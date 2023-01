Quién era Lisa Marie Presley: cantante y única hija de Elvis Presley

Falleció Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, a los 54 años 0:56

(CNN) -- Como la única hija del difunto Elvis Presley y Priscilla Presley, la cantante Lisa Marie Presley pasó su vida frente a los reflectores desde el principio.

Y el interés público en su vida, desde sus matrimonios hasta sus tragedias privadas, nunca disminuyó hasta que, al igual que su padre, se fue demasiado pronto.

Lisa Marie Presley murió este jueves después de sufrir un aparente paro cardíaco. Tenía 54 años.

“Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su amada Lisa Marie”, dijo un comunicado de la familia proporcionado a CNN. “Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos, y piden privacidad durante este momento tan difícil”.

Días antes de su hospitalización, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a los Premios Globo de Oro en apoyo de la película de Baz Luhrmann “Elvis”, protagonizada por el actor Austin Butler, quien recogió un premio por su interpretación del Rey.

Pasó su infancia frente a los reflectores

Nacida en el apogeo de la fama de Elvis en 1968, Lisa Marie Presley fue vista como la princesa del hombre celebrado como “el Rey del rock 'n' roll”.

publicidad

Elvis y Priscilla Presley se separaron en 1972 cuando su hija tenía cuatro años, y ella solo tenía nueve cuando su padre murió en 1977. Él tenía 42.

Pronto, ella comenzó a tener mal comportamiento y a experimentar con drogas, lo que resultó en que su madre la enviara a una serie de escuelas privadas, incluido un internado en Ojai. Lisa Marie Presley señaló a Los Angeles Times en 2003 que cuando era pequeña, "era una especie de niña solitaria, melancólica y extraña".

“Durante un tiempo estuve en un verdadero modo autodestructivo”, le dijo a la publicación. “Realmente nunca encajé en la escuela. Realmente no llevaba ninguna dirección”.

Quiso dejar su propia huella en la música

También fue la eventual única heredera de los bienes de Elvis, así como de su extensa mansión Graceland en Memphis, Tennessee. Sin embargo, el legado poderoso y siempre inminente de su padre no la alejó de su deseo de seguir una carrera en la música por derecho propio.

Lisa Marie Presley lanzó su carrera en 2003 con un álbum debut titulado “To Whom It May Concern”, que alcanzó el puesto número 5 en la lista de álbumes Billboard 200 y fue certificado como disco de oro ese verano. Escribió casi todas las letras del álbum y coescribió todas las melodías.

En ese momento, Lisa Marie Presley le dijo a Larry King que tuvo que “aparcar” los sentimientos de presión y comparación con su legendario padre.

“Si hubiera estado pensando en eso, preocupándome por eso, lo cual hice durante mucho tiempo, nunca habría hecho lo que estaba de forma innata en mi corazón, en mi alma”, dijo. “Así que tuve que dejar de preocuparme por eso, de lo contrario sería demasiado intimidante”.

También por la misma época, Lisa Marie Presley reflexionó sobre si su nombre famoso era un obstáculo o una ayuda, y le dijo a Playboy que ella no pidió "a los tabloides que me persiguieran todas las semanas”.

Pero, agregó, “nunca devolvería nada de lo que soy o de dónde vengo”.

“Nunca querría ser parte de nada más”, dijo. “Me siento honrada y orgullosa de mi familia y mi papá”.

Ese primer disco fue seguido por dos álbumes adicionales, “Now What” de 2005 y “Storm & Grace” en 2012.

Bodas de alto perfil

Paralelamente a sus actividades musicales, Lisa Marie Presley se casó cuatro veces, incluyendo sus matrimonios con la la superestrella de la música Michael Jackson y con el actor Nicolas Cage.

Se casó con el músico Danny Keough en 1988, con quien tuvo una hija, Riley Keough, y un hijo, Benjamin Storm Keough.

La pareja se divorció en mayo de 1994, y aproximadamente tres semanas después, Lisa Marie Presley se casó con Jackson en una ceremonia que fue noticia en todo el mundo.

Sobre Jackson, dijo en una entrevista de 2003 con ABC News y Diane Sawyer: “Cuando quiere encerrarte en ti, cuando quiere intrigarte o capturarte, o ya sabes, lo que sea que quiera hacer contigo, puede hacerlo." Agregó que “cayó en este completo 'pobre, dulce, incomprendido hombre, te voy a salvar'. … Me enamoré de él".

Su matrimonio terminó en enero de 1996.

Dos años después, se casó con Cage luego de conocerlo en una fiesta, pero solo estuvo casada con él durante tres meses, de agosto a noviembre de 2002. El divorcio se concretó en 2004.

Su cuarto matrimonio llegó en 2006, con su guitarrista, productor musical y director Michael Lockwood. La pareja dio la bienvenida a los mellizos Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood en 2007. Se divorciaron en 2016.

La tragedia de perder a un hijo

En 2020, el hijo de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, se suicidó a la edad de 27 años. El pasado julio, conmemoró el segundo aniversario de la muerte de Keough en Instagram, compartiendo una foto de sus tatuajes de pies a juego.

En septiembre pasado, escribió un ensayo para el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, en el que habló sobre la pérdida de su hijo.

“Mi vida y la de mis tres hijas tal como las conocíamos fueron completamente detonadas y destruidas por su muerte. Vivimos en esto cada día”, escribió. “El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo 'superas', no 'sigues adelante', punto”.

Presley también dijo en el ensayo que encontró consuelo en la compañía de personas que han enfrentado una tragedia similar, y agregó que sus hijas la ayudan a mantener los pies en la tierra.

“Sigo adelante por mis niñas”, escribió. “Sigo adelante porque mi hijo dejó muy claro en sus últimos momentos que cuidar de sus hermanitas y velar por ellas estaban al frente de sus preocupaciones y de su mente. Las adoraba absolutamente y ellas a él”.

'Que esté en paz'

Los tributos a Lisa Marie Presley llegaron a medida que se difundía la noticia de su fallecimiento.

“Esta es una noticia devastadora. Lisa tenía la risa más grande que haya conocido. Ella iluminaba cada habitación y estoy desconsolado”, dijo Cage en un comunicado proporcionado por su representante Mike Nilon. “Encuentro algo de consuelo al creer que se ha reunido con su hijo Benjamin”.

El actor John Travolta escribió que extrañaría a su amiga, “pero sé que te volveré a ver”.

“Mi amor y mi corazón están con Riley, Priscilla, Harper y Finley”, escribió en Instagram.

La actriz Leah Remini dijo que estaba “desconsolada por el fallecimiento de Lisa Marie Presley”, y agregó que “Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos podrían pensar”.

“Que esté en paz, descansando con su hijo y su padre ahora”, escribió en Twitter.

Chloe Melas, Jacqueline Rose y Cheri Mossburg de CNN contribuyeron a este informe.