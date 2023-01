Hugh Jackman en verdad no quiere que Ryan Reynolds sea nominado al Oscar

Hugh Jackman regresa como Wolverine en "Deadpoool 3" 1:18

(CNN) -- Hugh Jackman compartió una súplica en Instagram para los votantes de la Academia para que dejen a Ryan Reynolds fuera de la lista de nominados en la categoría de mejor canción por su actuación en "Spirited".



En una adaptación del clásico de Charles Dickens, "Cuento de Navidad", Reynolds y Will Ferrell cantan "Good Afternoon", que entró en la lista de candidatas en la categoría de canción original para la 95ª edición de los premios Oscar.

Jackman explicó en un video que una nominación para Reynolds "haría insufrible el próximo año de mi vida".

"Estamos en 2023 y realmente, realmente quería enviar un mensaje positivo a principios de año, pero los recientes acontecimientos lo han hecho imposible", dijo Jackman bromeando.

Aunque hizo una crítica elogiosa de la película en sí, dijo que si Reynolds gana se regodeará y se volverá insoportable.

"Acabo de enterarme de que la Academia ha preseleccionado 'Good Afternoon' en la categoría de mejor canción", dijo Jackman. "Ahora, que Ryan Reynolds consiguiera una nominación en la categoría de mejor canción haría que el próximo año de mi vida fuera insufrible. Lo haría. Quiero decir, tengo que pasar un año con él rodando 'Wolverine and Deadpool'".

Y concluyó: "Así que, para recapitular: me encanta 'Spirited', me encanta Will, me encanta Octavia, me encanta la canción 'Good Afternoon'. Pero por favor, por favor, desde el fondo de mi corazón, no validen a Ryan Reynolds de esta manera. Por favor".

Reynolds, que llevaba años enemistándose en broma con Jackman, respondió con un tuit.

"Creo que a los deepfakes que cantaron y bailaron como Will y yo les encantaría actuar en los Oscar", escribió, añadiendo en un tuit posterior: "Y, ¿'Wolverine and Deadpool', amigo?".

Jackman también argumentó que Wolverine sería la verdadera estrella de su colaboración con Reynolds en una nueva entrevista para el programa de CNN “Who’s Talking to Chris Wallace?”.

"Tengo entendido que en la próxima película de 'Deadpool', a pesar de que tu personaje Logan o Wolverine fue asesinado en la última película, volverás a interpretar a Wolverine por décima vez. ¿Por qué?", preguntó Wallace.

"Quiero decir, la categorizas como la película de 'Deadpool'. A nosotros nos gusta llamarla 'Wolverine 10' en nuestra casa", bromeó Jackman en respuesta.

El actor dijo que planea entrenar durante seis meses para ponerse en forma física para el regreso al papel, lo que en el pasado le supuso comer unos "19 pollos al día".

"Estoy sano. Tengo un buen punto de partida", dijo Jackman a Wallace. "Y disculpas, pollos. Corran una milla. Empiecen a correr ahora porque voy a por ustedes".

