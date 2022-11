El nuevo documental de Selena Gomez impactó en su mirada sobre su imagen corporal

Selena Gómez lanza plataforma de salud mental 0:37

(CNN) -- La artista Selena Gomez dijo que su nuevo documental, llamado "Selena Gomez: My Mind & Me", ha cambiado su punto de vista sobre su imagen corporal.

Gómez dijo que el documental fue "sanador".

“De una manera extraña, siento que es una cápsula del tiempo de las cosas, un período de mi vida en el que miro hacia atrás y realmente me siento mal al ver esa versión de mí misma”, dijo Gomez a Entertainment Tonight. “Creo que fue bueno para mí ver cómo respondía a mi cuerpo, la forma en que actuaba y la forma en que era tan irracional por momentos, y creo que fue realmente sanador para mí ver eso y sacarlo para afuera."

Cuando se le preguntó si tendría algún consejo si pudiera hablarle a su yo más joven, Gomez dijo que le diría de tomarse un descanso cuando lo necesitara.

“Creo que mi consejo es que no tenga miedo. De hecho, nunca tuve miedo de decirle a la gente que quería tomarme un tiempo para mí. Nunca pensé que eso fuera algo malo”, dijo. "Entonces, decir: 'Oye, me voy a tomar un descanso porque lo necesito', es ser honesta y creo que eso es lo que soy".

El documental aborda la salud y la vida personal de Gomez, junto con su plataforma de salud mental en línea, Wondermind.

Gomez también protagoniza actualmente "Only Murders in the Building", de Hulu.