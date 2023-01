Reino Unido condenó la ejecución del ciudadano británico-iraní Alireza Akbari por parte de Irán

(CNN) -- Irán ejecutó en la horca a un ciudadano británico-iraní acusado de espionaje y corrupción, informó este sábado un medio de comunicación afiliado al estado. Es la última de una serie de ejecuciones llevadas a cabo por un régimen que lidia con protestas sin precedentes en todo el país.

El funcionario iraní, Alireza Akbari, fue ejecutado por delitos que incluyen “corrupción en la Tierra”, según el medio Mizan, afiliado al poder judicial iraní. Akbari fue acusado de trabajar como espía para el MI6, la agencia de inteligencia británica, y de supuestamente pagar más de US$ 2 millones en varias monedas (1.805 millones de euros, 265.000 libras esterlinas y US$ 50.000), informaron el sábado medios estatales iraníes.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que estaba "horrorizado por la ejecución". Y agregó en Twitter: “Este fue un acto insensible y cobarde, llevado a cabo por un régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo. Mis pensamientos están con los amigos y la familia de Alireza”.

