derrota de su selección de fútbol en Qatar 3:11

(CNN) -- Un hombre presuntamente perdió la vida a manos de las fuerzas de seguridad en el norte de Irán durante las celebraciones públicas de los manifestantes tras la derrota de la selección nacional de fútbol contra Estados Unidos el martes.



El grupo de derechos humanos con sede en Noruega, Iran Human Rights (IHR), dijo que Mehran Samak recibió un disparo en la cabeza por parte del personal de seguridad cuando celebraba en Bandar Anzali el martes por la noche. IHR dijo que confirmó la información a través de "varias fuentes independientes".

"Su nombre era #MehranSamak. Recibió un disparo en la cabeza por parte de las fuerzas del Estado cuando salió a celebrar la derrota de la República Islámica en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Bandar Anzali anoche, como muchos otros en todo el país. Solo tenía 27 años", declaró el miércoles Derechos Humanos de Irán.

IHR y otros grupos de activistas habían informado inicialmente que las autoridades retuvieron el cuerpo de Samak y se negaban a devolverlo a su familia. IHR compartió un video que mostraba a personas reunidas frente a la Organización Médica Forense del Estado exigiendo que se devolviera el cuerpo a su familia.

Más tarde el miércoles, el medio de comunicación prorreforma IranWire compartió un video que mostraba a la multitud en el funeral de Samak en Bandar Anzali cantando "muerte al dictador".

Samak era un amigo íntimo de Saeid Ezatolahi, miembro de la selección nacional de fútbol de Irán, que acababa de regresar al país tras la eliminación del equipo del Mundial de Qatar. El futbolista publicó el miércoles en Instagram un homenaje a su amigo de la infancia.

"Me gustaría que pudiéramos estar siempre en la misma edad... sin preocupaciones, sin odio, sin celos, sin luchar para aplastar al otro... Hay mucho que decir a mi compañero de la infancia pero desgraciadamente la gente se ahoga en el ego y los celos y se convierte en un desastre que casi no se encuentra gente que escuche estas palabras o no existen”.

"Definitivamente, después de otra amarga noche de ayer y con la noticia de tu muerte, mi corazón está aún más encendido".

El fiscal de Irán, Mehdi Fallah Miri, dijo que se había abierto un caso sobre el "sospechoso" asesinato de Samak después de que muriera "debido a una bala de perdigones", informó este jueves la Agencia de Noticias de los Estudiantes de Irán (ISNA), alineada con el Estado.

"Tan pronto como se produjo este incidente sospechoso, se abrió un caso para tratar el asunto y el fiscal de Bandar Anzali se está encargando del caso", añadió Miri, según ISNA.

El martes por la noche se publicaron varios videos en las redes sociales que mostraban a personas en ciudades de todo Irán, incluida la capital, Teherán, celebrando dentro de sus casas y edificios residenciales después de que Estados Unidos derrotara a Irán por 1-0 en el Mundial.

"Estoy contento, es el gobierno el que pierde ante el pueblo", dijo el miércoles a CNN un testigo de las celebraciones en una ciudad de la región kurda. CNN no nombra al testigo por motivos de seguridad.

El medio de comunicación activista 1500tasvir también ha publicado videos en los que se ve a las fuerzas de seguridad, al parecer el martes por la noche, abriendo fuego contra la gente en Behbahan y golpeando a una mujer en Qazvin, ambas ciudades al sur de Bandar Anzali, donde se dice que Samak fue abatido.

CNN no puede confirmar la información de forma independiente, ya que el Gobierno de Irán no permite la entrada de medios de comunicación extranjeros en el país, y no ha sido transparente en su información sobre las protestas y las víctimas de las mismas.

Las manifestaciones han sacudido Irán durante varios meses, provocando una represión mortal por parte de las autoridades.

La revuelta nacional se inició con la muerte de Mahsa Amini, una mujer iraní kurda de 22 años que perdió la vida a mediados de septiembre tras ser detenida por la policía de la moral del país. Desde entonces, los manifestantes de todo Irán se han unido en torno a una serie de quejas contra el régimen.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha declarado que el país se encuentra en una "crisis de derechos humanos total" tras la represión de las protestas por parte de las autoridades.

Rob Picheta, Artemis Moshtaghian, Mohammed Tawfeeq y Jomana Karadsheh contribuyeron con este reportaje.