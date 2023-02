¿Es obligatorio votar el referéndum en Ecuador? ¿Qué multa hay? ¿Qué justificaciones hay para no votar?

Ecuador vota el Referendo 2023: esto es lo que debes saber 1:00

(CNN Español) -- Los ecuatorianos llegan este fin de semana a las urnas para las elecciones provinciales y el referendo de ocho preguntas de reforma constitucional promovida por el presidente Guillermo Lasso.

Son poco más de 13 millones de ecuatorianos habilitados para este referéndum que busca preguntarles a los ciudadanos si están de acuerdo o no, entre otros, con la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos trasnacionales, la conformación de un Consejo Fiscal que elija y regule a los servidores de la Fiscalía General, reducir el número de asambleístas, entre otros.

Si bien esta es una elección atípica por cuenta del reférendum, lo cierto es que en Ecuador el voto es obligatorio y quienes no voten enfrentarán multas establecidas por el Código Electoral ecuatoriano.

El voto es obligatorio en Ecuador

En Ecuador el voto es obligatorio por mandato constitucional. Quienes no acudan a las urnas reciben una sanción económica y no obtienen el certificado de votación que es necesario para decenas de trámites en el país.

El certificado de votación sirve para decenas de trámites públicos y privados y se ha convertido en el dolor de cabeza de los ciudadanos cuando se les pierde.

¿Cuáles son las multas?

No participar en las elecciones supone una multa del 10% de una remuneración mensual unificada, y el 15% de de ese monto para los miembros de las juntas receptoras que no se presenten a la capacitación ni a las mesas de votación.

Para el año 2021, las multas por no votar estaban en US$ 40 y hasta US$ 100 para los miembros de las juntas receptoras.

¿Qué justificaciones hay para no votar?

El artículo 292 del Código de la Democracia de Ecuador establece cinco justificaciones para no votar en una elección, de acuerdo con el Gobierno de Ecuador.

1. Quienes no pueden votar por mandato legal. Por ejemplo ecuatorianos que viven en el exterior y quienes hagan parte de las Fuerzas Armadas o de Policía.

2. Quienes no puedan votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado.

3. Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho días antes.

4. Quienes, en el día de las elecciones, se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional.

5. Quienes por tener voto facultativo o voluntario (menores de 18 y mayores de 65), no están a obligados a votar. Es decir, en Ecuador está permitido que los jóvenes desde los 16 años participen en las elecciones. Sin embargo entre los 16 y menores de 18, así como para los mayores de 65 años, el voto es voluntario. Y si estas personas no votan, no tendrán multas.

¿Cómo justificar la falta?

Cuando una persona no vote debe presentar los documentos que justifiquen su falta a las urnas ante el organismo electoral del Consejo Nacional Electoral ante su circunscripción electoral respectiva.

Los documentos que se deben presentar para justificar que alguien no va a votar son la cédula de ciudadanía, y algún documento, según la calamidad o justificación, para comprobar la falta, y así evitar sanciones.

Por ejemplo: