Uruguay y Ghana se alistan para una revancha épica 12 años después de la polémica en el Mundial 2010

(CNN) -- El encuentro de cuartos de final entre Uruguay y Ghana en Sudáfrica 2010 es ampliamente visto como uno de los partidos del Mundial más icónicos de la historia.

En una noche tensa en Johannesburgo, este fue un juego que lo tuvo todo: drama, controversia, angustia, un villano y un héroe, por cierto, ambos interpretados por la misma persona.

El papel de Luis Suárez como salvador de Uruguay esa noche lo convirtió en persona non grata en Ghana, donde incluso se ganó el apodo de 'El Diablo'.

Con el marcador empatado 1-1 y el partido acercándose a los últimos segundos de la prórroga, Suárez tapó con las manos un gol en su propia línea de meta. Fue un gol que habría puesto a Ghana en la semifinal del Mundial, convirtiéndolo en el primer equipo africano en la historia en colocarse entre los cuatro finalistas.

En cambio, Suárez fue expulsado, pero Asamoah Gyan, la estrella y capitán de Ghana, falló el penalti. Las imágenes de Suárez celebrando salvajemente la falla en el túnel se convirtieron en uno de los momentos perdurables de ese Mundial y solo enfurecieron aún más a los ya incandescentes seguidores ghaneses.

Ghana cayó en la subsecuente tanda de penaltis y con ello perdió la oportunidad de hacer historia.

Ahora, antes del primer encuentro entre estos equipos desde aquella noche memorable hace más de 12 años, Suárez insiste en que no tiene nada de qué disculparse.

“No me disculpo por eso… pero el jugador erró el penal”, dijo Suárez a los periodistas en la preparación para la revancha, según Reuters. “Tal vez podría decir que me disculpo si lesiono al jugador y recibo una tarjeta roja.

“Pero en esta situación, recibo una tarjeta roja y el árbitro dijo penalti. Esto no es mi culpa porque no fallé. No es mi responsabilidad tirar el penalti”.

El tiempo cura todas las heridas, como dice el refrán, pero claramente no ha sido así con los sentimientos de Ghana hacia Suárez. Tras la dramática victoria de las Estrellas Negras por 3-2 sobre Corea del Sur en Qatar 2022, los fanáticos jubilosos afuera del Education City Stadium ya estaban invocando a "El Pistolero".

También hay mucho en juego esta vez, aunque no tanto como en 2010.

Ghana se enfrentará a Uruguay el viernes en un partido que jugará un papel importante para decidir qué equipo pasa a la siguiente ronda. Ghana sabe que una victoria garantizará su lugar en los octavos de final, y un empate también será suficiente si Portugal vence a Corea del Sur.

Para Uruguay, sin embargo, solo una victoria será suficiente, e incluso entonces La Celeste tendrá que esperar que Corea del Sur no logre vencer a Portugal.

“Se trata de la perspectiva”, dijo el entrenador de Ghana, Otto Addo, sobre la mano de Suárez, según Reuters. “Si hubiera ocurrido el mismo incidente al revés y Ghana pasara a las semifinales, todos dirían: 'Está bien, es normal que un jugador haga todo lo que pueda'”.

“Esto es lo que deseo de cada jugador, hacer todo lo posible para ayudar a su equipo a clasificarse para servir y, a veces, sacrificarse con una tarjeta roja”.

¿A qué hora empieza el partido Ghana - Uruguay?

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami)

México: 9 a.m.

Colombia 10 a.m.

Argentina y Uruguay: 12 p.m.

España: 4 p.m.

Cómo ver por televisión e internet el partido

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports para televisión, y Hulu + Live TV, fubo TV, Tubi, YouTube TV, Sling TV y DirecTV Stream para ver la señal de Fox Sports o Telemundo por internet

México: Televisa, TV Azteca, Sky Sports y VIX

Colombia: Caracol, Canal RCN y DirecTV Sports

Argentina: TV Pública y TyC Sports

Uruguay: canales 4, 10 y 12, operadores de cable, DirecTV y AntelTV

España: Gol Mundial (disponible online y en Movistar)