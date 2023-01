Así se ha paralizado la Cámara de Representantes de EE.UU. por no tener un nuevo presidente

McCarthy pierde sexta votación por la presidencia de la Cámara 7:14

(CNN) -- El hecho de que los republicanos de la Cámara de Representantes no hayan elegido a un presidente de ese órgano legislativo después de días de votación ha congelado los asuntos en la cámara, y algunos miembros del Partido Republicano ahora advierten que el estancamiento tiene implicaciones en las sesiones informativas y la supervisión relacionadas con la seguridad nacional.

El puesto del presidente de la Cámara se ocupa tradicionalmente el primer día de un nuevo Congreso, seguido de la juramentación de los miembros. Pero con la pelea en el pleno sobre la candidatura a la presidencia de Kevin McCarthy extendiéndose hasta el jueves, el tercer día del nuevo Congreso, los miembros electos aún no han prestado juramento para el cargo.

Ese es un asunto crítico paralizado, dicen varios de los principales republicanos que quieren ver a McCarthy elegido como presidente.

“La administración de Biden está ahora sin un control (político) y no hay supervisión de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa o la comunidad de inteligencia. No podemos permitir que la política personal ponga en riesgo la seguridad de Estados Unidos”, dijeron los presidentes entrantes de varias comisiones, incluidos los de asuntos exteriores y servicios armados, en un comunicado publicado el jueves por la mañana.

El representante Mike Gallagher, un republicano de Wisconsin, dijo que se le negó la entrada a una reunión con el presidente del Estado Mayor Conjunto porque la seguridad de la Cámara le informó que aún no tenía autorización.

“Soy miembro de la Comisión (de Inteligencia) de la Cámara. Estoy en la Comisión de Servicios Armados y no puedo reunirme en el (Centro de Información Compartida Sensible) para realizar asuntos esenciales”, dijo Gallagher en una conferencia de prensa el miércoles, refiriéndose al lugar que utilizan los militares y los oficiales de seguridad nacional para procesar información sensible y clasificada.

“Tenemos un tercer (poder), una de nuestras tres ramas del Gobierno, fuera de línea en este momento. Eso es algo muy peligroso para nuestro país y no puede continuar por mucho más tiempo”, dijo el miércoles a CNN el representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania.

Añadió: “Me siento en la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Supervisamos las 19 agencias de inteligencia. Actualmente estamos fuera de línea”.

Sin embargo, el presidente entrante de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, restó importancia a la demora en abordar los asuntos de la comisión.

“Uno o dos días no será el fin del mundo. Preferiría que llegáramos a 218 (votos) ayer”, dijo el republicano de Kentucky. “Desafortunadamente, no lo hicimos”.

Otros asuntos de la Cámara paralizados

Cada nuevo Congreso debe aprobar un nuevo conjunto de reglas de la Cámara, por lo que sin un presidente a cargo para supervisar la adopción de esas reglas, ninguna existe técnicamente.

Sin un paquete de Reglas de la Cámara aprobado al final de las operaciones del 13 de enero, las comisión tampoco podrán pagar al personal, según una carta enviada la semana pasada por la comisión a cargo de asuntos administrativos, una carta sobre la que Politico informó por primera vez y que obtuvo CNN.

El mismo memorando advirtió que los pagos de préstamos estudiantiles para el personal de la comisión no se desembolsarán si no se adopta un paquete de reglas a mediados de enero.

Sin embargo, según los precedentes de la Cámara, el período de pago para los miembros electos comienza el 3 de enero, incluso si la primera sesión del Congreso comienza después de esa fecha, siempre que sus credenciales hayan sido presentadas ante el secretario de la Cámara.

Para las comisiones cuyos presidentes no se conocen, serán encabezados en el ínterin por el republicano de mayor rango de la comisión que también formó parte del panel en el último Congreso, según la carta enviada la semana pasada.

Pero sin las comisiones en pleno funcionamiento, para enmendar y aprobar proyectos de ley antes de que lleguen al pleno para su votación, no se podrá legislar. Eso significa que es posible que los republicanos también tengan que esperar antes de abordar algunas de sus prioridades más apremiantes, incluidas las investigaciones sobre la administración y la familia del presidente Joe Biden.

Fuera del papel del presidente que dirige efectivamente la Cámara, también están en la línea de sucesión para presidente del país, lo que genera dudas sobre qué sucede si no hay nadie en el puesto que sea el segundo en la línea para la presidencia después de la vicepresidenta.

El presidente pro tempore del Senado es el tercero en la línea. La senadora Patty Murray fue elegida para ese cargo el martes, haciendo a la demócrata de Washington en la primera mujer en ocupar el cargo.

Con información de Zachary B. Wolf, Ali Zaslav, Ted Barrett, Melanie Zanona, Lauren Fox, Clare Foran, Manu Raju, Morgan Rimmer, Andrea Cambron, Shawna Mizelle y Kaanita Iyer de CNN.