Lisa Loring, actriz que interpretó originalmente a Wednesday (Merlina) Addams, muere a los 64 años

(CNN) -- Lisa Loring, mejor conocida como la primera actriz que interpretó a Wednesday (Merlina) Addams en la comedia original “The Addams Family”, murió a los 64 años.

La hija de Loring, Vanessa Foumberg, confirmó en un comunicado a Variety que su madre murió el sábado de un derrame cerebral.

“Se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano”, dijo Foumberg.

Laurie Jacobson, amiga de Loring, también informó de su muerte en Facebook y dijo que había “sufrió un derrame cerebral masivo provocado por fumar y presión arterial alta”.

“Había estado con soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche”, escribió Jacobson. “Ella quedará incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Wednesday Addams”.

Tras la noticia de su muerte, los fans acudieron en masa a las redes sociales para rendir homenaje, y una persona escribió en Twitter: “Adiós a Lisa Loring, la persona que DEFINIÓ a Wednesday Addams en un momento en que solo era un dibujo de periódico con el ceño fruncido”.

Loring fue el anteproyecto para la Merlina pálida y con coleta después de ser elegida para la comedia de situación “The Addams Family” en 1964. Asumió el papel cuando tenía seis años e interpretó al personaje obsesionado con la muerte hasta que terminó el programa dos años más tarde.

En 1977, apareció como Wednesday Sr. en la película para televisión “Halloween with the New Addams Family”.

La expresión inexpresiva del personaje de Loring, basada en las caricaturas de Charles Addams en el diario New Yorker, allanó el camino para otras actrices, incluida Christina Ricci, quien interpretó a Merlina en la exitosa película de 1991 "The Addams Family" y su secuela, "Addams Family Values".

Jenna Ortega dijo que su versión del ícono de la cultura pop también se inspiró en Loring, luego del estreno de “Wednesday”, la comedia de terror de Netflix, dirigida por Tim Burton, el año pasado.

“Le rendí homenaje a Lisa Loring, la primera Wednesday Addams. Hice un poco del caminado que ella hace”, dijo Ortega durante una aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” en diciembre.

Según The Hollywood Reporter, Loring nació como Lisa Ann DeCinces en las Islas Marshall y recibió su nombre artístico cuando comenzó a modelar a los 3 años.

Después de su paso como Wednesday en “The Addams Family”, Loring se unió a la comedia de situación de Phyllis Diller, "The Pruitts of Southampton". Más tarde consiguió un papel recurrente en "As the World Turns", interpretando a Cricket Montgomery.

Sus créditos actorales también incluyen los programas “The Girl From UNCLE”, “Fantasy Island” y “Barnaby Jones”.