Madre de Brian Laundrie dice que la carta que decía "quemar después de leer" era para mostrar que lo amaba y no está vinculada con la muerte de Gabby Petito

Nueva foto de Gabby Petito renueva cuestionamiento a la policía de Utah 2:27

(CNN) -- La madre de Brian Laundrie dice que la carta que le escribió a su hijo pidiéndole que "quemara después de leer" es anterior a su viaje de 2021 con Gabby Petito y que estaba destinada a "comunicarme con Brian mientras él y yo atravesábamos un período difícil en nuestra relación", según una declaración jurada presentada este lunes.

La familia Petito está demandando a la familia Laundrie por infligir intencionalmente angustia emocional durante el viaje de Gabby y Brian. En una moción para evitar que los Petito vean la carta, Roberta Laundrie escribe en la declaración jurada que no sabe la fecha exacta de la carta, pero que la escribió para reparar la relación con su hijo, ya que él planeaba irse de casa.

“Esperaba que esa carta le recordara cuánto lo amaba”, escribió Roberta Laundrie.

Brian Laundrie y Gabby Petito emprendieron un viaje para explorar los parques estatales y nacionales en su casa rodante en junio de 2021, pero él regresó solo a principios de septiembre de 2021 a la casa de la familia Laundrie en North Port, Florida.

Los restos de Petito fueron encontrados más tarde ese mes en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming y su muerte fue declarada homicidio por estrangulamiento manual. Antes de quitarse la vida, Brian Laundrie escribió en un cuaderno que era responsable de la muerte de Petito, según el FBI.

Sus restos fueron encontrados el 20 de octubre de 2021 en una reserva a unos 20 kilómetros de su casa, más de un mes después de que sus padres lo reportaran como desaparecido.

En febrero, los padres de Gabby presentaron una moción solicitando la carta, alegando que ésta dice que Roberta Laundrie llevaría una pala para ayudarlo a enterrar un cuerpo, según el abogado de los padres, Patrick Reilly. Reilly había dicho durante una audiencia anterior en la corte que vio la carta en una oficina regional del FBI.

El sobre que contenía la carta decía "quemar después de leer", según Reilly, quien dijo que en ese momento se había recuperado la carta de la mochila de Brian Laundrie cuando se encontró su cuerpo.

La presentación de Roberta Laudrie cuestiona esa afirmación, diciendo que el FBI interrogó a la familia al respecto antes de que se descubrieran los restos de su hijo.

También describe el contenido de la carta.

“Brian y yo compartíamos el amor por las historias y parte del lenguaje de la carta usaba frases para describir la profundidad del amor de una madre”, dice Roberta Laudrie en el documento judicial. Ella da crédito a dos libros por algunos de los pasajes de la carte: "The Runaway Bunny" y "Little Bear", dice la declaración jurada.

Laundrie también dice que Gabby Petito le había regalado a su hijo un libro llamado “Burn After Writing” que “contiene preguntas impresas a las que el lector responde escribiendo sus respuestas en la página. La parte posterior del libro le indica al lector que cree un libro secreto y luego lo destruya ‘quemando después de escribir’”.

“Brian, Gabby y yo a menudo bromeábamos sobre este libro y la importancia de poder expresarse. Si estaba avergonzado o simplemente no quería que nadie supiera sus pensamientos o sentimientos, entonces el libro ofrecía la solución perfecta al decirle que lo quemara después de escribirlo. De ahí vino mi mensaje para Brian y lo escribí en la portada de la carta, afirma Roberta Laundrie.

Roberta Laundrie escribe en la declaración jurada que nunca esperó que nadie más leyera la carta, sino que era una comunicación privada con su hijo. También escribe: “De alguna manera, no quería que nadie más la leyera porque sé que no es el tipo de carta que una madre le escribe a su hijo adulto y no quería avergonzar a Brian”.

La demanda presentada por los padres de Petito alega un comportamiento escandaloso de infligir intencionalmente angustia emocional por parte de Roberta y Christopher Laundrie durante el tiempo que Gabby estuvo desaparecida. La pareja se negó a devolver las llamadas o los mensajes de texto a la familia Petito mientras intentaban frenéticamente encontrar a su hija, dice.

Los Laundrie respondieron en presentaciones judiciales argumentando que no tenían ningún deber para con la familia de Petito.

La próxima audiencia en persona en el caso de Florida está programada para el 24 de mayo, y en ella se escucharán los argumentos sobre la segunda moción de los Laundries para desestimar el caso.

En una audiencia judicial anterior en febrero, P. Matthew Luka, abogado de los padres de Laundrie, dijo que la carta es irrelevante para la demanda y que no deberían tener que presentarla.

Reilly refutó que la carta no tiene fecha y que un jurado debería decidir si es relevante.

Lauren del Valle y Steve Almasy de CNN contribuyeron a este informe.