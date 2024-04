Anne Hathaway detalla las "asquerosas" pruebas de química que hizo en los años 2000

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizan "The Idea of You" 1:07

(CNN) -- La actriz ganadora del Oscar Anne Hathaway contó que tuvo que besar a una serie de actores durante un proceso de audición en la década de 2000 para "probar la química" ante la cámara.

A sus 41 años y con decenas de películas a sus espaldas, Hathaway reveló que al principio de su carrera accedió a la "asquerosa" petición de "besarse" con actores masculinos para probar su idoneidad para una película sin nombre.

En declaraciones a la revista V Magazine en una entrevista publicada el lunes, Hathaway dijo: "En los años 2000 —y esto me ocurrió a mí— se consideraba normal pedir a un actor que se besara con otros actores para comprobar si había química. En realidad es la peor forma de hacerlo".

"Me dijeron: 'Hoy vienen diez chicos y tú estás en el reparto. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos?".

"Y pensé: '¿Hay algo malo en mí?' porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Y yo era tan joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo por ser tachada de 'difícil', así que simplemente fingí que estaba emocionada y seguí adelante".

"No era un juego de poder, nadie intentaba ser horrible o hacerme daño. Simplemente era una época muy diferente y ahora sabemos que no se debe hacer".

Hathaway, que ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en "Les Misérables" de 2012, está actualmente promocionando su nueva película, "The Idea of You".

En ella interpreta a Solène, una madre soltera que inicia un inesperado romance con el cantante de una popular banda de chicos tras conocerse en Coachella.

El cantante, Hayes, es interpretado por el actor británico Nicholas Galitzine. A la pregunta de cómo lo eligieron para el papel, Hathaway —que también es productora de la película— respondió: "Pedimos a cada uno de los actores que entraban que eligieran una canción que creyeran que le encantaría a su personaje, que pondrían para que mi personaje bailara, y luego hacíamos una pequeña improvisación".

"Me sentaba en una silla como si hubiéramos llegado de cenar o de dar un paseo o algo así, pulsábamos el play y nos poníamos a bailar juntos".

Galitzine, que también protagoniza "Mary & George" con Julianne Moore, eligió a The Alabama Shakes, según Hathaway.

"Y fue muy fácil", dijo. "Escuché la voz de Brittany [la vocalista de Alabama Shakes] y empecé a sonreír. Y él [Galitzine] me vio sonreír, así que se relajó y empezamos a bailar".

"Nadie estaba alardeando. Nadie intentaba conseguir el puesto. Simplemente estábamos bailando. Miré y Michael Showalter, nuestro director, estaba radiante. Chispeante".