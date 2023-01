Jennifer Coolidge se robó el show en los Globo de Oro

Jennifer Coolidge en los Golden Globes.

(CNN) -- Como era de esperar, Jennifer Coolidge protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche de este martes, tanto cuando presentó un premio como cuando ganó su propio trofeo en la 80ª edición anual de los Premios Globo de Oro, en Los Ángeles.

La estrella de "White Lotus" subió por primera vez al escenario para presentar el premio a la mejor interpretación de un actor en un papel secundario en una serie de televisión, antes de lo cual contó una historia loca sobre cómo le habían propuesto ser presentadora en la ceremonia.

En uno de los preámbulos más largos (pero más divertidos) previos a la entrega de un premio, Coolidge habló sobre sus temores de tropezar en las escaleras y confundir sus palabras mientras hacía la presentación. Incluso bromeó diciendo que alguien le sugirió que usara Crocs y que prestara más atención al teleprompter.

Más tarde, Coolidge volvió a subir al escenario cuando ganó el Globo a la mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en una serie de TV por su icónico papel de Tanya McQuoid en la serie de HBO. (HBO, como CNN, es parte de la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery).

En un discurso que fue emotivo e hilarante en partes iguales, la actriz de "Legally Blonde" destacó al creador de "White Lotus", Mike White, por haberle dado "esperanza".

publicidad

“Me has dado un nuevo comienzo. Incluso si este es el final –porque me mataste–, pero eso no importa. Incluso si este es el final, cambiaste mi vida de un millón de maneras diferentes”, dijo, haciendo referencia al destino de su personaje en la aclamada serie de antología. “Mis vecinos me están hablando y cosas así. Lo digo en serio. Nunca antes me habían invitado a una fiesta, y ahora todos me invitan. Simplemente... ya sabes, es para ti, Mike White”.

Coolidge continuó con los elogios a White, mientras se le veía a él emocionado entre el público.

“Esto es algo que todos, si no conocen a Mike White, esto es lo que deben saber: él está preocupado por el mundo, está preocupado por la gente, está preocupado por sus amigos que no están bien, pregunta por las personas, le preocupan los animales, y realmente es una de las mejores personas que he conocido”, indicó.

Hacia el final de su tributo, agregó: "Solo quiero decir, Mike White... ¡Te amo hasta la muerte!".

No está claro si fue la victoria en su categoría o su extravagante presentación lo que le valió la mayor ovación este martes.