El cuerpo del periodista Grant Wahl regresó a EE.UU. para la autopsia después de su muerte en el Mundial de Qatar

(CNN) -- El cuerpo del destacado periodista estadounidense Grant Wahl fue devuelto a Estados Unidos y se le está realizando una autopsia después de que muriera mientras cubría el Mundial de Qatar, dijo su representante.

Wahl, de 49 años, murió el viernes después de colapsar mientras cubría un partido entre Argentina y Países Bajos.

Los restos de Wahl fueron repatriados este lunes y estaban en posesión del médico forense de la ciudad de Nueva York, dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price.

Se espera que la familia de Wahl comparta una declaración este martes, dijo a CNN su manager, Tim Scanlan.

Wahl había cubierto fútbol durante más de dos décadas, incluidas 11 Copas Mundiales (seis masculinas, cinco femeninas) y fue el autor de varios libros sobre el deporte, según su sitio web.

Llegó a los titulares en noviembre al informar que fue detenido y se le negó brevemente la entrada a un partido del Mundial porque llevaba una camiseta con el arcoíris en apoyo de los derechos LGBTQ.

No hay “ningún indicio de delito o algo nefasto en este momento”, dijo Price sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Wahl.

“Recibimos una excelente cooperación de nuestros socios qataríes tan pronto como nos enteramos del fallecimiento de Grant Wahl”, dijo Price. “Nuestro embajador … estaba en contacto regular con altos funcionarios del gobierno de Qatar en un esfuerzo por asegurarse de que estuviéramos en condiciones de cumplir los deseos de la familia lo más rápido posible”.

Los organizadores del Mundial de Qatar dijeron el sábado que Wahl “se sintió mal” en el área de prensa, donde recibió “tratamiento médico inmediato en el lugar”. Luego fue trasladado al Hospital General de Hamad, dijo un portavoz del Comité de Entrega y Legado de la Corte Suprema, el organismo responsable de planificar el torneo.

Wahl describió sentirse mal

En un episodio del podcast Fútbol con Grant Wahl, publicado días antes de su muerte el 6 de diciembre, se había quejado de sentirse mal.

“Se había puesto bastante mal en términos de opresión en mi pecho, opresión, presión. Me siento bastante mal”, le dijo Wahl al coanfitrión Chris Wittyngham en el episodio. Agregó que buscó ayuda en la clínica médica en el centro de prensa de la Copa del Mundo, creyendo que tenía bronquitis.

Le dieron jarabe para la tos e ibuprofeno y se sintió mejor poco después, dijo.

Wahl también dijo que experimentó una “capitulación involuntaria de mi cuerpo y mi mente” después del partido entre Estados Unidos y Países Bajos el 3 de diciembre.

“Este no es mi primer rodeo. He hecho ocho de estos en el lado de los hombres”, dijo en ese momento. “Y así, me he enfermado hasta cierto punto en cada torneo, y solo se trata de intentar encontrar una manera de que te guste hacer tu trabajo”.

Describió además el incidente en un boletín reciente publicado el 5 de diciembre, escribiendo que su cuerpo se había “descompuesto” después de dormir poco, tener mucho estrés y una gran carga de trabajo. Tuvo un resfriado durante 10 días, que "se convirtió en algo más grave", escribió, y agregó que se sintió mejor después de recibir antibióticos y recuperar el sueño.

Jessie Yeung, Teele Rebane, Kylie Atwood y Chris Eldergill de CNN contribuyeron a este informe.