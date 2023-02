ANÁLISIS | ¿Por qué Estados Unidos empezó a detectar de repente misteriosos objetos voladores?

Mira lo que se sabe sobre los objetos voladores no identificados en EE.UU. 2:29

(CNN) -- Al parecer, la lección que están aprendiendo los militares estadounidenses es que si buscas fenómenos aéreos no identificados, (UAP, por sus siglas en inflés), los encontrarás flotando en los cielos de Estados Unidos.

En los días posteriores a que el furor por el globo chino llevara a las autoridades a ajustar su forma de vigilar el espacio aéreo estadounidense, aviones de combate han interceptado y derribado objetos sobre Alaska, el norte de Canadá y el lago Huron.

Ese término –"objetos"– es deliberadamente impreciso en relación con los tres artefactos derribados desde el viernes. Nadie sabe actualmente qué son o a quién pertenecen.

Dicho esto, la Casa Blanca se mostró dispuesta a descartar que los objetos sean de otro mundo.

No son extraterrestres ni amenazantes

"No creo que el pueblo estadounidense tenga que preocuparse por extraterrestres con respecto a estas naves. Y eso es todo: no hay nada más que decir al respecto", declaró John Kirby, coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, en una sesión informativa celebrada el lunes en la Casa Blanca.

También sugirió que los objetos derribados no suponían una amenaza inmediata, no enviaban señales de comunicación, no mostraban signos de "maniobra ni tenían capacidad de propulsión" y no estaban tripulados.

Sometido a escrutinio por la falta de comentario público del presidente Joe Biden, el Gobierno se esfuerza ahora por parecer comprometido. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, va a dirigir un nuevo "equipo interinstitucional" para evaluar los UAP.

Lo que sabemos sobre los tres últimos objetos

Natasha Bertrand, de CNN, resumió las descripciones que tenemos de estos últimos objetos:

Los interceptados sobre Alaska y el norte de Canadá, dijo, tenían características similares a globos con pequeños objetos cilíndricos de metal unidos, y volaban a unos 40.000 pies (12.000 metros de altura).

El objeto derribado el domingo sobre el lago Hurón, detectado por primera vez el día anterior sobre Montana, era diferente: tenía forma octogonal con cuerdas colgando y volaba a 6.000 metros (20.000 pies) sobre la península superior de Michigan.

EE.UU. confirma qué objetos no identificados derribaron 2:38

Los militares decidieron derribar los objetos porque a esas altitudes podían suponer una amenaza para los aviones civiles.

Estados Unidos cambió su "filtro" y empezó a ver objetos

Bertrand también describió cómo los militares ajustaron sus protocolos y empezaron a notar estos objetos adicionales:

Una de las razones por las que el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) ha detectado "objetos" adicionales en los últimos días podría deberse a que reajustó recientemente sus filtros para detectar mejor los objetivos de movimiento lento que operan por encima de cierta altitud, dijo a CNN una fuente informada sobre el asunto.

Los filtros no se reajustaron y ampliaron hasta la semana pasada, según la fuente, después de que un presunto globo espía chino de gran altitud transitara por Estados Unidos y encendiera un debate sobre la capacidad de este país para detectar y defenderse de cualquier objeto potencialmente amenazador que entre en su espacio aéreo.

Tensión entre China y EE.UU. por el derribo de objetos no identificados 4:46

Cientos de informes sobre UAP desde 2021

La entrevista más informativa que vi el lunes fue la que John King, de CNN, realizó a la ex directora adjunta de Inteligencia Nacional Beth Sanner, que ahora es miembro sénior del Centro Belfer de Ciencia y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard.

Señaló que el director de Inteligencia Nacional acaba de informar, el mes pasado al Congreso, sobre 247 nuevos informes documentados de fenómenos aéreos no identificados desde marzo de 2021 y 119 informes adicionales desde antes de marzo de 2021. Lea la versión no clasificada de este reporte.

Alrededor de la mitad del total son "caracterizados como globos o entidades similares a globos". Otros actúan más como drones. Y unos pocos parecen no ser más que "desechos aéreos como bolsas de plástico".

He aquí algunos extractos clave de lo que Sanner le dijo a King.

EE.UU. derriba objeto que sobrevolaba Alaska 4:42

Es importante que estos informes se tomen en serio

SANNER: Hubo mucha discusión, cuando empezamos a mirar esto en 2021, de que se trataba de extraterrestres. Y creo que desde entonces, la gente se ha retractado y ha dicho, ya sabes, la mayoría de estas cosas probablemente se pueden explicar. Pero para mí, estas historias realmente se relacionan, ¿verdad?

Porque las cosas que los pilotos han estado viendo –y muchas veces se les desalentó a hablar de ello, había un estigma con eso– podrían muy bien ser espías u otro tipo de amenazas. Así que es importante sacar estas cosas a la luz.

No podemos derribar todos los UAP. Tenemos que averiguar qué es realmente una amenaza

SANNER: No tenemos ni el interés ni la capacidad para seguir lanzando F-22 cada vez que vemos un objeto en el cielo. Así que ahora tenemos que centrarnos realmente y decir: "¿Cómo identificamos las cosas que son amenazas reales?".

Hemos ignorado este tipo de amenazas de baja tecnología, si eso es lo que son

SANNER: Estas cosas no son tan difíciles de hacer. Se trata de tecnología de baja tecnología. Y pone de manifiesto nuestras vulnerabilidades, realmente. La defensa del territorio continental de Estados Unidos ha sido descuidada durante décadas, en términos de este tipo de amenaza aérea, amenaza de misiles de crucero.

Hemos invertido en defensa contra misiles balísticos, pero no en esto. Así que podría ser un secreto para todos nosotros, pero no lo es para los militares de EE.UU., y la administración Biden puso dinero en el presupuesto de este año para empezar a mirar esto.

Pero tenemos una gran brecha. Tenemos una brecha geográfica: estamos realmente solo observando lo que viene desde el Polo Norte. Pero si algo llega al sur de Alaska, puede que no lo veamos.

Y luego tenemos esta brecha tecnológica, en términos de que la mayoría de nuestros radares son de la década de 1980. Y entonces es cuando el filtrado –porque nuestros procesadores, literalmente los que están conectados a los radares– no tienen la capacidad de mirar a través de tanto material. Así que tuvimos que filtrarlo para identificar las amenazas que se parecían a cosas que reconocemos como amenazas.

China ha acusado a Estados Unidos de volar globos sobre China continental, Sanner cree que se equivocan

SANNER: Estamos en un juego de acusaciones cruzadas. Ya sabes, creo que los chinos van a inventar cosas con el fin de cubrir sus propias pistas.

Pero dicho esto, nosotros también espiamos. Y esta es otra forma de espionaje. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo indignados que nos ponemos en términos de lo que hacemos. Pero no creo que enviemos globos de esta naturaleza sobre territorio chino.

Se requiere paciencia para identificar estos objetos

Según Andrew McCabe, analista principal de las fuerzas de seguridad de CNN y ex director adjunto del FBI, podría llevar algún tiempo averiguar de qué objetos se trata.

"Algunos de ellos están cayendo en lugares de más difícil acceso que otros", dijo McCabe a Kate Bolduan, de CNN, el lunes. "Entonces esos materiales tienen que ser transportados de vuelta a Virginia, al laboratorio del FBI, en Quantico".

Corea del Sur prueba cohete espacial y causa asombro 0:43

"Luego hay que reunir a los socios adecuados, ya sean socios internacionales o investigadores de aquí de Estados Unidos, para que participen en lo que llamamos la explotación de esa tecnología, del equipo".

"Todo eso lleva su tiempo. No me cabe duda de que llegaremos a comprender todo el alcance de estas cosas y de lo que son capaces, pero puede que no sea rápidamente".

Apoyo político para los derribos

Aunque no han faltado las críticas a la administración Biden por no comunicar estos incidentes de forma más eficaz, existe un apoyo bipartidista a derribar los objetos.

"Preferiría que fueran de gatillo fácil a que fueran permisivos, pero vamos a tener que ver si esto es o no solo la administración tratando de cambiar los titulares", dijo el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, de Ohio, a Jake Tapper, de CNN, en "State of the Union", antes de que se produjera el derribo del domingo.

"Lo que creo que esto demuestra, que es probablemente más importante para nuestra discusión política aquí, es que realmente tenemos que declarar que vamos a defender nuestro espacio aéreo. Y luego tenemos que invertir", añadió Turner. "Esto muestra algunos de los problemas y lagunas que tenemos. Tenemos que subsanarlas lo antes posible, porque sin duda ahora sabemos que existe una amenaza".