Dina Boluarte se reúne con los líderes de partidos políticos en busca de una salida a la crisis en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte. (Crédito. ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images)

(CNN Español) –– La presidente de Perú, Dina Boluarte, se reunió este miércoles con los líderes de partidos políticos en Palacio de Gobierno para abordar la crisis política y social que atraviesa el país desde diciembre de 2022, así como también en el contexto internacional, según informó la Presidencia de ese país.

En la cita participaron por el partido Fuerza Popular la líder y excandidata presidencial Keiko Fujimori, el secretario general Luis Galarreta y el portavoz Miguel Torres. Por el partido Somos Perú asistieron su presidenta, Patricia Li, el secretario general Alejandro Fernández y el congresista José Jerí.

Al término de la jornada, Boluarte habló con los medios de comunicación y dijo que en la reunión se tuvieron conversaciones “sobre cómo vienen desarrollándose las gestiones del gobierno, pero también mirando en esa responsabilidad las crisis políticas generada en esas marchas de protestas”, muchas de ellas violentas.

Hasta este miércoles, diversos hechos en torno a las manifestaciones que comenzaron el 7 de diciembre han dejado al menos 60 muertos.

La mandataria hizo un llamado a las autoridades y manifestantes en Puno para que se termine el bloqueo en las carreteras que ha impedido el traslado de material educativo, material vital y otros.

Por su parte, Fujimori dijo al terminar la reunión que “la salida más clara a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones para el año 2023”. Sin embargo, agregó que de haber adelanto de elecciones “yo no voy a ser candidata presidencial”.

La política también habló sobre lo consideró una injerencia internacional del presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalando que “Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”.

El presidente colombiano no ha reaccionado ante las declaraciones de Fujimori. CNN está buscando comentarios del gobierno de Colombia a las palabras de Fujimori. Este martes, luego de que el Congreso de Perú declaró a Petro "persona non grata", la Presidencia de Colombia indicó que no iba a pronunciarse al respecto.

Boluarte también se refirió a lo que llamó injerencia internacional, esta vez supuestamente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicando que “en enero de este año Perú debía haber asumido la presidencia pro-témpore, sin embargo, por esa situación política del presidente del norte, de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico. Porque simplemente por seguir apoyando al presidente que dio el golpe, que además tiene carpetas fiscales que están en investigación”.

López Obrador no reconoce al Gobierno de Boluarte y ha defendido al expresidente peruano Pedro Castillo. Este miércoles, el mandatario mexicano dijo en su conferencia de prensa que lo ocurrido en Perú fue “un acto autoritario, antidemocrático (…) es el equivalente a lo que eran los golpes de Estado militares”.

Desde el 7 de diciembre de 2022, Perú está sumido en una crisis política e institucional luego de que el entonces presidente Castillo intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso. El ahora exmandatario fue detenido ese día y actualmente se encuentra en prisión preventiva.