El príncipe Harry es criticado por figuras militares del Reino Unido, y los talibanes, después de afirmar que mató a 25 combatientes en Afganistán

(CNN) -- El príncipe Harry recibió críticas de algunas figuras militares y de seguridad británicas —y una furiosa reprimenda de los talibanes— después de afirmar en su libro de memorias que mató a 25 combatientes del grupo insurgente mientras servía para el ejército británico en Afganistán.

Harry hizo esta revelación en su libro de memorias "Spare", según el periódico británico The Daily Telegraph, que dijo que obtuvo una copia de la versión en español del libro antes de su lanzamiento oficial programado para el martes 10 de enero.

“Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, escribe Harry, según los reportes. En otra sección, se le cita describiendo a los insurgentes talibanes como “piezas de ajedrez” sacadas del tablero, en lugar de personas.

CNN no ha visto una copia del libro, pero ha solicitado una copia anticipada del libro a la editorial Penguin Random House. Varios medios de comunicación del Reino Unido obtuvieron copias en español el jueves y citaron extractos traducidos.

Los comentarios del príncipe provocaron una fuerte reacción de los miembros de la comunidad militar, y figuras destacadas dijeron que podrían poner en peligro su seguridad y dar una mala reputación al ejército británico.

El exasesor de seguridad nacional del Reino Unido, Kim Darroch, quien fue embajador británico en Estados Unidos de 2016 a 2019, le dijo a Sky News que le habría aconsejado a Harry que no hiciera las declaraciones. Y el coronel Richard Kemp, un oficial retirado del ejército británico, dijo a la misma cadena que "mancharon" su reputación e "injustamente" pintaron al ejército británico de forma negativa.

"Su insinuación de que mató a 25 personas habrá vuelto a incitar a las personas que desean hacerle daño", dijo Kemp. “Esperemos que no tengan éxito y estoy seguro de que tiene una seguridad bastante buena, pero ese es un problema", añadió.

“El otro problema que encontré con sus comentarios fue que describió al ejército británico básicamente como si lo hubiera entrenado a él y a otros soldados para ver a su enemigo como menos que humano, solo como piezas de ajedrez en un tablero que hay que barrer, lo que no es el caso. Es todo lo contrario", agregó.

El régimen talibán, que regresó al poder en 2021 después de dos décadas y nuevamente persiguen una brutal represión contra los derechos de las mujeres, también respondieron con enojo a los comentarios de Harry.

"Señor. ¡Harry! Los que mataste no eran piezas de ajedrez, eran humanos; tenían familias que esperaban su regreso”, dijo Anas Haqqani, quien trabaja como asesor interino del ministro del Interior y es hijo del fundador de la red Haqqani, Jalaluddin Haqqani.

"Entre los asesinos de afganos, no muchos tienen la decencia de revelar su conciencia y confesar sus crímenes de guerra", añadió.

El príncipe Harry sirvió en el ejército británico durante 10 años. Completó dos giras por Afganistán, una entre 2007 y 2008 y otra entre 2012 y 2013. Alcanzó el rango de capitán en 2011 y se cualificó como comandante de aviones Apache. El capitán Harry Wales, como se le conocía en el Ejército, se retiró del servicio en 2015.

Durante el tiempo que sirvió con el Ejército británico en Afganistán, Harry dijo que solía volver a ver las imágenes de cada "asesinato" desde la cámara montada en su helicóptero Apache después de regresar a la base, informó el Telegraph.

El ex infante de Marina, Ben McBean, con quien Harry sirvió en Afganistán, también escribió en Twitter el jueves: "¡Te quiero #PrinceHarry pero tienes que callarte! Te hace preguntarte con qué gente se junta. Si fuera buena gente alguien ya le habría dicho que parara".

No está claro si McBean se refería específicamente a los comentarios de Harry sobre su tiempo en el ejército, o más en general a una serie de otras revelaciones en las memorias de Harry que han provocado agitación en la familia real británica.

Los primeros reportes sobre el contenido del libro han dominado las portadas del Reino Unido y amenazan con provocar otro dolor de cabeza al padre de Harry, el rey Carlos III, y a su hermano, el príncipe William.

Tal vez la revelación más dramática que surgió fue la afirmación de que William atacó físicamente a Harry durante un altercado en 2019, reportado por primera vez por The Guardian.

Niamh Kennedy e Ivana Kottasova de CNN contribuyeron a este reporte.