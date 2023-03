Fallece a los 87 años Chaim Topol, actor de "El violinista en el tejado"

(CNN) -- Murió Chaim Topol, el actor más conocido por interpretar a Tevye en "El violinista en el tejado", según anunció el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Tenía 87 años.

Netanyahu rindió homenaje a Topol este jueves y le transmitió sus condolencias, calificándolo de "artista polifacético, con gran carisma y energía."

"Lamentablemente, el violinista del tejado ya no está con nosotros. Las cuerdas del violín han enmudecido. La historia de la vida de Haim Topol ha quedado sellada, pero estoy seguro de que su contribución a la cultura israelí perdurará durante generaciones", dijo Netanyahu en un comunicado. "Amaba enormemente la tierra de Israel, y el pueblo de Israel le amaba a cambio".

Nacido el 9 de septiembre de 1935 en Tel Aviv, Topol fue conocido por su apellido durante toda su carrera.

Su interpretación le hizo ganar numerosos premios cinematográficos internacionales, entre ellos dos Globos de Oro: Revelación más prometedora en 1965 por su papel protagonista en "Sallah Shabati" y mejor actor de comedia cinematográfica o musical por "El violinista en el tejado" en 1972.

También fue nominado al Oscar por su interpretación de Tevye el lechero en 1971.

Otros papeles notables que interpretó fueron el del Dr. Hans Zarkov en "Flash Gordon" (1980) y el de Milos Columbo junto al James Bond de Roger Moore en "For your eyes only" (1981).

Hace ocho años, Netanyahu concedió a Topol el Premio Israel, considerado el galardón cultural más prestigioso del país.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, también publicó un comunicado en Twitter este jueves, rindiendo homenaje al fallecido actor.

"De violinista en el tejado al tejado del mundo, Haim Topol, que nos ha dejado, fue uno de los artistas escénicos israelíes más destacados, un actor dotado que conquistó muchos escenarios en Israel y en el extranjero, llenó las pantallas de cine con su presencia y, sobre todo, entró profundamente en nuestros corazones".

Según Herzog y Netanyahu, Topol también participó en obras de caridad con niños enfermos y discapacitados.

"Topol fue uno de los gigantes de la cultura israelí y se le echará mucho de menos", tuiteó Herzog.

A Topol le sobreviven su esposa, Galia Topol, y sus tres hijos.

CNN se ha puesto en contacto con sus representantes.