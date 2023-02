Premios The Best 2022: lista de nominados

Análisis de los candidatos al premio The Best 4:26

(CNN Español) -- Los mejores futbolistas del mundo en las ramas masculina y femenina tienen una cita el próximo lunes 27 de febrero para saber si se llevarán uno los Premios The Best de la FIFA en su edición 2022.

Los Premios The Best 2022 serán la séptima edición de estos galardones; la primera fue la que se llevó a cabo en enero de 2017, cuando se celebraron los Premios The Best 2016.

En cada una de las categorías para los premios correspondientes a 2022, ya se tienen finalistas, en donde destacan futbolistas de la talla de Lionel Messi, Alexia Putellas, Kylian Mbappé, Alex Morgan, Karim Benzema, Beth Mead, entre otros.

Putellas, estrella de la selección de España y del Barcelona y reciente ganadora del Balón de Oro, busca repetir como la mejor jugadora del año, luego de haber ganado en los The Best 2021 (celebrados en enero de 2022).

En tanto, Messi, capitán de la Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, buscará hacerse con el premio del mejor jugador del año que en la edición pasada le ganó el delantero polaco Robert Lewandowski.

A continuación, te presentamos a los finalistas en cada una de las categorías.

Lista de nominados para los Premios The Best 2022

Finalistas al premio The Best al mejor jugador del año

Karim Benzema (Francia)

Kylian Mbappé (Francia)

Lionel Messi (Argentina)

Finalistas al premio The Best a la mejor jugadora del año

Beth Mead (Inglaterra)

Alex Morgan (Estados Unidos)

Alexia Putellas (España)

Finalistas al premio The Best a la mejor guardameta

Ann-Katrin Berger (Alemania)

Mary Earps (Inglaterra)

Christiane Endler (Chile)

Finalistas al premio The Best al mejor guardameta

Yassine Bounou (Marruecos)

Thibaut Courtois (Bélgica)

Emiliano Martínez (Argentina)

Finalistas al premio The Best a la mejor entrenadora

Sonia Bompastor (entrenadora del Olympique de Lyon femenino)

Pia Sundhage (entrenadora de la selección femenina de Brasil)

Sarina Wiegman (entrenadora de la selección femenina de Inglaterra)

Finalistas al premio The Best al mejor entrenador

Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid masculino)

Pep Guardiola (entrenador del Manchester City masculino)

Lionel Scaloni (entrenador de la selección masculina de Argentina)

Finalistas al premio Puskás de la FIFA

Marcin Oleksy (gol con el Warta Poznan, equipo de futbolistas amputados)

Dimitri Payet (gol con el Marsella)

Richarlison (gol con Brasil)

Finalistas al Premio de la Afición de la FIFA

Abdullah Al Salmi

Los aficionados argentinos

Los aficionados japoneses limpiando los estadios

Los 26 nominados al mejor 11 masculino del año

Guardametas

Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)

Defensas

Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Munich, Portugal)

Alphonso Davies (Bayern Munich, Canadá)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Josko Gvardiol (RB Leipzig, Croacia)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos)

Theo Hernandez (AC Milan, Francia)

Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid, Alemania)

Thiago Silva (Chelsea, Brasil)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, Inglaterra)

Casemiro (Real Madrid/Manchester United, Brasil)

Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Enzo Fernández (River Plate/Benfica/Chelsea, Argentina)

Gavi (Barcelona, España)

Luka Modric (Real Madrid, España)

Pedri (Barcelona, España)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Delanteros

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Noruega)

Robert Lewandowski (Bayern Munich/Barcelona, Polonia)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

Neymar Jr (Paris Saint-Germain, Brasil)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr, Portugal)

Las 23 nominadas al mejor 11 femenino del año

Guardametas

Mary Earps (Manchester United, Inglaterra)

Christiane Endler (Olympique de Lyon, Chile)

Sandra Panos (Barcelona, España)

Defensas

Lucy Bronze (Manchester City/Barcelona, Inglaterra)

Ellie Carpenter (Olympique Lyonnais, Australia)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain, Canadá)

Mapi Leon (Barcelona, España)

Irene Paredes (Barcelona, España)

Wendie Renard (Olympique de Lyon, Francia)

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Mediocampistas

Aitana Bonmati (Barcelona, España)

Caroline Graham Hansen (Barcelona, Noruega)

Amandine Henry (Olympique de Lyon, Francia)

Lena Oberdorf (Wolfsburgo, Alemania)

Kelley O’Hara (Washington Spirit/NJ/NY Gotham, Estados Unidos)

Alexia Putellas (Barcelona, España)

Keira Walsh (Manchester City/Barcelona, Inglaterra)

Delanteras

Ada Hegerberg (Olympique de Lyon, Noruega)

Sam Kerr (Chelsea, Australia)

Beth Mead (Arsenal, Inglaterra)

Vivianne Miedema (Arsenal, Países Bajos)

Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave, Estados Unidos)

Ellen White (Manchester City, Inglaterra)