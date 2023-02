China pide un alto el fuego entre Rusia y Ucrania mientras se cuestionan sus afirmaciones de "neutralidad"

Melnyk: A Ucrania le gustaría ver a China apoyando su causa 3:47

(CNN) -- China ha reiterado sus llamados a una solución política del conflicto de Ucrania en el primer aniversario de la invasión de Rusia, mientras Beijing está bajo una presión cada vez mayor de Estados Unidos y sus aliados por su creciente asociación con Moscú.

En un documento de posición recientemente publicado este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió la reanudación de las conversaciones de paz, el fin de las sanciones unilaterales y enfatizó su oposición al uso de armas nucleares, una postura que el líder chino Xi Jinping comunicó a los líderes occidentales el año pasado.

El documento de 12 puntos es parte de los esfuerzos más recientes de Beijing para presentarse como un intermediario de paz neutral, mientras lucha por equilibrar su relación “sin límites” con Moscú y los lazos desgastados con Occidente a medida que avanza la guerra.

“El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben ser racionales y actuar con moderación, evitar avivar las llamas y agravar las tensiones, y evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control”, dice el documento.

La pretensión de neutralidad de Beijing se ha visto gravemente socavada por su negativa a reconocer la naturaleza del conflicto – hasta ahora ha evitado llamarlo una “invasión” – y su apoyo diplomático y económico a Moscú.

publicidad

Funcionarios occidentales también han expresado su preocupación de que China pueda estar considerando proporcionar a Rusia asistencia militar letal, una acusación que Beijing niega.

El documento reiteró muchas de las posiciones políticas existentes de China, lo que incluye instar a ambas partes a reanudar las conversaciones de paz. “El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania”, dijo, y agregó que China desempeñará un “papel constructivo”, sin ofrecer detalles.

A pesar de afirmar que “la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser respetadas de manera efectiva”, el documento no reconoció la violación de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia.

Y en una crítica apenas velada a Estados Unidos, el documento dice que se debería abandonar la “mentalidad de la Guerra Fría”.

“La seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o ampliando bloques militares. Los intereses y preocupaciones de seguridad legítimos de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente”, dijo, aparentemente haciéndose eco de la opinión de Moscú que culpa a Occidente por provocar la guerra a través de la expansión de la OTAN.

También parecía criticar las amplias sanciones económicas impuestas por EE.UU. y otros países occidentales a Rusia. “Las sanciones unilaterales y la máxima presión no pueden resolver el problema; solo crean nuevos problemas”, dijo. "Los países relevantes deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales y la 'jurisdicción de brazo largo' contra otros países, para hacer su parte en la reducción de la crisis de Ucrania".

El documento fue rápidamente criticado por funcionarios estadounidenses, y el asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, dijo que la guerra “podría terminar mañana si Rusia deja de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas”.

“Mi primera reacción es que podría detenerse en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones”, dijo Sullivan a CNN. “Ucrania no estaba atacando a Rusia. La OTAN no estaba atacando a Rusia. Estados Unidos no estaba atacando a Rusia. Esta fue una guerra de elección librada por Putin”.

En Beijing, el embajador de la Unión Europea en China, Jorge Toledo, dijo a los periodistas en una sesión informativa que el documento de posición de China no era una propuesta de paz, y agregó que la UE está “estudiando el documento de cerca”, reportó Reuters.

Los presidentes de China y Rusia acuerdan fortalecer los nexos bilaterales 2:20

Mientras tanto, Ucrania calificó el documento de posición como “una buena señal”, pero instó a China a hacer más.

“China debe hacer todo lo que esté a su alcance para detener la guerra y restaurar la paz en Ucrania e instar a Rusia a retirar sus tropas”, dijo la encargada de Negocios de Ucrania en China, Zhanna Leshchynska, en la misma sesión informativa en Beijing.

“Por neutralidad, China debería hablar con ambas partes: Rusia y Ucrania, y ahora podemos ver que China no está hablando con Ucrania”, dijo, y señaló que no se consultó a Kyiv antes de la publicación del documento.

Las relaciones entre China y Rusia

El documento fue discutido por primera vez la semana pasada por el alto diplomático Wang Yi en una conferencia de seguridad en Munich, mientras intentaba presentar a Beijing como un negociador responsable para la paz durante una ofensiva de encanto diplomático en Europa.

Wang visitó Moscú como última parada de su gira europea y se reunió con Putin este miércoles.

Putin, quien recibió a Wang con los brazos abiertos cuando el diplomático chino entró en la sala de reuniones, dijo que las relaciones entre Rusia y China están “alcanzando nuevos hitos”.

“Las relaciones ruso-chinas se están desarrollando como lo habíamos planeado en años anteriores. Todo está avanzando y desarrollándose”, dijo Putin a los periodistas mientras se sentaba junto a Wang. “La cooperación en el ámbito internacional entre la Federación Rusa y la República Popular China, como hemos dicho repetidamente, es muy importante para estabilizar la situación internacional”.

Wang dijo que los dos países “a menudo enfrentan crisis y caos, pero siempre hay oportunidades en una crisis”.

“Esto requiere que identifiquemos los cambios de manera más voluntaria y respondamos a los cambios de manera más activa para fortalecer aún más nuestra asociación estratégica integral”, dijo Wang.

-- La oficina de CNN en Beijing y Jake Kwon contribuyeron al reportaje.