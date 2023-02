Un misterioso estruendo en el sur de Texas fue el impacto de un meteorito, dicen las autoridades

(CNN) — Una explosión en el cielo sobre el sur de Texas fue el impacto de un meteorito, dijeron las autoridades, aclarando la confusión sobre el repentino estruendo que desconcertó a los residentes preocupados.

“Creemos que hemos resuelto el misterio de la fuerte explosión”, dijo el sheriff del condado de Hidalgo, Eddie Guerra, en una conferencia de prensa este jueves.

Muchos residentes informaron haber escuchado una explosión en el Bajo Río Grande Valley cerca de la ciudad de Mission el miércoles por la tarde, dijeron las autoridades.

Las autoridades creen que un meteorito cayó alrededor de las 5:28 pm, lo que provocó una “gran explosión o un estruendo dentro de la ciudad”, dijo el jefe de policía de Mission, César Torres.

Dos pilotos que volaban cerca de Houston informaron haber visto un aparente meteorito, dijo Guerra, citando un informe que recibió del FBI.

Si bien los impactos de meteoritos no son inusuales, Guerra quería tranquilizar a las personas preocupadas después de que varios objetos sobre el espacio aéreo de EE.UU. fueran derribados en los últimos días.

“Obviamente, con todos estos incidentes cercanos, se pueden imaginar cuáles eran los temores de nuestros electores y nuestros ciudadanos”, dijo Guerra.

El Servicio Meteorológico Nacional en Brownsville, Texas, dijo que un sistema satelital diseñado para medir los rayos detectó el aparente meteorito. En ese momento no había tormentas en la zona.

There's been reports of a possible meteorite this evening west of McAllen. One of the satellite tools we use is the Geostationary Lightning Mapper & it measures lightning as observed from space. GLM detected a signal at 523 PM with no storms around. No official confirmation yet. pic.twitter.com/1NKRZTZU9C

— NWS Brownsville (@NWSBrownsville) February 16, 2023