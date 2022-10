Anne Hathaway reflexiona sobre el "odio" que soportó después de ganar su premio Oscar

Kelly Clarkson pierde ante Anne Hathaway... con una de sus canciones 1:03

(CNN) -- Anne Hathaway habló sobre un difícil periodo de su vida después de ganar el Premio Oscar de la Academia hace casi una década como una "oportunidad" para aprender.

Hathaway, que ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en “Les Misérables", de 2012, habló en el evento Mujeres en Hollywood de Elle este lunes por la noche sobre el odio que soportó en línea y en los medios antes y, en particular, después de su victoria.

“Hace diez años, tuve la oportunidad de ver el lenguaje del odio desde una nueva perspectiva”, dijo Hathaway, según una transcripción publicada por el sitio web de la revista. “Para el contexto, este era un lenguaje que había empleado conmigo misma desde que tenía 7 años. Y cuando tu dolor autoinfligido de repente se amplifica de alguna manera, digamos, a todo el volumen de Internet… Es una cosa”.

Hathaway dijo que su experiencia la hizo darse cuenta de que “no tenía ningún deseo de tener nada que ver con esta línea de energía” y “ya no crearía arte desde este lugar”.

“Ya no le guardaría espacio, viviría con miedo de él, ni hablaría su idioma por ningún motivo. A cualquiera. Incluyéndome a mí”, dijo.

Hathaway ganó una avalancha de premios por su actuación ese año, incluido un Globo de Oro y un BAFTA, y fue considerada una gran favorita para el Oscar. Con su éxito, sin embargo, llegaron duras críticas.

“Hay una diferencia entre la existencia y el comportamiento”, agregó Hathaway. “Puedes juzgar el comportamiento. Puedes perdonar el comportamiento, o no. Pero no tienes derecho a juzgar, y especialmente a no odiar, a alguien por existir”.

La actriz concluyó con una nota positiva, señalando cómo el odio es un comportamiento aprendido que se puede desaprender y cambiar.

“La buena noticia de que el odio se aprende es que quienquiera que lo haya aprendido puede aprender (otra cosa)”, dijo. “Hay un cerebro ahí. Espero que se den la oportunidad de volver a aprender el amor”.

Anteriormente en su discurso, la actriz de “Devil Wears Prada” reconoció a los otros homenajeados de la noche, entre los que se encontraban Sigourney Weaver, Ariana DeBose, Sydney Sweeney, Michelle Yeoh, Issa Rae, Zoe Kravitz y Olivia Wilde.

“Sean feliz por las mujeres. Punto”, dijo Hathaway. “Especialmente sean feliz por las mujeres de alto rendimiento. No es tan difícil”, puntualizó.