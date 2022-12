OPINIÓN | La sombra de Trump se cierne sobre Herschel Walker en la segunda vuelta por el escaño de Georgia al Senado

Segunda vuelta en Georgia por escaño del Senado 3:38

Nota del editor: Frida Ghitis, (@fridaghitis) exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora semanal de opinión de CNN, columnista del diario The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora. Ver más opiniones en CNN.

(CNN) -- Herschel Walker, la antigua estrella del fútbol americano que ahora busca convertirse en senador republicano por Georgia, necesita sacar un truco de la manga.



Los georgianos ya hacen largas filas para votar en la segunda vuelta del 6 de diciembre entre Walker y el senador Raphael Warnock. El titular demócrata venció por poco a Walker a principios de este mes, pero no superó la marca del 50% requerida por la ley estatal, gracias a la presencia, también, de un candidato libertario, lo que llevó a una segunda vuelta.

La repetición de una carrera reñida significa que ambos candidatos tienen un trabajo difícil por delante. Por encima de todo, deben conseguir que sus partidarios vuelvan a las urnas. Luego, deben sumar a sus totales. Pero el reto es mucho mayor para Walker por varias razones.

La razón principal tiene un nombre. Comienza con "T" y termina en "rump".

Sí, el expresidente Donald Trump, que prácticamente nombró a Walker como candidato republicano, es uno de los mayores obstáculos que se interponen entre él y el Senado. Para ganar la segunda vuelta, Walker necesita convencer a los que votaron por él para que lo hagan de nuevo, pero también necesita atraer a los republicanos e independientes a los que no les gusta Trump.

Este es el dilema: para encender el entusiasmo entre los trumpistas para que vuelvan a votar, necesita alimentarlos con la carne roja política que mantiene energizados a sus simpatizantes MAGA. Pero ese es el mismo menú que puede hacer que otros votantes que necesita sientan náuseas.

El fenómeno fue evidente la semana pasada. Poco más de 24 horas después de que un atacante en Colorado Springs, Colorado, se enzarzara en un tiroteo en un club nocturno LGBTQ, matando a cinco personas, Walker lanzó un nuevo anuncio atacando a los atletas transgénero, un tema favorito en muchas campañas republicanas.

El anuncio contra los transexuales pretendía atraer a los conservadores asustados, especialmente a los votantes de más edad, a quienes les preocupa que el cambio social esté haciendo que el país sea irreconocible. Era una jugada para llevar a los ya persuadidos a las urnas.

Pero el momento del anuncio, el lunes después del tiroteo del fin de semana, tenía el tono de la insensibilidad trumpiana.

De hecho, cada jugada a la base corre el riesgo de impulsar el atractivo de Warnock, al igual que gran parte de la retórica de Trump entre las elecciones generales y la segunda vuelta hecha en Georgia hace dos años ayudó a Warnock, junto con el ahora senador Jon Ossoff, a ganar sus contiendas, dando a los demócratas el control del Senado.

Trump combatió al gobernador Brian Kemp en 2020 después de las elecciones generales, deprimiendo la participación republicana e impulsando a los demócratas. Kemp, como se recordará, se enfrentó a la presión de Trump para anular los resultados de las elecciones. El republicano, muy conservador, resistió esa presión.

Trump también reclutó a David Perdue, el exsenador republicano al que apoyó pero llevó a la derrota en 2020, para que se postulara contra Kemp para gobernador en las primarias del Partido Republicano este año. Perdue sufrió una humillante derrota, proporcionando un anticipo de lo tóxico que se estaba volviendo el expresidente para los republicanos.

No es ningún secreto que Walker parece estar totalmente descalificado para ser senador. Pero al segmento MAGA del partido se unieron muchos escépticos de Trump, el partido por encima del candidato, porque el control del Senado estaba en juego. Casi 2 millones de republicanos votaron por Walker en las elecciones intermedias. Aun así, recibió el menor número de votos de cualquier republicano que se presentara a un cargo estatal en Georgia.

Fortalecido por una victoria decisiva, Kemp se está posicionando como un prominente crítico de derecha del expresidente, criticando a Trump por cenar con un supremacista blanco que niega el Holocausto la semana pasada. Walker, al igual que muchos republicanos, ha guardado silencio sobre el tema.

Kemp recibió más de 200.000 votos por encima del total de Walker, pero no hizo campaña con él hasta ahora. Al ayudar al candidato del Partido Republicano al Senado en la segunda vuelta, Kemp podría llevarse algo de crédito si Walker gana. Si no lo hace, Kemp no asumirá la culpa. Otros líderes republicanos están acudiendo al estado para impulsar las perspectivas de Walker.

Dado que los demócratas ya ganaron el control del Senado, lo que está en juego en estas elecciones es mucho menor que en la segunda vuelta del año pasado, por lo que hay menos incentivos para votar. Pero, ¿quién se beneficia de ese cambio?

En mi opinión, Walker es el que más tiene que perder. Eso se debe a que sus defectos como candidato son tan abrumadores. Era más fácil pasarlos por alto cuando el Senado estaba en juego, pero ya no.

Es difícil imaginar un candidato más imperfecto. En una entrevista con ABC News, su exesposa alegó que Walker la amenazó de muerte mientras estaban casados. Su propio hijo ha insinuado que Walker es un hipócrita y un mentiroso. Aunque no ha negado la acusación de su exmujer, Walker ha dicho que tenía problemas de salud mental que afectaban a su comportamiento y a su memoria y dice que ha superado esos problemas.

En un asunto tras otro, Walker ha resultado ser un practicante de los comportamientos que condena. Criticaba a los padres ausentes, y luego su hijo dijo que nunca estaba cerca. En lugar de un hijo, resulta que tiene al menos cuatro.

Según un informe del Daily Beast del verano, un juez le ordenó pagar la manutención de sus hijos a partir de 2014. La campaña de Walker dice que nunca "escondió" a los niños y sugerir eso es "ofensivo y absurdo".

Luego está el tema del aborto. Walker ha dicho que estaría a favor de una prohibición total del aborto, sin excepciones. Pero al menos dos mujeres han alegado que las presionó para que abortaran. (Walker ha negado las acusaciones, y CNN no las ha confirmado de forma independiente).

Además de una vida personal caótica, ha hecho afirmaciones falsas y ha exagerado sus logros académicos y empresariales. Y cuando se trata de política, ofrece una mezcla de incoherencias que dejan a la gente rascándose la cabeza.

Uno de sus argumentos contra Warnock es que se alinea demasiado con el presidente Joe Biden. Biden es, de hecho, impopular en Georgia. Pero lo más probable es que eso no sea suficiente para impulsar a Walker sobre la línea de meta.

Durante las elecciones intermedias, los votantes enviaron un fuerte mensaje de rechazo a muchos de los candidatos más alineados con Trump y de ultraderecha. Es posible que Walker intente crear distancia con su mentor: "Esta no es la contienda de Trump. Esta es la contienda de Herschel Walker", dijo en Fox Business a principios de este mes, pero no engaña a los votantes.

Las encuestas corroboran que los independientes favorecen a Warnock frente a Walker por márgenes significativos. También lo hacen los jóvenes. El apoyo de Walker tiende a ser entre los mayores de 45 años. Los adultos mayores tienden a ser votantes más confiables, así que ese es el camino potencial de Walker hacia la victoria.

Por eso está haciendo anuncios sobre los atletas transgénero, con la esperanza de que horrorice a esos votantes para que vayan a las urnas. Pero esos anuncios tienen la misma probabilidad de energizar a los votantes jóvenes, muchos de los cuales apoyan los derechos LGBTQ y tienen opiniones negativas sobre Trump y su política.

El exjugador de fútbol americano se enfrenta al partido más difícil de su vida. Walker tiene que huir de la sombra de Trump. Ahora que sus días de futbolista han terminado, está probando suerte con la magia. Sacar un as de la manga significa mantener a Trump fuera de la mente de los votantes. No hay un abracadabra lo suficientemente poderoso para eso.