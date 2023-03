TikTok podría ser una herramienta valiosa para China si invade Taiwán, advierte el director del FBI

Los dos riesgos sobre TikTok que ve Seguridad Nacional en EE.UU. 0:54

Nueva York (CNN) -- El Gobierno de China podría usar TikTok para controlar los datos de millones de personas y aprovechar la aplicación para moldear la opinión pública en caso de que decida invadir Taiwán, advirtió este miércoles el director del FBI, Christopher Wray, ante la Comisión de Inteligencia del Senado.

Wray respondió afirmativamente a las preguntas del senador Marco Rubio, republicano de Florida y el miembro de mayor rango del panel, acerca de si TikTok permitiría a Beijing un control generalizado sobre los datos y si sería una valiosa herramienta de influencia en caso de una guerra en el Estrecho de Taiwán.

“La parte más importante que atraviesa cada uno de esos riesgos y amenazas que usted mencionó, y que creo que los estadounidenses deben entender, es que algo que resulta muy sagrado en nuestro país —la diferencia entre el sector privado y el sector público— es una línea inexistente en la forma en que opera" el Partido Comunista Chino”, dijo Wray a Rubio durante la audiencia.

Rubio, por su parte, argumentó que TikTok plantea para el país “una amenaza sustancial a la seguridad nacional de una clase que no hemos enfrentado en el pasado”.

Los comentarios de Wray ocurren un día después de que el general Paul Nakasone, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU., le dijo a la Comisión de Servicios Armados del Senado que le preocupaba que TikTok pudiera censurar videos para moldear la opinión pública de una manera que amenaza los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta advertencia es lo más reciente en el esfuerzo de alta presión que han emprendido funcionarios estadounidenses para encender las alarmas sobre los supuestos riesgos de seguridad de TikTok. Justamente, mientras el Congreso evalúa otorgarle al Gobierno de Biden más autoridad para enfrentar la supuesta amenaza que representa la plataforma, incluida la posibilidad de prohibir la aplicación en Estados Unidos.

El CEO de TikTok, Shou Chew, dijo esta semana que el gobierno de China “nunca nos ha pedido datos de usuarios estadounidenses” y que la empresa no los proporcionaría si ese fuera el caso. Chew también señaló que “la desinformación y la propaganda no tienen cabida en nuestra plataforma, y ​​nuestros usuarios no esperan eso”.

La compañía tomó medidas propias para separar los datos de los usuarios de EE.UU. del resto de su organización global, incluido el alojamiento de esos datos en servidores operados por el gigante tecnológico estadounidense Oracle. La compañía también está negociando un posible acuerdo con la administración de Biden que podría permitir que TikTok continúe operando en el país bajo ciertas condiciones.

En un comunicado esta semana, un portavoz de TikTok dijo que una prohibición del gobierno de EE.UU. reprimiría el discurso estadounidense y sería "una prohibición de exportar la cultura y los valores estadounidenses a los más de 1.000 millones de personas que usan nuestro servicio en todo el mundo".

– Brian Fung y Catherine Thorbecke de CNN contribuyeron a este reporte.