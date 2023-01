¿Pueden los turistas internacionales visitar China? Todo lo que debes saber sobre la reapertura del país tras levantarse las restricciones de covid-19

China minimiza la magnitud de su brote de covid-19, según la OMS 2:50

(CNN) -- Hay algunas noticias potencialmente buenas para los viajeros que esperan visitar China en 2023.

Después de que el país estuviera en gran medida aislado del mundo durante casi tres años, las autoridades chinas anunciaron el levantamiento de varias restricciones de entrada importantes relacionadas con el covid-19 que entrarán en vigencia el 8 de enero.

China ha eliminado los requisitos de cuarentena para todas las llegadas internacionales, su medida más significativa hasta el momento, a medida que se aleja de su estricta política de cero covid. Pero, ¿quién puede visitar el país?

Aquí, abordamos algunas de las principales preguntas que pueden estar en la mente de los viajeros en este momento cuando comienzan a planificar sus viajes para 2023.

¿Pueden los extranjeros viajar a China por turismo de ocio?

China aún no ha desplegado la alfombra roja para los turistas internacionales que buscan conocer las muchas atracciones del país.

Las fronteras permanecen en gran parte cerradas a los extranjeros, aparte de las visitas comerciales o familiares, aunque el gobierno ha señalado que también busca aliviar las restricciones en esta área. No se ha anunciado ningún cronograma.

De acuerdo con los avisos del gobierno, por ahora planea enfocarse en facilitar las solicitudes de visa para ciudadanos extranjeros que viajan a China por negocios, empleo, estudio, visitas familiares y reuniones.

George Cao, director ejecutivo de Dragon Trail International, una empresa de marketing e investigación enfocada en China, le dice a CNN Travel por correo electrónico que deben suceder varias cosas antes de que el país vuelva a abrir a los turistas de ocio luego del levantamiento de la cuarentena.

“El siguiente paso es que China comience nuevamente a emitir visas con fines de turismo. Aunque esto es parte del plan de reapertura que se ha anunciado, aún no tenemos una fecha oficial”, dice.

"También es crucial que aumente el horario de vuelos internacionales, lo que facilitará llegar a China y también reducirá los precios de los vuelos, que todavía están muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Esto ya ha comenzado para ciertos destinos, por ejemplo, ya se han reanudado muchos vuelos entre China y Corea del Sur, y entre China y Singapur".

Pero aún no está claro cuán rápido será el proceso para otros destinos o rutas, agrega.

¿Cuáles son las nuevas reglas?

Como se señaló, la cuarentena ya no es necesaria a partir del 8 de enero. Antes de esa fecha, los viajeros entrantes han estado sujetos a cinco días de cuarentena en el hotel y tres días de autoaislamiento en el hogar al llegar.

Los viajeros que se dirigen a China ahora solo deben realizar una prueba de ácido nucleico 48 horas antes de su partida. Aquellos con resultados negativos ya no tienen que solicitar un código de salud verde de las embajadas y consulados chinos en el extranjero antes de ingresar.

Sin embargo, deben completar los resultados en sus formularios de declaración sanitaria aduanera. Si dan positivo, no se les permitirá viajar a China hasta que sus pruebas den negativo.

Aunque los turistas extranjeros no pueden visitarlo todavía, los cambios son especialmente bienvenidos para los ciudadanos chinos que estudian o trabajan fuera del país. Aquellos que no podían pagar los altísimos precios de los boletos de avión y las largas cuarentenas en los hoteles no han podido regresar a casa durante casi tres años.

¿Es importante el turismo internacional para China?

Incluso cuando las fronteras se abran a los turistas internacionales, continúa la cuestión de cuánta demanda habrá tanto a corto como a largo plazo.

"Esta es una gran incógnita en este momento, y será uno de los factores más críticos en la recuperación de los viajes entrantes a China en los meses y años venideros", dice Cao.

"El gobierno chino ha reconocido cada vez más la importancia de los viajes entrantes, y China fue uno de los principales destinos turísticos del mundo en 2019, con 65,7 millones de llegadas".

Cao dice que su empresa espera que el gobierno destine más recursos a la promoción de viajes entrantes en los próximos años, “para reconstruir y expandir este mercado, y desarrollar nuevos destinos e itinerarios para visitantes internacionales”.

¿Cuáles son las restricciones actuales por el covid-19 en China?

China abandonó abruptamente su política de larga data de cero covid a principios de diciembre luego de protestas en todo el país por su alto costo social y económico.

Las autoridades revirtieron las pruebas masivas, los confinamientos y permitieron que los pacientes positivos se pusieran en cuarentena en casa.

Los códigos QR de salud en los teléfonos móviles aún existen, pero ya no se aplican ampliamente para quienes ingresan a espacios públicos o viajan en transporte público.

Técnicamente, no existen mandatos gubernamentales vigentes con respecto al uso de máscaras faciales o distanciamiento social. Pero a quienes visiten espacios públicos interiores o viajen en transporte público probablemente se les pedirá que usen una mascarilla.

¿Cuál es la situación del covid-19 en China en este momento?

Hay una gran sombra que se cierne sobre los planes de reapertura de China: el covid-19. Los casos se han disparado en las últimas semanas a medida que se relajan las restricciones.

El brote ha desbordado hospitales y crematorios, provocado escasez de medicamentos básicos y despertado temores de que se avecina un mes aún más oscuro, ya que los expertos advierten de una propagación a áreas rurales con menos recursos durante el próximo Año Nuevo Lunar.

Y ahora, la Organización Mundial de la Salud acusa a China de "subestimar" la gravedad de su brote de covid y ha criticado su definición "restringida" de lo que constituye una muerte por covid, mientras los principales funcionarios de salud mundiales instan a Beijing a compartir más datos sobre la propagación explosiva.

¿Están repuntando los viajes nacionales?

A lo largo de la pandemia, los viajes nacionales han tenido altibajos en línea con los escenarios cambiantes del covid-19. Al no poder viajar libremente, muchos chinos optaron por explorar dentro de las fronteras de su país durante la pandemia.

En este momento, el volumen actual de viajes en China es bajo, dice Cao de Dragon Trail.

“Pero ya no hay restricciones de movimiento con códigos sanitarios digitales, como había antes de este diciembre”, dice. "Ya estamos comenzando a ver algunos puntos críticos que surgen a medida que el mercado interno de China se recupera una vez más".

Entre estos se encuentra la provincia insular de Hainan, dice Cao, señalando los datos de las agencias de viajes en línea chinas Ctrip y Qunar, que informaron aumentos significativos en las reservas y búsquedas de vuelos a Sanya, una ciudad turística popular en la isla.

"Los datos de Qunar muestran aumentos en las reservas de Beijing especialmente, ya que el primer grupo de personas que contrajeron el covid-19 después de que se eliminaron las restricciones ahora se ha recuperado", dice Cao.

"Mirando más adelante, Ctrip informó aumentos significativos en las búsquedas de vuelos a Hainan para los días festivos del Año Nuevo y el Año Nuevo Chino (21-27 de enero)".

La mayoría de las principales atracciones de China, como museos, parques temáticos y parques nacionales, ahora están abiertas a los visitantes.

¿Cuáles son las restricciones de Covid en Hong Kong?

A diferencia de China continental, Hong Kong, una región administrativa especial, ahora está completamente abierta a los viajeros internacionales y ha levantado la mayoría de sus restricciones de entrada.

El 28 de diciembre, la ciudad eliminó el requisito de que los viajeros que ingresan se realicen una prueba PCR de covid-19 obligatoria a su llegada.

Los viajeros que llegan a Hong Kong aún deben presentar resultados negativos de las pruebas PCR realizadas dentro de 48 horas antes de sus vuelos a Hong Kong, o las pruebas rápidas de antígenos (RAT) dentro de las 24 horas antes de sus vuelos.

El gobierno también se deshizo de su pase de vacunas, que el público necesitaba usar como prueba de vacunación para ingresar a la mayoría de los lugares.

Ya no hay un límite en las reuniones públicas, sin embargo, el mandato de uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en todos los lugares públicos, incluso al aire libre.

A los viajeros que llegan a la ciudad también se les sigue pidiendo que se hagan pruebas rápidas de antígenos (RAT) durante cinco días desde su llegada.

A principios de diciembre, Hong Kong dejó de rastrear contactos de personas infectadas. En septiembre, la ciudad puso fin a la cuarentena hotelera obligatoria para los viajeros extranjeros.

Mientras tanto, el gobierno chino anunció el jueves que reabrirá su frontera con Hong Kong el 8 de enero.

Hasta 60.000 residentes de Hong Kong podrán cruzar la frontera hacia el continente diariamente, y viceversa, por tierra, aire y puertos marítimos, dijeron las autoridades el jueves.

La mayoría de los cruces fronterizos anteriormente bulliciosos entre Hong Kong y China continental habían estado cerrados desde principios de 2020, lo que suponía una pesada carga para las familias y las empresas con vínculos en ambos lados.

¿Pueden los ciudadanos chinos viajar al extranjero por placer ahora?

Antes de la flexibilización de las restricciones de este mes, las autoridades de China habían impuesto una prohibición de viajes internacionales de facto, prohibiendo a los ciudadanos viajar al extranjero por motivos "no esenciales".

Pero a partir del 8 de enero, los viajes internacionales por placer vuelven a estar permitidos.

Según un informe de los medios estatales chinos, la Administración Nacional de Inmigración emitió un aviso a fines de diciembre diciendo que reanudará la aceptación y aprobación de solicitudes de ciudadanos chinos para pasaportes ordinarios con fines de turismo a partir del 8 de enero.

¿Es alta la demanda de viajes al extranjero entre los chinos?

Según todas las apariencias, los ciudadanos chinos hambrientos de turismo están emocionados de viajar libremente al extranjero nuevamente.

Muchos usuarios de Weibo (una plataforma de redes sociales en China) han estado celebrando su nueva libertad para viajar con el hashtag "Dónde viajar al extranjero el próximo año" acumulando cerca de 80 millones de visitas a fines de diciembre.

Las búsquedas en línea de vuelos salientes y hoteles en el extranjero alcanzaron su punto máximo en tres años en los últimos días de 2022 en Trip.com, según datos de la compañía.

Las búsquedas de destinos populares se multiplicaron por diez en los 30 minutos posteriores al anuncio de reapertura, y muchas personas buscaron viajes en grupo durante la temporada festiva del Año Nuevo Lunar en enero, según muestran los datos.

Macao, Hong Kong, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Estados Unidos y Reino Unido estuvieron entre los 10 principales destinos del sitio web con el crecimiento más rápido en volumen de búsqueda desde el anuncio.

¿Cómo ha reaccionado el mundo a la noticia?

El levantamiento de restricciones ha resultado ser bastante controvertido.

Mucho se ha dicho sobre la importancia de los turistas chinos en los esfuerzos de recuperación de la economía turística mundial.

Antes de la pandemia, China era el mercado más grande del mundo para viajes al exterior, habiendo pasado de 4,5 millones de viajeros en 2000 a 150 millones en 2018. También es el país que más gasta en turismo del mundo, con US$ 277.000 millones o el 16% del total mundial de US$ 1.700 millones de gastos en turismo internacional, según la Organización Mundial del Turismo de la ONU.

Solo China contribuyó con el 51% del PIB de viajes y turismo en la región de Asia y el Pacífico en 2018, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y los viajeros chinos normalmente representaron el 30% de todas las llegadas a Tailandia.

Pero ahora que están listos para viajar nuevamente, gran parte del mundo muestra ansiedad en torno a su regreso debido a la situación del covid-19 en el país.

Múltiples destinos, incluidos EE.UU., Australia, Reino Unido y Japón, están agregando requisitos adicionales de prueba de covid-19 para los pasajeros que vuelan desde China, ya sea directamente o a través de un tercer país.

El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Willie Walsh, calificó el miércoles el restablecimiento de estas restricciones como "extremadamente decepcionante", en un comunicado publicado en el sitio web del organismo comercial de aerolíneas.

"Varios países están introduciendo pruebas de covid-19 y otras medidas para los viajeros de China, a pesar de que el virus ya está circulando ampliamente dentro de sus fronteras. Es extremadamente decepcionante ver este restablecimiento instintivo de medidas que han demostrado ser ineficaces en los últimos tres años", dijo Walsh. "Los gobiernos deben basar sus decisiones en 'hechos científicos' en lugar de 'políticas científicas'", agregó.

Incluye informes de Jessie Yeung, Selina Wang, Cheng Cheng, Kathleen Magramo, Jennie Chen, Alex Stambaugh, Rhea Mogul, Wayne Chang, Mengchen Zhang, Simone McCarthy y la oficina de CNN en Beijing.