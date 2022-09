Hugh Jackman volverá como Wolverine en la próxima película de 'Deadpool'

(CNN) -- Ryan Reynolds acaba de dar una gran noticia para el mundo del cine.

El actor dijo el martes que Hugh Jackman repetirá su papel de Wolverine en la próxima película de “Deadpool”, programada para el 6 de septiembre de 2024.

“Hola a todos, estamos muy tristes por habernos perdido D23, pero he estado trabajando muy duro en la próxima película de 'Deadpool' durante mucho tiempo”, dice Reynolds en un video publicado en Instagram, en referencia a la convención de Disney que tuvo lugar a principios de este mes.

Agregó que quería hacer que la primera aparición de Deadpool en Marvel Cinematic Universe (ya que esta es la primera película de “Deadpool” que se produce después de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney) fuera “especial” y dijo que buscó “permanecer fiel al personaje, encontrar nueva profundidad, motivación, significado”.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022