Rusia libera a Brittney Griner en un intercambio de prisioneros por un traficante de armas

(CNN) -- Rusia liberó a la estrella de la WNBA Brittney Griner en un intercambio de prisioneros, según una fuente familiar.

"Hace un momento hablé con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está camino a casa", dijo el presidente Joe Biden en Twitter confirmando su llegada. En una conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario añadió que Griner "está de buen humor".

“Después de meses de estar injustamente detenida en Rusia, retenida en circunstancias intolerables, Brittany pronto volverá a estar en los brazos de sus seres queridos, donde debería haber estado todo el tiempo”, dijo Biden en la Sala Roosevelt minutos después del anuncio de la liberación de Griner.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

publicidad

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022