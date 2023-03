Petro pide a la Fiscalía de Colombia que se investiguen denuncias de corrupción contra su hijo y su hermano

Petro anuncia cambios en gabinete a menos de un año de mandato 1:47

(CNN Español) –– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este viernes al fiscal general de la Nación que realice las investigaciones necesarias sobre una denuncia de corrupción que su exnuera mencionó en una entrevista periodística.

"Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades", declaró Petro en un comunicado.

La Fiscalía General, por su parte, confirmó este viernes que ya comenzó este proceso.

El pronunciamiento de Petro coincidió con una publicación de la revista Semana. Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, afirmó en una entrevista con la directora de ese medio, Vicky Dávila, que el hijo del presidente recibió gruesas sumas de dinero de manos de exnarcotraficantes, políticos y otros particulares investigados y condenados por corrupción. Vásquez también asegura que ya le había contado esto mismo al presidente y que este “no tenía idea” de los supuestos hechos, a la vez que, dice ella, se mostró muy decepcionado por la presunta conducta de su hijo y de su hermano.

Gustavo Petro, según una fuente de la Presidencia de Colombia, se reunió en días pasados con el fiscal general Francisco Barbosa, a quien le pidió investigar los hechos.

publicidad

Vásquez declara en la entrevista que su exesposo habría recibido dinero de estas personas antes, durante y después de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder. Sin embargo, insistió en que el mandatario nunca estuvo al tanto de eso y que los recursos nunca llegaron a la campaña porque Nicolás Petro los habría tomado para su beneficio. Este es un aparte de la entrevista publicada este jueves por Semana.

Day Vásquez: Yo hablé con el presidente Petro y le conté todo.

Vicky Dávila: ¿Cómo fue esa conversación con el presidente? ¿Cuándo fue?

D. V.: Fue hace como 20 días.

V. D.: ¿Usted estuvo en Palacio o se vieron en otra parte?

D. V.: Yo estuve en Palacio.

V. D.: ¿Qué le dijo el presidente?

D.V: No, básicamente pues que le contara todo lo que sabía. Yo le conté, a él no se le puede mentir.

V. D.: Claro.

D. V.: Yo creo que si usted le dice una mentira, él la coge superrápido. Yo le dije todo, lo mismo que le conté a usted.

V. D.: ¿Y él qué dijo?

D. V.: Preocupado y decepcionado también porque no tenía ni idea de eso.

V. D.: ¿Recuerda las palabras en particular que le dijo el presidente al estar tan decepcionado?

D. V.: Que Nicolás se iba a meter en problemas y que, por ende, él terminaba también metido en problemas por el hijo. Es el hijo. Pero le dije: todo esto, siempre lo he dicho, fue a espaldas del presidente. El presidente no tenía ni idea de esto.

Una vez que se conoció el comunicado del mandatario y la entrevista publicada por Semana, Nicolás Petro también se pronunció públicamente en su cuenta en Twitter: "Al respecto del comunicado divulgado por mi padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona”.

Nicolás Petro añadió: “Así mismo, solicito al fiscal general la mayor celeridad posible en este tema, pues aclaro que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a "Paz Total". No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable".

El Congreso de Colombia aprobó el 26 de octubre la ley de Paz Total que autoriza al presidente a buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia.

"Mi compromiso con Colombia, y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quienes quieran interferir con ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las decisiones a las que llegue la justicia", dijo el mandatario en el comunicado de este jueves.

Y es que sectores de la oposición, e incluso del propio partido oficialista Pacto Histórico, han calificado esta situación de muy grave y han pedido a las autoridades judiciales que actúen de inmediato. La procuradora Margarita Cabello anunció una investigación disciplinaria contra Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico, en su calidad de funcionario público.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente, aún no se ha pronunciado sobre el tema, pero en días pasados afirmó a medios de comunicación locales que sectores del narcotráfico estarían buscando acercamientos con él para buscar beneficios en el marco de la "paz total".

“Han utilizado mi nombre para hacer negociaciones, sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo. Cobran para tener una cita conmigo”, dijo, según el periódico El Heraldo.

CNN ha buscado a Juan Fernando Petro para obtener su versión sobre este escándalo, pero no hemos tenido respuesta aún.

Hay una verdadera lluvia de críticas al Gobierno por esta situación, en especial porque actualmente se estudia en el Congreso una iniciativa que busca otorgar beneficios jurídicos para narcotraficantes que se sometan a la Justicia dentro del esquema de la "paz total". Esto incluye posibles acuerdos con distintos grupos armados al margen de la ley, entre ellos bandas criminales al servicio del narcotráfico y disidencias de las FARC.

"Con lo que se defienden: la plata no llegó porque se la robó el hijo del presidente. El presidente no sabía (fue a sus espaldas)", afirmó la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

"Es un daño demoledor a la política alternativa el escándalo relacionado con el hermano e hijo del presidente Petro, tanto en el caso de los supuestos pagos en cárceles como la supuesta financiación que nunca llegó a la campaña", sostiene el senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila.

"Reconozco la gallardía del presidente al solicitar las investigaciones a su hermano e hijo. Pero aquí la responsabilidad política la debe asumir el alto comisionado, Danilo Rueda. Improvisación, ausencia de idoneidad, desatinos múltiples. Rueda debe dar un paso al costado", aseguró la representante nacional por el partido Alianza Verde, Cathy Juvianao.

Tras las acusaciones, la Fiscalía General de la Nación confirmó en un comunicado este viernes que dieron lugar al pedido del presidente Petro de investigar a su hermano y su hijo. El texto indica que se conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos para revisar las denuncias contra Nicolás Petro. Además, señala que “ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vásquez”. En cuanto al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, la Fiscalía agregó que ya existe un proceso abierto en este tema.