Muere Kirstie Alley, actriz recordada por "Look Who's Talking" y "Cheers", tras luchar contra el cáncer

(CNN) –– Kirstie Alley, actriz recordada por las producciones "Look Who's Talking" y "Cheers", murió después de una batalla contra el cáncer, según un comunicado que emitió su familia. Tenía 71 años.

Sus hijos, True y Lillie Parker, anunciaron su fallecimiento en una breve declaración publicada en la cuenta verificada de Alley en Twitter este lunes. "Nos entristece informarles que nuestra increíblemente, feroz y amorosa madre murió después de una batalla contra un cáncer, descubierto recientemente", se lee en el comunicado.

"Estuvo rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría por vivir y de las aventuras que le esperaban”, continúó el mensaje. "Así de icónica como fue en la pantalla, fue aún más increíble como madre y abuela".

"El entusiasmo y la pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían paralelo y nos han inspirado para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo", agregó.

Donovan Daughtry, representante de Alley, también le confirmó a CNN por correo electrónico que la actriz murió.

Dos veces ganadora del premio Emmy, Alley protagonizó junto a Ted Danson la última parte de la comedia clásica "Cheers", que se estrenó en 1982. La actriz apareció por primera vez en 1987, interpretando a la fuerte e independiente gerente del bar Rebecca Howe, y permaneció en el programa hasta su final en 1993.

Volvió a encontrar el éxito en televisión a finales de la década de 1990 con "Veronica's Closet", que la llevó a recibir otra nominación al Emmy.

Talentosa como actriz de comedia, también generó controversia a través de realities de televisión y en las redes sociales, Alley protagonizó varias películas memorables, incluidas "Madhouse" de 1990, "Star Trek II: The Wrath of Khan" de 1982, y "Look Who’s Talking" de 1989.

Las reacciones a la muerte de Kirstie Alley

John Travolta, quien protagonizó con Alley "Look Who’s Talking", así como la secuela en 1992, escribió en Instagram: "Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”.

Por su parte, Jamie Lee Curtis le rindió un homenaje a Alley en Facebook. "Acabo de escuchar la triste noticia de que Kirstie Alley murió. Fue un gran complemento cómico en @tvscreamqueens y una hermosa mamá en su vida real. Ella me ayudó a comprar mamelucos para mi familia ese año para Navidad. Acordamos estar en desacuerdo sobre algunas cosas, pero teníamos un respeto mutuo y una conexión. Triste noticia".