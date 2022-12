El periodista deportivo Grant Wahl murió por un aneurisma aórtico. Esto es lo que significa

Reacciones a la muerte de periodista Grant Wahl 1:50

(CNN) -- El periodista deportivo Grant Wahl murió por la rotura de un aneurisma de aorta ascendente con hemopericardio, esto es, por la acumulación de sangre en el saco que rodea su corazón, anunció este miércoles su esposa, la doctora Céline Gounder. El aneurisma crecía lentamente y no había sido detectado, escribió en un comunicado en Substack.



"La presión torácica que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ni la reanimación cardiopulmonar ni las descargas le habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el covid. Su muerte no estuvo relacionada con su estado de vacunación. No hubo nada vil en su muerte", escribió Gounder.

Un aneurisma se produce cuando un punto débil de un vaso sanguíneo se inflama. En el caso de Wahl, la protuberancia estaba en la aorta, la mayor arteria que transporta la sangre desde el corazón. Un aneurisma de aorta ascendente se produce cuando la protuberancia se localiza en la sección de la aorta que está cerca del corazón, justo donde empieza a salir del ventrículo inferior izquierdo.

Si no se tratan, los aneurismas pueden hacer que la pared de un vaso sanguíneo se parta o reviente, provocando la muerte.

Es muy raro sobrevivir a un suceso como el que le ocurrió a Wahl, dijo la Dra. Tara Narula, corresponsal médica de CNN y cardióloga practicante.

Narula dijo que la sangre en el saco alrededor del corazón es una indicación de que la pared arterial se había roto.

publicidad

"Normalmente no hay sangre en ese espacio. Y lo que puede ocurrir es que si entra suficiente sangre, el corazón no puede latir porque se comprime y se puede producir una parada cardiaca", dijo, añadiendo que no podía comentar específicamente lo ocurrido con Wahl porque no conocía personalmente su caso.

Los aneurismas aórticos fueron la causa de muerte de unas 10.000 personas en 2019, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Los aneurismas en el tórax se vuelven más comunes a medida que las personas envejecen. Son ligeramente más comunes entre los hombres que entre las mujeres, según la Asociación Estadounidense del Corazón. Suelen estar causados por hipertensión arterial o lesiones súbitas, o por antecedentes de colesterol alto o tabaquismo.

Ciertas afecciones hereditarias, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, pueden hacer más probable que una persona sufra uno.

Síntomas y tratamiento del aneurisma aórtico

Los síntomas de un aneurisma aórtico incluyen:

Dolor agudo y repentino en la espalda o el pecho

Falta de aliento

Dificultad para respirar o tragar

Ronquera

Tos

No todo el mundo experimenta síntomas, aunque se trate de un aneurisma de gran tamaño. El actor John Ritter murió repentinamente en 2003 de un aneurisma aórtico mientras ensayaba en el set.

Si un aneurisma se detecta a tiempo, puede tratarse con medicación o cirugía.

Según la Asociación Estadounidense del Corazón, los aneurismas aórticos se han hecho más frecuentes en la última década, con un aumento del 75%. Aún así, son poco frecuentes y se dan en dos de cada 100.000 personas.

Debido a su relación con el consumo de tabaco, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. recomienda que todos los hombres que hayan fumado alguna vez se sometan a una ecografía de detección de aneurismas aórticos abdominales entre los 65 y los 75 años, aunque no presenten síntomas. Los aneurismas de aorta abdominal son abultamientos de esa arteria que pueden romperse en el abdomen.