El príncipe Harry dice que las historias "atroces y horribles" han sido impulsadas desde el palacio para generar presión

Las palabras que habrían llevado a la agresión física entre William y Harry 5:35

(CNN) -- El príncipe Harry le dijo el domingo a 60 Minutes de CBS que no ha hablado con su hermano, el príncipe William, durante “un tiempo”, en la segunda de dos importantes entrevistas antes de la publicación de su libro de memorias, “Spare”, el lunes.

El duque de Sussex le dijo a Anderson Cooper que "actualmente" no habla con el príncipe de Gales, "pero espero que podamos encontrar la paz", dijo. Estas declaraciones se dan después de una entrevista con Tom Bradby de ITV, antes de lo que probablemente sea una semana explosiva para la realeza británica con el lanzamiento de las memorias de Harry.

Las entrevistas abordan una amplia gama de temas, desde la muerte de la madre del príncipe Harry, la princesa de Gales, su frustración hacia la prensa británica, el trato que recibe su esposa, Meghan, la duquesa de Sussex, y las consecuencias posteriores con su familia desde su casamiento.

El Palacio de Buckingham se ha negado repetidamente a comentar sobre el contenido del libro del príncipe Harry.

Príncipe Harry alega haber sido agredido por su hermano 0:41

En la entrevista y en extractos de sus memorias compartidas por ITV, el duque de Sussex abordó cómo la relación entre el Palacio de Buckingham y los medios de comunicación ha impulsado los conflictos en su familia.

publicidad

“No estamos hablando solo de relaciones familiares, estamos hablando de un antagonista, que es la prensa británica, específicamente los tabloides que quieren crear tanto conflicto como sea posible”, le dijo el príncipe Harry a Bradby. “La parte más triste de eso es que ciertos miembros de mi familia y las personas que trabajan para ellos son cómplices de ese conflicto”.

También afirmó que la "filtración" y la "plantación" de "una fuente real" a la prensa "no es una persona desconocida, es el palacio que informa específicamente a la prensa, pero cubre sus huellas al no ser identificado".

El príncipe Harry agregó que piensa que “eso es bastante impactante para la gente. Especialmente cuando te das cuenta de cuántas fuentes del palacio, personas con información privilegiada del palacio, altos funcionarios del palacio, cuántas citas se atribuyen a esas personas, algunas de las cosas más atroces y horribles se han dicho sobre mí y mi esposa, completamente toleradas por el palacio porque vienen del palacio, y esos periodistas han sido literalmente alimentados con cuchara con esa narrativa sin siquiera venir a nosotros, sin ver o cuestionar el otro lado”.

Habló sobre cómo los paparazzi persiguieron a su madre, recordando la noche traumática en que su padre le dijo que la princesa Diana había muerto a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico.

“No quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre soltero. Y ciertamente no quiero que mis hijos tengan una vida sin una madre o un padre”, dijo el príncipe Harry en la entrevista.

Detalles íntimos del príncipe Harry genera críticas sobre la realeza británica 5:31

El duque de Sussex también habló sobre su decisión de escribir el libro. "Treinta y ocho años de tener mi historia contada por tantas personas diferentes, con un giro y una distorsión intencionales, me pareció un buen momento para contar mi historia y poder para contarlo por mí mismo. De hecho, estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de contar mi historia porque es mi historia para contar”.

El príncipe Harry señaló que durante los últimos seis años ha intentado resolver sus preocupaciones con su familia en privado.

“Nunca fue necesario llegar a este punto. He tenido conversaciones, he escrito cartas, he escrito correos electrónicos, y todo es simplemente, 'No, tú, esto no es lo que está pasando. Tú, te lo estás imaginando'”, afirmó. “Eso es realmente difícil de aceptar. Y si se hubiera detenido, en el momento en que salí de mi país de origen con mi esposa y mi hijo temiendo por nuestras vidas, entonces tal vez esto hubiera resultado diferente. Es difícil".

El duque dijo que quiere "reconciliación, pero primero debe haber algo de responsabilidad" con respecto a su familia.

“No puedes seguir diciéndome que estoy delirando y paranoico cuando se acumula toda la evidencia, porque estaba realmente aterrorizado por lo que me iba a pasar”, dijo.

“Y luego tenemos un período de transición de 12 meses y todos se duplican. Mi esposa comparte su experiencia. Y en lugar de retroceder, tanto la institución como los tabloides en el Reino Unido se duplicaron”, agregó.

Pese a eso, el duque dijo durante la entrevista que “el perdón es 100 por ciento posible”.

Príncipe Harry dijo matar a 25 combatientes en Afganistán 0:46

“Probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental y leer el libro, dirán, ¿cómo podrías perdonar a tu familia por lo que han hecho? La gente ya me ha dicho eso. Y dije que el perdón es 100% posible porque me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Por el momento, no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan a mí”, dijo el príncipe Harry.

El lunes, la entrevista del duque con el copresentador de “Good Morning America”, Michael Strahan, se transmitirá en el programa de ABC, seguida por la noche de un especial de media hora en ABC News Live. Y, como si fuera poco, el duque hará una aparición en “The Late Show with Stephen Colbert” horas después del lanzamiento de su libro el martes.

Lo que han revelado las filtraciones del libro

Con todo eso por venir antes de que el público pueda siquiera tener en sus manos el libro, uno tiene que preguntarse si quedará alguna revelación para leer. Desde hace días, las filtraciones del próximo tomo han generado titulares en todo el mundo.

Ahora se sabe que el duque ha hecho una serie de acusaciones perjudiciales contra la familia real británica en "Spare" después de que varios medios obtuvieran las primeras copias del libro antes del fin de semana. CNN no ha visto una copia del libro, pero ha solicitado una copia anticipada de la editorial Penguin Random House.

Quizás la revelación más incendiaria que surgió fue la afirmación del príncipe Harry de una pelea con el príncipe de Gales durante una discusión sobre su esposa, Meghan, duquesa de Sussex en 2019, como describió mientras leía un extracto de sus memorias en el aire el domingo.

El príncipe Harry dijo que su hermano nunca trató de disuadirlo de casarse con Meghan, pero expresó algunas preocupaciones y le dijo: "'Esto será muy difícil para ti'", recordó el príncipe Harry durante su entrevista.

“Todavía hasta el día de hoy no entiendo realmente de qué estaba hablando”, continuó el príncipe Harry. “Tal vez predijo cuál iba a ser la reacción de la prensa británica”.

Príncipe Harry duda seguir siendo parte de la monarquía británica 0:44

Su relación con el príncipe William es solo una de una serie de relatos increíblemente sinceros de la vida como el "heredero de repuesto" en sus memorias. La versión de los hechos del príncipe Harry también aborda sus últimos momentos con la difunta reina Isabel II, sus intentos de buscar un cierre después de la muerte de su madre y otras conversaciones profundamente personales con miembros de "The Firm".

Una parte del libro que ha generado varias reacciones son sus comentarios sobre la muerte de 25 combatientes talibanes durante su tiempo en el ejército británico en Afganistán. Además de revelar la cifra, también se cita al duque describiendo a los insurgentes como "piezas de ajedrez" sacadas del tablero en lugar de personas, según el periódico británico The Daily Telegraph.

Los comentarios del príncipe Harry han provocado críticas de algunas figuras militares y de seguridad británicas, y una airada reprimenda de los talibanes.

No es la primera vez que Harry y Meghan hablan en público sobre su vida

Antes de que aumentara la publicidad en torno al libro del duque, los Sussex hablaron públicamente sobre los desafíos y las dificultades de la vida real en sus docuseries de Netflix y con Oprah Winfrey.

En ambas revelaciones, la pareja describió su amarga ruptura con la Casa de Windsor y culpó a los medios por la cobertura invasiva e implacable, particularmente sobre Meghan.

Los Sussex anunciaron en 2020 que se alejaban de sus roles como miembros de la realeza y planeaban trabajar para convertirse en "independientes financieramente". Al año siguiente, el palacio confirmó que la pareja había acordado con la reina Isabel II que no regresarían como miembros trabajadores de la familia real.

En el reciente documental de seis partes de Netflix, el príncipe Harry no se contuvo cuando culpó a la prensa por estresar indebidamente a su esposa, diciendo que eso la llevó a tener un aborto espontáneo y pensamientos suicidas.

Meghan, por su parte, indicó que quería ir a algún lugar en busca de ayuda, pero afirmó que no se le permitió debido a la óptica de la institución, sin especificar quién creía que la detuvo. Hizo comentarios similares en su explosiva entrevista de 2021 con Winfrey.