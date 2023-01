Cómo hizo Lisa Marie Presley para dejar su propia huella en la música

Falleció Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, a los 54 años 0:56

(CNN) -- Lisa Marie Presley, quien murió el jueves a los 54 años, fue la única heredera del patrimonio de su padre Elvis, así como de su gran mansión Graceland en Memphis, Tennessee.

Sin embargo, el poderoso legado artístico de su padre no la alejó de su deseo de seguir una carrera propia en la música.

Lisa Marie inició su carrera en 2003 con un álbum de estudio debut llamado "To Whom It May Concern" (A quien corresponda), que alcanzó el número 5 en la lista de 200 álbumes de Billboard y fue certificado como disco de oro ese verano. Ella misma escribió casi todas las letras del álbum y coescribió todas las melodías.

En ese momento, Lisa Marie le dijo a Larry King que tenía que dejar atrás los sentimientos por la presión y las comparaciones constantes con su legendario padre.

“Si hubiera estado pensando en eso, preocupándome por eso, lo cual me pasó durante mucho tiempo, nunca habría hecho lo que tenía para dar de forma innata en mi corazón, en mi alma”, dijo. “Así que tuve que dejar de preocuparme por eso, de lo contrario hubiera sido demasiado intimidante”.

También por la misma época, Lisa Marie reflexionó sobre si la fama de su nombre era un obstáculo o una ayuda, y le dijo a la revista Playboy que ella nunca pidió "a los tabloides ser perseguida todas las semanas".

Pero, agregó, "nunca renunciaría a ninguna parte de quién soy o de dónde vengo".

“Nunca querría ser otra cosa”, dijo. “Me siento honrada y orgullosa de mi familia y de mi papá”.

Ese primer disco fue seguido por dos álbumes más, titulados "Now What" (Ahora qué) de 2005 y "Storm & Grace" (Tormenta y Gracia) en 2012.

Una vida bajo los focos

Presley había estado en la noche de este martes en los premios Globo de Oro, a los que asistió con su madre Priscilla para apoyar la película de Baz Luhrmann "Elvis", sobre su difunto padre.

En 2020, el hijo de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, se suicidó a la edad de 27 años. En julio pasado, Presley marcó el segundo aniversario de la muerte de Keough en Instagram, compartiendo una foto de sus tatuajes a juego en los pies.

Lisa Marie Presley, que anteriormente estuvo casada con Michael Lockwood, Nicolas Cage, Michael Jackson y Danny Keough, tiene otros tres hijos: la actriz Riley Keough, Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood.

En septiembre, Lisa Marie Presley escribió un ensayo para el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, en el que habló sobre la pérdida de su hijo.

“Mi vida y la de mis tres hijas tal como la conocíamos estalló y se destruyó por su muerte. Vivimos con esto todos los días”, escribió. “El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo ‘superas’, no ‘sigues adelante’, punto”.