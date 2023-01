El príncipe Harry alega que William lo atacó físicamente, según un nuevo libro visto por The Guardian

¿Qué revela la serie de Netflix "Harry & Meghan"? 2:21

(CNN) -- El príncipe Harry acusó a su hermano, William, de agredirlo físicamente durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle, en 2019, según The Guardian.

El periódico del Reino Unido afirma haber visto una copia anticipada de la muy esperada biografía del príncipe Harry, "Spare", en la que Harry, el duque de Sussex, supuestamente alega que su hermano William, el príncipe de Gales, lo tiró al suelo durante el altercado.

La supuesta riña se produjo tras una conversación entre los dos hermanos, durante la cual William, el heredero al trono británico, llamó a Markle “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, según The Guardian.

La confrontación se intensificó hasta que William “me agarró por el cuello, rasgó mi collar y… me tiró al suelo”, informó The Guardian.

CNN ha solicitado una copia anticipada del libro a la editorial Penguin Random House, pero no ha recibido respuesta. CNN también se comunicó con el equipo de prensa del Príncipe William en Kensington House en busca de comentarios.

El artículo de The Guardian se centra en el supuesto altercado físico entre los hermanos, pero describe la totalidad del libro como un “volumen notable”.

El artículo informa sobre la versión de Harry de los hechos, en la que William llega a la casa de Harry y Meghan en ese momento, Nottingham Cottage en los terrenos del Palacio de Kensington, para supuestamente discutir “'toda la catástrofe continua' de su relación y las luchas con la prensa”.

Harry alega que William lo atacó después de que le ofreció agua e intentó calmar un intercambio verbal acalorado, según The Guardian.

El artículo cita a Harry: “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

El artículo dice que Harry afirma en el libro que William lo instó a devolver el golpe, pero él se negó a hacerlo. William se fue pero luego regresó, “luciendo arrepentido” y se disculpó, según el artículo de The Guardian, citando el libro.

"Spare" será lanzado el 10 de enero.

Desde su boda en 2018, la relación de Harry y Meghan ha estado bajo un intenso escrutinio de los medios, con un enfoque particular puesto en la duquesa de Sussex.

En un documental reciente de Netflix, Harry culpó a los medios de comunicación por estresar indebidamente a Meghan, lo que provocó que abortara y sufriera pensamientos suicidas.

La pareja dijo que la implacable cobertura de los medios finalmente los llevó a dejar de trabajar como miembros de la familia real.

Harry admitió en el documental de seis partes que no lidió con el deterioro de la salud mental de Meghan "particularmente bien" al principio.

“Sabía que ella estaba luchando; ambos estábamos luchando, pero nunca pensé que llegaríamos a ese punto. El hecho de que llegara a ese punto me enojó y me avergonzó”, relató Harry, y agregó: “Lo enfrenté como un Harry institucional en lugar de un esposo Harry”.

Meghan dijo que quería ir a algún lugar en busca de ayuda, pero afirmó que no se le permitió debido a preocupaciones sobre cómo se vería la institución, sin especificar quién cree que la detuvo. Hizo comentarios similares en su explosiva entrevista de 2021 con Oprah Winfrey.

Mira aquí las líneas de atención y prevención del suicidio en América Latina y España.

Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse:

Llama al 1-800-273-8255 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.