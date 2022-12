Capturando el momento viral de Lionel Messi: la historia detrás de la foto con más 'Me gusta' de Instagram, contada por el fotógrafo que la tomó

Mark Zuckerberg comenta sobre el impacto del Mundial de Qatar en Instagram y WhatsApp 0:52

(CNN) -- Lionel Messi sentado sobre los hombros de Sergio 'Kun' Agüero, con ambas manos entrelazadas firmemente en la Copa del Mundo mientras la sostiene en lo alto.

Una amplia sonrisa grabada en su rostro, sus ojos encendidos. Es un momento de alegría pura, la culminación de un sueño de toda la vida después de años de angustia por la Copa del Mundo. Todo eso capturado en una fracción de segundo.

Es la foto que Messi eligió subir para celebrar su victoria en el Mundial de Qatar 2022 sobre Francia, y que se ha convertido en la publicación con más 'like' en la historia de Instagram, según confirmó Meta. La imagen fue capturada por el fotógrafo de Getty Shaun Botterill, quien tenía un asiento de primera fila en uno de los momentos más emblemáticos de la historia del deporte.

Botterill dijo que los fotógrafos de la final del Mundial de este domingo habían hecho un plan para que uno de ellos fuera y se parara en la cancha frente a las vallas publicitarias y junto a la tribuna principal que albergaba a la gran mayoría de los fanáticos argentinos en el Estadio Lusail.

Después de que Messi pasara un tiempo con su familia tras la entrega del trofeo, el capitán de Argentina comenzó a caminar hacia los fanáticos, lo que provocó que los fotógrafos se apresuraran hacia la portería en ese extremo del campo.

“Casi quedo atrapado, pero quedé atrapado en el lugar correcto”, le dijo Botterill a CNN. “Creo que si la mayoría de nosotros [los fotógrafos] somos honestos, siempre es necesaria un poco de suerte y… yo tuve un poco el domingo por la noche", agregó.

“Messi estaba allí y no se movía mucho, a veces te empujan, y él solo estaba coreando las canciones, con sus dos manos en el trofeo", dijo Botterill.

“No teníamos idea de lo que iba a pasar al final. Puedes planificar que levantarán el trofeo, pero no puedes planificar cómo se dará lo anterior, ni lo caótico que será. Estaba bastante cerca de él, probablemente a dos metros de distancia como máximo", relató sobre el momento exacto en el que sacó la fotografía.

“Es una sensación bastante extraña, es un poco surrealista, porque piensas: 'Santo cielo, él está justo donde quiero que esté', y eso no es muy común", detalló.

Y añadió, sobre la expresión de Messi: “Incluso sus manos levantadas [con el trofeo], creo que la forma en que lo sostiene y sonríe, definitivamente está viviendo un momento con los fanáticos”.

Cuando Agüero —quien se retiró en diciembre de 2021 tras ser diagnosticado con una arritmia cardíaca— se lleva a su amigo en andas hacia el otro lado de la grada, Botterill inmediatamente agarró un cable de una de las cámaras portátiles detrás de la portería, conectó en su cámara y envió la foto a sus editores.

Por casualidad, el hijo de Botterill estaba trabajando en la mesa de edición esa noche. "Mi hijo mayor me envió un mensaje y me dijo: 'He editado tu foto, papá, es una foto muy bonita'".

Los comentarios de su hijo, sin embargo, se quedaron bastante cortos.

Inmediatamente después, Botterill "supo que era una foto bastante buena" (la modestia claramente viene de familia), pero siempre estaba la preocupación de que otro fotógrafo en un ángulo ligeramente diferente haya capturado una foto mejor, ya que los "pequeños márgenes" pueden hacer que una gran diferencia.

El fotógrafo británico admitió que el recorte que utilizó Messi en su cuenta de Instagram no era su versión favorita de la foto, ya que la vista más amplia brinda un mayor contexto y captura mejor la ovación que estaba recibiendo el capitán de Argentina.

Incluso después de una carrera que comenzó en la Copa del Mundo de 1986, Botterill dice que momentos como éstos a veces le parecen surrealistas.

"De hecho, recuerdo haber pensado: 'Caramba, ¿cómo diablos terminé donde estoy?'", dice Botterill. “Porque en esas situaciones, terminas ubicado dónde te empujan las masas".

“Cuando miro hacia atrás, no puedo creer que ese tipo estaba frente a mi sobre los hombros de Sergio Agüero, sosteniendo la Copa del Mundo, mostrándosela a sus fanáticos". Y añadió: “Tiene ese impacto, ¿no? Tiene la cara feliz, tiene la alegría, tiene el trofeo y alrededor todo es un poco caótico”.

Récord en Instagram

Como una persona que no tiene una cuenta en las redes sociales, Botterill dice que al principio ignoraba por completo el hecho de que su foto había hecho historia.

Este miércoles, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, confirmó que la publicación de Instagram de Messi, encabezada por la tomada de Botterill, había batido el récord de más 'me gusta' en la historia de la plataforma. Al momento de escribir este artículo, tiene más de 69 millones de 'me gusta', pero el número sigue aumentando.

Publicada en 2019, la foto del huevo a la que la publicación de Messi usurpó el récord tiene 57 millones de 'me gusta'.

“Es divertido para mí porque no estoy en Instagram, ni siquiera sabría cómo recortar una imagen de Instagram”, dice Botterill.

“Para mí es muy gracioso el hecho de que tienes a este tipo de 55 años que no está en Instagram y tiene dos hijos que piensan que es lo más divertido del mundo (...) El más joven me dijo: ‘Está en 62 millones, papá’. Soy de un pequeño pueblo en Northampton, así que es bastante extraño".

“Es un poco loco porque… realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando”, agrega Botterill. “Solo lo supe cuando un colega me envió un mensaje y me dijo: ‘Oh, ¿has visto cuántos me gusta tiene [tu foto]?’

“Es un poco irónico que, de repente, soy un tipo mayor que no está en las redes sociales que, obviamente, gracias a un gran futbolista, ha publicado una imagen que ha sido un poco replicada. Es bastante divertido: bajé del avión y no sabía qué diablos estaba pasando”.

Después de 36 años en la industria, Botterill dice que todavía siente la misma pasión y entusiasmo que tenía cuando a sus 18 años cuando intentaba capturar los momentos icónicos del deporte.

Después de cubrir su primer Mundial en 1986 como editor de fotos, Botterill se tomó un descanso en su carrera e incluso rechazó la oportunidad de ir a la Copa del Mundo de 1990 porque estaba ocupado montando andamios. Regresó a la fotografía para cubrir la Copa del Mundo de 1994 y ha estado en todas las ediciones desde entonces.

Nacido cerca de la ciudad inglesa de Northampton en 1967, Botterill consiguió su primera oportunidad a los 16 años en la agencia fundada por el reconocido fotógrafo deportivo Bob Thomas, trabajando en el cuarto oscuro de edición.

Dada su amplio portfolio y la cantidad de eventos importantes que ha cubierto, a Botterill le cuesta elegir cuál es su fotografía favorita.

Él afirma que los fotógrafos son "algo divertidos", rara vez se demoran demasiado en una instantánea y, en cambio, siempre esperan con ansias la "próxima imagen decente". Sin embargo, cuando todo sale bien, como sucedió el domingo en el Lusail Stadium, Botterill se toma un momento para disfrutarlo.

“Creo que cuando obtienes una imagen de un jugador o un deportista que realmente está ahí arriba, pueden debatir si es el mejor de la historia o si es Pelé oMaradona; pero la conclusión es que [Messi] está ahí arriba, así que si obtienes una imagen realmente buena de un gran jugador, es una sensación muy linda".

“Es genial, es fantástico, es increíble. Así que eso te anima a obtener otra imagen realmente buena". Y añadió: “Todos los demás pueden decidir lo que piensan sobre la foto, pero es una muy buena foto de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, así que eso es lo mejor para mí. Es por eso que tienes trabajo”.