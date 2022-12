Por qué no nos cansamos del baile de "Merlina"

Netflix lanza el tráiler de lo nuevo de Tim Burton, "Merlina" 0:57

(CNN) -- Merlina Addams no hace nada por accidente. El miembro más estoico y deliberado de la familia Addams, rara vez hace movimientos innecesarios, incluyendo sonrisas y parpadeos.

Entonces, cuando el espíritu de la danza poseyó a la típicamente malhumorada adolescente en el baile de su escuela en la nueva serie de Netflix que lleva su nombre, causó un revuelo inmediato, dentro y fuera de la pantalla.

La breve escena representa menos de tres minutos de toda la serie, pero rápidamente se convirtió en el momento más icónico de "Merlina" por lo libre que parece sentirse nuestra excéntrica protagonista. Sus ojos revelan una rara y macabra pasión. Sus extremidades, típicamente pegadas a su costado, se mueven libremente. El baile es ella, sin duda: muchos movimientos severos y forzados y movimientos de décadas pasadas. Ciertamente, nadie podría confundir el baile de Merlina con la última tendencia de TikTok, ¿verdad?

Algo sobre ese baile peculiar desbloqueó algo extraño dentro de todos nosotros y despegó más rápido que un incendio en Camp Chippewa. Los clips de la coreografía inspiraron a los espectadores a ver la serie, convirtiéndola en uno de los programas más vistos de la plataforma de streaming ("Stranger Things", hazte a un lado). Su popularidad en internet hizo que "Bloody Mary" de Lady Gaga volviera a las listas de éxitos más de una década después del lanzamiento de la canción, y solo apareció en TikToks creados por admiradores, ¡no en el programa en sí! La confesión de la estrella de "Merlina" Jenna Ortega de que ella misma coreografió la rutina invitó a nuevos admiradores, incluidas celebridades, a darle un giro e incluso infundir la rutina con movimientos de sus propias culturas.

Merlina Addams probablemente se sentiría mortificada si supiera que sus movimientos se han convertido en algo convencional, pero su baile simplemente no morirá, y eso, ella podría disfrutarlo. Esto es lo que le da al baile de "Merlina" su poder de permanencia sobrenatural.

La escena tiene su propio mito

La escena de baile de "Merlina" debutó hace solo un mes, pero ya tiene cierta "mitología", dijo Jenna Drenten, profesora asociada de marketing en la Universidad Loyola de Chicago, que estudia cómo los usuarios de TikTok y otras plataformas digitales expresan sus identidades.

La mayor parte de la historia de la escena se desarrolló fuera de la pantalla. Ortega, interpretando a una Merlina adolescente con su humor completamente negro intacto, ha dicho que ella misma coreografió la rutina. Contó entre sus influencias a Bob Fosse, Siouxsie Sioux y los clubes de baile gótico de los años 80 (probablemente también infiltró algunas referencias a la serie de televisión "La familia Addams" de los años 60).

Además, Ortega admitió que no es una bailarina entrenada, lo que hace que su rutina sea quizás aún más atractiva para quienes no son bailarines y encontraron la rutina en TikTok, dijo Drenten.

“No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio”, dijo Ortega a NME.

Pero la dedicación de Ortega también ha inspirado indignación: le dijo a NME que filmó parte del baile mientras esperaba los resultados de la prueba covid-19, que luego dieron positivo. Esto llevó a algunos a condenar a la producción por no seguir los protocolos de prevención adecuados de covid-19 en el set, pero aún así, "Merlina" continuó causando sensación.

Las tendencias virales que permanecen en la conversación cultural por más tiempo generalmente no permanecen solo en su plataforma de origen, dijo Drenten. Mira a Corn Kid: apareció en una serie de YouTube hablando de las maravillas de la mazorca, luego los clips de su aparición se volvieron virales en TikTok y desde entonces ha trabajado con Chipotle, Green Giant y el estado de Dakota del Sur, promocionando el maíz en otras plataformas.

“Para tener una vida útil más larga, las tendencias de TikTok deben dar ese salto a una tendencia cultural, más allá de las fronteras de TikTok”, dijo. "El baile de 'Merlina' tuvo una ventaja en este sentido porque el baile y el legado de 'La familia Addams' se originaron fuera de TikTok desde el principio".

El baile de "Merlina" se ha convertido en un ritual compartido

Otra cosa que el baile de "Merlina” tiene de su lado: la tendencia humana a aprender un baile para la prevalencia social.

Piensa en el "Electric Slide", "Macarena", "Cupid Shuffle": habituales en bat mitzvahs y bodas, movimientos que muchos de nosotros conocemos tan bien que podemos realizarlos sin pensar. Interpretarlos en masa en un evento como ese puede parecer una respuesta pavloviana a la elección de la canción de un DJ, pero también es un ritual compartido que fomenta “un sentido de solidaridad y pertenencia”, dijo Drenten.

“Cada gesto y movimiento le permite a la persona que lo realiza decir inherentemente: 'Lo entiendo, estoy al tanto, tenemos esta experiencia compartida'”, dijo Drenten.

Esa es parte de la razón por la cual las rutinas de baile, desde "Renegade" hasta "About Damn Time" de Lizzo, a menudo dominan TikTok. Pero a diferencia de esas tendencias, el baile de "Merlina" no estaba ambientado en una canción popular, aunque el himno punk de The Cramps, "Goo Goo Muck", ha ganado nuevos seguidores desde entonces. Los movimientos fueron bastante fáciles de aprender, dijo Drenten, "sencillos pero únicos".

Pero fue Lady Gaga quien llevó el baile de "Merlina” a un nivel estratosférico. La versión que se volvió superviral en TikTok es una especie de "fancam", o una combinación de clips, ambientada apropiadamente con "Bloody Mary" de Gaga, una oda bíblica para bailar sin inhibiciones. Incluso la propia Madre Monstruo realizó una versión del baile de "Merlina", con dos largas trenzas.

Desde entonces, millones de usuarios le han dado su propio toque al solo de baile escolar de Merlina y algunos usuarios incorporaron estilos de baile polinesio o indio en sus versiones o crearon sus propios looks de Merlina (¡Incluyendo a Dedos (Thing), la mano sin cuerpo!).

Merlina nos da permiso para ser raros

Pertenecer, por supuesto, es la antítesis del espíritu de Merlina, a quien nunca le ha importado encajar. Está perfectamente contenta en una isla propia, donde el sol nunca brilla y abundan las herramientas de tortura antiguas. Que los movimientos idiosincrásicos de Merlina se hayan copiado tan ampliamente podría amenazar con disminuir su estatus como santa patrona de los bichos raros, excepto que el estilo y su actitud se han copiado durante décadas.

Merlina Addams ha existido de alguna forma desde finales de la década de 1930: primero como un personaje cómico sin nombre, luego como una niña diminuta en una comedia de televisión, luego, en su iteración más famosa antes del estreno de "Merlina", como Christina Ricci con los ojos muertos. Y los seguidores de Merlina se han vestido como ella durante décadas, dijo Drenten, a menudo inspirados en la interpretación de Ricci. La hija mayor de los Addams ya no es un secreto que sus mayores admiradores pueden ocultar de la cultura pop dominante.

Desde su debut, Merlina ha sido un ícono idiosincrático para los solitarios y góticos por su compromiso incondicional con lo macabro. Sin embargo, sigue siendo una "excepcional" entre las mujeres y niñas de la ficción, escribió Emily Alford para Longreads, porque nunca se ha suavizado ni se ha inclinado por ciertos tropos de la historia. Ella es quien es, y no está cambiando.

“Ella trajo a la pantalla una autoaceptación morbosa que la distinguió y se convirtió en un modelo crucial para una generación de niñas que desarrollaron su propio humor negro”, escribió Alford.

Y ahora, muchas de esas chicas y otros usuarios se encuentran en TikTok, donde las comunidades de nicho pueden florecer (o llegar a los usuarios principales). La aplicación es un "espacio para que las personas descubran quiénes son y, lo que es más importante, para encontrar a otras personas que comparten sus mismos intereses", dijo Drenten, incluso si esos intereses implican disfrazarse de cierto adolescente desapasionado.

“Podría decirse que TikTok fomenta mucha reproducción y los usuarios pueden sentir la presión de actuar y verse de cierta manera”, dijo Drenten. “Pero Merlina le recuerda a la gente que ser ellos mismos en ese mar de igualdad es liberador”.