Tom Brady es objeto de burlas por parte de Rob Gronkowski, Kim Kardashian y más en "The Greatest Roast of All Time" de Netflix.

Tom Brady en Netflix es 'El mejor asado de todos los tiempos: Tom Brady' de A Joke Fest en Los Ángeles este domingo. (Crédito: Mónica Schipper/Getty Images)

(CNN) -- Tom Brady fue objeto de numerosos ataques por parte de sus excompañeros de equipo, comediantes e incluso Kim Kardashian durante el "The Greatest Roast of All Time" de Netflix este domingo.

El especial "GROAT" fue presentado por Kevin Hart y transmitido en vivo en Netflix. El exmariscal de campo de la NFL demostró ser buen deportista mientras era objeto de burlas sobre su divorcio de Gisele Bündchen, su apariencia, sus dos retiros, el "deflategate" y su escándalo de inversión en FTX, entre muchos otros temas delicados.

El comediante y notorio "Roastmaster General" Jeff Ross actuó como productor y dio inicio al evento, bromeando que Brady es un ejemplo para las futuras generaciones de que "si trabajas duro, comes bien, filmas las prácticas del otro equipo, desinflas los balones y la NFL crea nuevas reglas solo para ti, entonces tú también puedes ser el tercer tipo más famoso en un comercial de Dunkin Donuts".

En una aparición sorpresa, Kardashian se subió al estrado para burlarse de Brady sobre la especulación de que los dos salieron brevemente el año pasado.

"Nunca diría si lo hicimos o no, solo lanzaría la cinta", dijo, refiriéndose a los numerosos titulares inspirados en escenas grabadas de su vida.

El nativo de Boston y fanático de Brady, Ben Affleck, reveló que mientras filmaban un comercial del Super Bowl, Brady le pidió al actor y director que mirara los comentarios en sus redes sociales.

"Fue lo más tóxico que he experimentado, y eso dice mucho", bromeó Affleck.

"Eso no te convierte en un fanático", dijo a los trols de Brady. "Eso te convierte en un b—".

Will Ferrell apareció como su personaje de "Anchorman" Ron Burgundy, llamando a Brady un "verdadero patriota hasta que no lo fue, por supuesto", y bromeando que a Bündchen le tomó "13 años aprender lo que todos sabemos: Tom es aburrido".

El divorcio de Brady y Bündchen fue tema de muchas bromas durante la noche, con Brady frecuentemente mostrándose bebiendo cada vez que se mencionaba. La expareja anunció conjuntamente en octubre de 2022 que estaban separándose.

Rob Gronkwoski, Julian Edelman, Randy Moss y Drew Bledsoe, quienes jugaron con Brady a lo largo de su carrera, y el exentrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, se turnaron para burlarse del MVP. Peyton Manning y el dueño de los Patriots, Robert Kraft, también aparecieron.

Gronkowski habló sobre lo "emocionado" que estaba de tener a Brady y Belichick juntos, diciendo: "todos piensan que ustedes dos se odian, pero lo vi en primera persona, ustedes dos son exactamente iguales. Ambos son duros y odian la diversión".

Brady pudo haber visto una derrota segura el domingo, pero su carrera en la NFL durante décadas no deja de ser notable.

A lo largo de sus 23 años como mariscal de campo líder de la liga, Brady ganó siete Super Bowls, seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers. También es cinco veces MVP del Super Bowl y ganó tres premios MVP de la NFL.

Anunció su primer retiro en febrero de 2022. Terminó revirtiendo su decisión y regresó al campo por una temporada más con los Buccaneers antes de retirarse oficialmente el año pasado.

Al final del roast, Brady finalmente tuvo la oportunidad de defenderse, diciendo que la gente le había preguntado por qué accedió a hacer el evento.

"Es simple", dijo Brady. "Puedo soportar todos los golpes. Lo habría hecho antes, pero he estado demasiado ocupado ganando campeonatos".