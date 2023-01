Selena Gomez responde a quienes criticaron su cuerpo tras gala de los Globo de Oro

Documental de Selena Gomez muestra su batalla por la salud mental 2:30

(CNN) -- Selena Gomez respondió a quienes han criticado su cuerpo, luego de que la celebridad estuviera en la alfombra roja de los premios Globo de Oro el martes pasado.

La cantante, productora y actriz recurrió a Instagram para hablar con su hermana pequeña Gracie Teefey sobre la positividad corporal.

“Estoy algo más grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones”, dijo, preguntándole a Teefey, “Quiero decir… ¿verdad?”.

"¡Sí!", respondió Teefey.

Los seguidores de Gomez se apresuraron a defenderla.

publicidad

“Ella no debería tener que explicar por qué su cuerpo se ve así”, escribió un seguidor.

“Ella es perfecta y no necesita dar explicaciones”, escribió otro.

Gomez recibió una nominación por su papel en "Only Murders in the Building" de Hulu.

En 2022, tuvo una respuesta similar a las personas que comentaron sobre su apariencia, y les dijo a sus fans: "Honestamente, no me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos... 'Eres demasiado pequeño', 'eres demasiado grande', 'eso no te queda', na-na-neh-nehhh… soy perfecta como soy. ¿Moraleja de la historia? ¡Adiós!”